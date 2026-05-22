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Ronaldo gagne son premier titre avec Al-Nassr et pleure

epa12982643 Al-Nassr captain Cristiano Ronaldo poses with the Saudi Pro League trophy after winning the Saudi Pro League match between Al-Nassr and Damac Club in Riyadh, Saudi Arabia, 21 May 2026. Al- ...
Le Portugais a été décisif, ce jeudi, dans le sacre national d'Al-Nassr. image: Keystone

Cristiano Ronaldo a craqué

Le Portugais est devenu pour la première fois champion d'Arabie saoudite avec Al-Nassr, ce jeudi. Il a été pris par l'émotion.
22.05.2026, 08:5122.05.2026, 08:51
Un article de
t-online

Cristiano Ronaldo a offert jeudi à son club d’Al-Nassr son premier titre de champion d’Arabie saoudite depuis 2019 grâce à un doublé. Le quintuple Ballon d’or a marqué à deux reprises lors de la victoire 4-1 contre Damac (63e/81e) avant de fondre en larmes de joie. L'ancienne vedette du Real Madrid et de Manchester United a pleuré juste après avoir marqué le quatrième et dernier but de son équipe à la 81e, synonyme de sacre.

Ces larmes prouvent, si besoin, toute l'implication de la star et sa soif de titres, même à 41 ans et après avoir remporté de prestigieux trophées comme la Ligue des champions, la Premier League et la Liga.

L'émotion de Ronaldo en vidéo

Vidéo: twitter

Il s’agit du premier trophée du Portugais en Saudi Pro League, qu’il avait rejointe en décembre 2022. Il affiche des statistiques impressionnantes cette saison en championnat: 28 buts en 30 matchs.

Grâce à cette victoire, à laquelle les anciens joueurs du Bayern Munich Sadio Mané (34e) et Kingsley Coman (52e) ont également contribué avec leurs buts, Al-Nassr a conservé ses deux points d’avance sur Al-Hilal lors de l’ultime journée du championnat. Le poursuivant s’est imposé 1-0 sur le terrain d’Al Fayha.

Là aussi, il y aura des émotions👇

Ces fans du Stade Lausanne Ouchy vivront une finale très particulière

Pour Cristiano Ronaldo, qui a déjà inscrit plus de 100 buts au total avec son club saoudien, la suite de l’été passera par la Coupe du monde aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Le vétéran disputera déjà sa sixième phase finale avec le Portugal. Dans leur groupe, les champions d'Europe 2016 défieront la République démocratique du Congo, l'Ouzbékistan et la Colombie.

(t-online/yog)

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