La Colombie et le Pérou se sont affrontés vendredi.

Plusieurs pays se battent encore pour une place au Qatar et c'est chaud 🔥

Des matchs de qualifications pour la Coupe du monde 2022 se disputent aux quatre coins du monde, avec notamment un très alléchant Canada - Etats-Unis, ce soir. Tour d'horizon des places à prendre et mode d'emploi.

CONCACAF : Le Canada tout proche d'un retour en CDM

Dans la zone Amérique du Nord, centrale et Caraïbes, on joue actuellement le 3e tour sous forme de mini-championnat. Huit nations se disputent trois places qualificatives et une place de barragiste intercontinental.

Le classement est actuellement dominé par le Canada (victorieux cette semaine 0-2 au Honduras) qui pourrait se qualifier pour la première fois à une Coupe du monde depuis l'édition 1986 au Mexique (36 ans d'absence !). Les «Canucks» sont emmenés par une très belle nouvelle génération et quelques vieux «briscars» :

🇨🇦 Jonathan David, 22 ans, Lille

🇨🇦 Alphonso Davies, 21 ans, Bayern Munich (qui récupère d'une myocardite post-Covid)

🇨🇦 Stephen Eustáquio, 25 ans, FC Porto

🇨🇦 Cyle Larin, 26 ans, Besiktas

🇨🇦 Atiba Hutchinson, 38 ans, Besiktas

🇨🇦 Milan Borjan, 34 ans, Etoile rouge de Belgrade

🇨🇦 Junior Hoilett, 31 ans, Cardiff City

Cette belle équipe devance ses deux rivaux de toujours (et futurs co-organisateurs de la Coupe du monde 2026), les Etats-Unis et le Mexique. Pour la place de barragiste, on devrait assister à un duel entre le Costa Rica et le Panama, deux valeurs sûres de cette zone également.

Le classement actuel

Le duel entre le Canada et les Etats-Unis de dimanche soir s'annonce alléchant. Le match, qui aura lieu à Hamilton dans l'Ontario, est déjà annoncé «SOLD OUT».

Nouveauté cette année, le quatrième de cette région participera à un barrage contre le représentant de l'Océanie (OFC). Le match se déroulera, «en raison de la crise sanitaire», au... (roulement de tambour) Qatar ! En plein mois de juin, mais dans un stade climatisé, bien sûr.

COMNEBOL : Le Brésil et l'Argentine peinards

On jouait également en Amérique du sud cette semaine. Les qualifications de ce continent sont largement dominées par les deux mastodontes de la région: le Brésil et l'Argentine. Les deux nations n'ont toujours pas connu la défaite et sont d'ores et déjà qualifiées pour la Coupe du monde.

Alors qu'il reste encore trois journées, l'Equateur semble bien embarqué pour empocher son ticket pour le Qatar. La «Tri» possède cinq points d'avance sur le cinquième, barragiste, l'Uruguay. La quatrième et dernière place qualificative ainsi que la place de barragiste devraient se jouer entre le Pérou (4e), l'Uruguay (5e), la Colombie (6e), le Chili (7e) et la Bolivie (8e). Cinq points séparent ces pays alors que neuf sont encore en jeu. En fond de classement, le Paraguay et le Vénézuela semblent largués.

Le classement actuel

Le cinquième affrontera, au mois de juin, en match aller simple, toujours au Qatar, toujours dans un stade climatisé, le représentant asiatique des barrages.

Voici deux matchs intéressants ces prochains jours qui pourraient sceller l'avenir de certaines nations dans ces qualifs' :

Mardi 01.02 : Bolivie vs Chili 🇧🇴🇨🇱

Mercredi 02.02 : Pérou vs Equateur 🇵🇪🇪🇨

AFC: L'Iran et la Corée du sud qualifiés

C'était également semaine de matchs en Asie où l'on dispute le dernier tour des qualifications (le 4e). Deux nations ont décroché leur ticket pour le Qatar: l'Iran grâce à sa victoire 1-0 contre le voisin iraqien, et la Corée du sud victorieuse 1-0 au Liban.

Dans ce groupe A, la troisième place, synonyme de barrage contre le troisième du groupe B, puis de barrage intercontinental, devrait revenir aux Emirats Arabes Unis, même si le Liban et l'Iraq sont toujours en embuscade.

La classement actuel

Dans le groupe B, c'est l'Arabie Saoudite qui commande. Les Saoudiens sont toutefois poursuivis par le Japon et l'Australie. Les places qualificatives et le barrage se joueront entre ces trois nations. Mardi, le Japon recevra l'Arabie Saoudite alors que l'Australie se déplacera à Oman.

Le classement actuel

OFC : un mini-tournoi au...Qatar!

En Océanie, c'est très, très particulier cette année. Les qualifications ont été repoussées à plusieurs reprises, officiellement à cause d'une incompatibilité avec le calendrier FIFA. Du coup, les rois du football à Zurich ont gentiment proposés à l'Océanie un tournoi qualificatif...au Qatar, en mars prochain. Un joli voyage d'environ 12'000 km pour les nations concernées.

Le mini-tournoi se déroulera sous une forme classique: deux groupes de quatre, deux demi-finales puis une finale qui désignera le barragiste intercontinental. La Nouvelle-Zélande partira forcément largement favorite. Mais attention, les nations d'Océanie puisent de plus en plus dans leur diaspora pour améliorer leurs sélections :

Groupe A : Îles Salomon, Tahiti, Vanuatu, Îles Cook

Groupe B : Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée

À noter encore que les Tonga ont renoncé à se rendre au Qatar après l'éruption volcanique survenue sur ses îles.

CAF : des barrages après la CAN

En Afrique, on est plutôt en mode CAN en ce moment. Mais en mars prochain, on va assister à des matchs terribles sur le continent. Dix nations vont se disputer cinq tickets sur des barrages aller-retour. Et il y a du lourd :

Egypte - Sénégal 🇪🇬🇸🇳

Cameroun - Algérie 🇨🇲🇩🇿

Ghana - Nigéria 🇬🇭🇳🇬

RD Congo - Maroc 🇨🇩🇲🇦

Mali - Tunisie 🇲🇱🇹🇳

Forcément, des gros du continent vont rester sur le carreau. Une injustice contre laquelle lutte depuis longtemps l'Afrique qui estime mériter plus que cinq places qualificatives. Un argument tout à fait légitime.

UEFA: Le Portugal ou l'Italie restera à la «casa»

Schéma similaire en Europe où la phase de groupe a déjà dévoilé son verdict. Place aux barrages qui se dérouleront sous un format de demi-finales/finales. Le programme :

Les finales le 29 mars: Ecosse/Ukraine contre Pays de Galles/Autriche. Puis: Russie/Pologne contre Suède/République tchèque. Et enfin: Italie/Macédoine du Nord contre Portugal/Turquie.

Si le Portugal bat la Turquie et l'Italie la Macédoine, les deux nations se retrouveront en finale. Devancés par la Serbie et la Suisse, les Portugais et les Italiens ont déçus leurs supporters et une élimination pourrait dicter l'avenir de Fernando Santos ou de Roberto Mancini, pourtant les deux derniers vainqueurs des deux derniers championnats d'Europe.

En résumé: les 14 pays déjà qualifiés

Europe (UEFA): Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Belgique, Suisse, Serbie, Pays-Bas, Croatie, Danemark et...

Portugal / Turquie / Italie / Macédoine

Ecosse / Ukraine/ Pays de Galles / Autriche

Pologne / Russie / Suède / République Tchèque

Amérique du sud (COMNEBOL): Argentine et Brésil.

Asie (OFC): Iran et Corée du Sud.

Afrique (CAF) :

Egypte / Sénégal

Cameroun / Algérie

RD Congo / Maroc

Ghana / Nigeria

Mali / Tunisie

Amérique du Nord, centrale et Caraïbes (CONCACAF) et Océanie (OFC) : pas encore de pays qualifiés