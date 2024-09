La Homeless World Cup 2008 à Melbourne. Image: instagram

Ces footballeurs suisses participent à un Mondial très spécial

Deux équipes helvétiques (masculine et féminine) disputent actuellement la Homeless World Cup à Séoul. Un tournoi où l'important n'est pas de marquer des buts.

Katja Burgherr Suivez-moi

64 équipes issues de 49 nations s'affrontent lors de la «Homeless World Cup», entre le 21 et le 28 septembre à Séoul. Le point commun de tous les participants: ils vivent en marge de la société.

L'expression «le football est plus qu'un simple jeu», qui sonne souvent un peu creux, prend tout son sens dans la capitale sud-coréenne. Dans ce tournoi si spécial, les résultats et les prouesses ballon au pied passent au second plan.

Les objectifs principaux, pour les joueurs, sont l'autonomisation, l'intégration sociale et la découverte de leurs propres ressources.

Pour une fois, le roi football ne devient, en quelque sorte, qu'un moyen pour arriver à des fins.

Parcours de vie variés et équipe soudée

La Suisse est représentée à Séoul par une équipe masculine et une équipe féminine. Chaque joueur et joueuse ne peut participer qu'une seule fois à une phase finale de la Homeless World Cup. La sélection des footballeurs, la préparation et l'organisation du voyage sont chapeautées par l'association Surprise. L'objectif de celle-ci? Faciliter le retour des personnes «de la marginalité sociale au terrain de jeu de la vie» à l'aide du football de rue.

Ici, les Suisses en découdent avec la Corée du Sud à la Homeless World Cup. image: instagram

L'appellation «Homeless World Cup» est en fait trompeuse. Parmi les participants venants de Suisse, rares sont ceux qui sont concernés par le sans-abrisme. «Cet événement s'appelle la Homeless World Cup, mais ce sont d'autres problèmes qui concernent les membres des équipes suisses», témoigne Carmen Peter, coach des dames.

«Ce sont par exemple la pauvreté, les crises de la vie, les addictions ou la migration. Chaque pays a ses propres soucis»

Carmen Peter est convaincue que le football peut aussi aider les gens à réaliser leurs objectifs personnels. Ainsi, lors des entraînements que les participants suivent avant le tournoi, les discussions ne tournent pas seulement autour du football, mais aussi sur ce qu'il se passe en dehors du terrain:

«Nous avons un coaching préalable avec chaque joueuse, au cours duquel elle définit un objectif footballistique et un autre dans le domaine personnel. Ensuite, à Séoul, nous avons un deuxième entretien au cours duquel nous regardons où la personne se situe par rapport à cet objectif et où elle a besoin de soutien.» Carmen Peter

Watson a rendu visite à la sélection suisse pour la Homeless World Cup, au camp d'entraînement en juillet dernier. Image: watson

Le focus est également mis sur les interactions. «L'objectif est que l'équipe se soude, de telle sorte que les joueurs puissent surmonter ensemble les différents obstacles», explique Carmen Peter.

L'importance des relations sociales

L'histoire de Cathrin, qui est à Séoul en tant que coach de l'équipe norvégienne, prouve à quel point faire partie d'un groupe peut avoir des effets positifs sur les gens. Elle était aux prises avec la toxicomanie lorsque, par l'intermédiaire de son assistante sociale, elle a trouvé le chemin d'une équipe de football, avec laquelle elle a participé à la Homeless World Cup en 2014. Cette expérience l'a aidée à devenir abstinente. Elle raconte, sur le site web de l'événement:

«Le fait de faire partie de la vie des autres a été extrêmement motivant pour moi»

Ce sont des histoires comme celle de Cathrin qui motivent Janosch Martens, responsable du football de rue chez Surprise et chef de la délégation suisse: «Les participants doivent pouvoir évoluer et tirer quelque chose de positif de leur participation pour leur situation de vie», s'enthousiasme-t-il.

Une attaquante suisse en action, à Séoul. image: instagram

Les effets positifs du projet se font également sentir au sein de l'équipe suisse.

«Je suis en contact avec de nombreux anciens participants et je vois comment le tournoi peut avoir un impact positif sur les gens. En 2019, par exemple, un joueur s'est rendu avec nous à Cardiff, il a ensuite lui-même repris une équipe en tant qu'entraîneur et est aujourd'hui responsable régional des ventes du magazine Surprise.» Janosch Martens

Le «village olympique» et Netflix

Cette année, avec un tournoi quasiment à l'autre bout du monde, la Homeless World Cup entraîne des charges financières élevées pour la délégation helvétique (elle compte 20 joueurs et joueuses). Les frais d'hébergement, la nourriture et l'organisation sont pris en charge par le pays hôte et l'événement.

Les frais de voyage et toutes les dépenses liées à la préparation pour la compétition sont, eux, payés par l'association Surprise. C'est l'Association suisse de football (ASF) qui fournit les équipements.

L'équipe féminine s'est préparée avec rigueur pour cette Homeless World Cup. Image: watson

Pour Janosch Martens, pas de doute: toutes ces dépenses en valent la peine. Elles offrent aussi un bol d'air à des gens qui, souvent, n'ont pas la chance de pouvoir voyager. L'ambiance, qui rappelle celle d'un village olympique, est également une expérience unique, comme en témoigne le chef de la délégation:

«L'esprit qui règne lorsque tous les participants regardent la finale, applaudissent les belles actions et consolent les perdants est extrêmement marquant»

En mars 2024, Netflix a sorti un long métrage intitulé The Beautiful Game, qui traite de la Homeless World Cup. Même si Janosch Martens le qualifie d'«un peu exagéré», il lui reconnaît le mérite de bien faire ressentir aux téléspectateurs l'esprit du tournoi et les histoires des participants. Ce film est aussi une belle reconnaissance envers cet événement important.

Traduction et adaptation en français: Yoann Graber