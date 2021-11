La télévision portugaise annonce que Lionel Messi est Ballon d'Or

Analyse

Paris-Manchester City, les faux jumeaux du football moderne

Les deux nouveaux riches se ressemblent beaucoup en apparence, sauf quand ils sont face à face, comme mardi soir en phase de groupes de la Ligue des champions (2-0). Portrait croisé.

Paris et Manchester City sont un peu comme ces faux jumeaux auxquels on trouve plein de ressemblances quand ils sont séparés, mais dont on distingue les différences sitôt qu’ils se retrouvent ensemble. La 2e journée de Ligue des champions, qui confrontait les deux nouveaux riches du football sur le terrain du Parc des Princes mardi soir, a permis de constater ce qui séparait ces deux grandes équipes bâties à coups de millions et dont le rêve partagé est le sacre en C1.

Sur le terrain d’abord, …