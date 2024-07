Xherdan Shaqiri ne rejouera plus avec la Nati. Image: KEYSTONE

Xherdan Shaqiri a pris une décision radicale

Le Bâlois de 32 ans a annoncé ce lundi qu'il ne rejouera plus pour l'équipe de Suisse. Son compteur s'arrête donc à 125 sélections.

Plus de «Sport»

Il n’y aura pas de cinquième Coupe du monde pour Xherdan Shaqiri ! Après 125 sélections et 32 buts, le Bâlois a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Agé de 32 ans, Xherdan Shaqiri a annoncé son retrait sur les réseaux sociaux neuf jours après avoir failli offrir à l’équipe de Suisse une qualification pour les demi-finales de l’Euro.

Il a écrit:

«Sept tournois, beaucoup de buts, 14 ans dans l'équipe nationale suisse et des moments inoubliables. Il est temps de dire au revoir à l'équipe nationale. De grands souvenirs demeurent et je vous dis à tous: MERCI! 🇨🇭❤️»

Sa publication sur Instagram

L'Euro 2024 restera donc son dernier tournoi avec la Nati. Il n'y a joué que deux matchs: celui en poule contre l'Ecosse (1-1), où il avait égalisé grâce à un superbe but, et quelques minutes en prolongations lors du quart de finale perdu contre l'Angleterre.

Personne n’oubliera d'ailleurs le corner qu’il a botté lors de la seconde prolongation face aux Anglais, qui a touché l’équerre du but de Jordan Pickford. Ce geste résume le génie d’un joueur qui restera comme l’un des plus grands dans l’histoire du football suisse, si ce n’est le plus grand. Xherdan Shaqiri n’est-il pas le seul joueur à avoir trouvé le chemin des filets lors des trois Coupes du monde et des trois Euros disputés depuis 2014?

Des moments inoubliables

Ce rappel dit tout sur un homme qui aura offert aux fans de l’équipe de Suisse des moments inoubliables: sa frappe magistrale le 7 septembre 2010 à Bâle face à l’Angleterre déjà pour son premier but en sélection, son triplé contre le Honduras le 25 juin 2014 à Manaus pour ouvrir les portes des huitièmes de finale de la Coupe du monde à l’équipe de Suisse, sa bicyclette extraordinaire le 25 juin 2016 à St-Etienne lors du huitième de finale de l’Euro contre la Pologne, sa chevauchée fantastique le 22 juin 2018 à Kaliningrad pour donner la victoire à la Suisse contre la Serbie en Coupe du monde avant, bien sûr, son dernier but, cette frappe venue d’ailleurs le 19 juin dernier à Cologne contre l’Ecosse.

Son but face à l'Ecosse à l'Euro 2024 restera le dernier avec la Nati de Xherdan Shaqiri. Image: keystone

Utilisé en Allemagne comme joker par Murat Yakin, Xherdan Shaqiri a eu la sagesse de comprendre que son temps est passé. Son exil doré en MLS lui a fait perdre les réalités du football moderne qui exige d’un attaquant un labeur incessant dans le repli défensif. Devant l’émergence d’un Dan Ndoye, capable de multiplier les courses dans son couloir avec un souffle inépuisable, et devant le choix de Murat Yakin de ne plus jouer vraiment avec un 9,5, ce poste en soutien direct de l’attaquant de pointe qui lui convenait à merveille, les possibilités qui s’offraient à lui de demeurer un acteur majeur de la sélection étaient fort réduites.

Son rêve qu'il a pu entretenir de participer à la Coupe du monde 2026, seize ans après sa première en Afrique du Sud, ressemblait presque à une chimère.

Adulé de Lugano à Genève

Joueur le plus aimé du public, adulé tant à Genève qu’à Lugano, Xherdan Shaqiri a, ainsi, préféré quitter la sélection par la grande porte. Cette sortie restera comme l’ultime preuve de la classe d’un homme qui a permis à la Suisse de rivaliser avec les meilleures équipes au monde pendant ces quatorze dernières années. (ats/yog)