L'astucieuse tactique d'Aston Villa

L'équipe d'Unai Emery a décidé de «sacrifier» un joueur sur coup-franc en le plaçant à un endroit très inhabituel, mardi contre Manchester United.

21e minute de jeu, mardi soir à Old Trafford. Le score est encore de 0-0 lorsqu'Aston Villa obtient un coup-franc sur le côté droit. La plupart des joueurs des deux équipes se placent pour tenter de récupérer le ballon lorsqu'il sera botté par le capitaine des «Villains» John McGinn, mais un footballeur présent sur le terrain semble se désintéresser complètement du cuir. Il s'agit de Leon Bailey.

Le milieu droit se place entre la ligne de but et le gardien de Manchester André Onana. Il sera hors-jeu s'il tente de participer à l'action mais ce n'est pas du tout son intention: lui n'a qu'une envie, c'est de perturber le dernier rempart mancunien. On le devine même glisser quelques mots à Onana.

Dès que le ballon est botté, Leon Bailey s'en va à l'opposé de l'action, et ça marche.

Voici ce qu'il s'est passé ensuite: Vidéo: watson

«Peut-être que la technique de Bailey autour d'Onana a perturbé le gardien camerounais, jusqu'à le pousser à la faute», glisse le commentateur de Canal+ François Marchal. «Je pense que vous avez raison. Onana ne savait pas où se placer», ajoute le consultant Grégory Sertic.

Aston Villa a ensuite inscrit un second but mais a tout perdu en deuxième mi-temps (défaite 3-2).

Au classement, Liverpool totalise 42 points, contre 40 pour Arsenal. Aston Villa, qui aurait pu rejoindre les Reds en tête de la Premier League, reste bloqué à 39.