Marie-Louise Eta a été nommée à la tête de l'Union Berlin ce dimanche 12 avril.

Cinq choses à savoir sur le coup de théâtre en Bundesliga

C’est une première historique: une femme prend les rênes d’une équipe masculine de première division allemande. Focus sur un tournant.

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Que s'est-il passé?

A minuit dans la nuit de samedi à dimanche, l'Union Berlin a annoncé la nomination de Marie-Louise Eta à la tête de sa première équipe comme «un nouveau souffle pour le sprint final». L’équipe professionnelle masculine abordera la dernière ligne droite de la saison, et la lutte pour son maintien, sous la direction de Marie-Louise Eta. Jusqu’ici entraîneuse des M19 et future cheffe du staff de l’équipe féminine, elle relève ce nouveau défi avec effet immédiat et jusqu'en juin.

Battu 3-1 par la lanterne rouge (FC Heidenheim) samedi, l'Union Berlin est actuellement 11e du classement de Bundesliga mais ne compte que sept points d'avance sur le barragiste Sankt-Pauli. La situation est donc tendue pour le pensionnaire du mythique stade An der Alten Försterei.

Le classement actuel: Image: TXT

Comment a réagi Eta?

Marie-Louise Eta, qui remplace Steffen Baumgart, assume la tâche avec effet immédiat.

«Je suis ravie que le club m'ait confié cette tâche exigeante. Une des forces d'Union a toujours été, et reste, de mobiliser toutes les énergies ensemble dans de telles situations. Et bien sûr, j'ai la conviction que nous obtiendrons les points décisifs avec l'équipe»

La nouvelle coach n'aura pas vraiment le droit à l'erreur pour sa première à la tête du club berlinois puisque son équipe recevra Wolfsburg samedi prochain. Un concurrent direct dans la lutte contre la relégation.

Est-ce vraiment une première?

Oui et non. C'est la première fois qu'une femme est nommée à la tête d'une équipe de Bundesliga, mais Marie-Louise Eta a déjà officié sur le banc de l'Union Berlin en première division allemande. C'était en janvier 2024. Alors entraîneuse assistante, elle avait remplacé Nenad Bjelica pour un match après la suspension de ce dernier pour avoir adressé un coup à la tête de Leroy Sané. L'Union s'était imposé 1-0 contre Darmstadt ce jour-là.

La coach avant un match de son équipe en 2023. Image: City-Press

L'Allemande a-t-elle eu une carrière de joueuse?

Oui, et même une très belle carrière. Sous son nom de jeune femme (Bagehorn), Marie-Louise Eta a eu une super carrière de joueuse a remporté trois fois le championnat d'Allemagne et une fois la Ligue des champions avec le FFC Turbine Potsdam.

Originaire de Dresde, l'Allemande a également évolué en équipe nationale, remportant l'Euro M17 et la Coupe du monde M20. Plusieurs blessures l'ont toutefois contraint de mettre un terme à sa carrière de joueuse à seulement 26 ans.

Eta a aussi évolué en 2e division féminine avec le Werder de Brême. Image: Bongarts

Quel est son vécu en tant que coach?

Après un passage sur le banc de l'équipe féminine des moins de 15 ans du Werder de Brême, elle a intégré le staff de l'équipe nationale M15 comme entraîneure adjointe. Elle a poursuivi sa formation en parallèle et obtenu en 2022 la licence Pro lui permettant de diriger des clubs de première et deuxième division.

Elle a ensuite rejoint l'Union Berlin en 2023 pour devenir entraîneure adjointe de l’équipe féminine M19. A l'époque, elle ne se fixait aucune limite: «Je peux m’imaginer beaucoup de choses», confiait-elle alors, citée par le site de la Bundesliga. Elle a finalement gravi les échelons jusqu'à entrer ce week-end dans l'histoire du foot allemand.