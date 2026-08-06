Une pépite du foot suisse signe au Real Madrid

L'international suisse M16 Quim Kühlmann a rejoint le Real Madrid pour poursuivre sa formation. Une destination prestigieuse et rare pour un joueur helvétique, qui s’explique aussi par ses attaches avec l’Espagne.

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Ce n'est pas tous les jours qu'un international suisse rejoint le Real Madrid. Pourtant, c’est bien ce qu'a réalisé Quim Kühlmann, 16 ans, cet été.

Le jeune joueur a quitté son club formateur de Gérone, en Catalogne, et s’est engagé pour trois saisons avec la prestigieuse académie du Real, la fameuse «Fábrica», l’usine à champions. Il évoluera au sein des équipes de jeunes de la Maison Blanche et aura pour objectif d’intégrer à terme la Castilla, en troisième division espagnole.

Kühlmann est né à Barcelone dans une famille aux origines suisses et allemandes. Cela signifie qu’il est éligible pour représenter un jour la Roja, la Mannschaft ou la Nati chez les A.

Pour l’heure, c’est toutefois sous les couleurs des M16 suisses qu’il a choisi de jouer, disputant un premier match en mai dernier contre l'Autriche. Il a également représenté la sélection U16 de Catalogne, une situation tout à fait légale puisque cette équipe n’est pas reconnue par la Fifa.

Sur le terrain, Quim Kühlmann est un joueur de couloir, capable d’évoluer comme arrière ou ailier droit. Il doit toutefois encore affiner son profil.

Le nombre exact de footballeurs suisses passés par le Real Madrid, toutes catégories confondues, est difficile à établir. Une chose est néanmoins sûre: ils sont très peu nombreux à avoir porté le maillot de la première équipe.

Parmi ces rares éléments figure la légende de Servette, Adolphe Mengotti, qui évoluait au Real Madrid dans les années 1920, aux côtés de Santiago Bernabéu. Comme Kühlmann, Mengotti était né en Espagne et y avait effectué sa formation.

Il y a aussi le Neuchâtelois André Didisheim qui, jusqu’en 2022, était le seul ancien joueur de la première équipe du Real dont l’identité n’était pas clairement établie. On ne savait rien de celui qui avait porté la tunique blanche au début du 20e siècle, jusqu’à ce qu’un journaliste espagnol ne retrace sa vie. A l’époque de ses apparitions, le célèbre club ibérique portait encore le nom de Madrid CF.

On ignore encore quel avenir attend Quim Kühlmann, aussi bien au Real Madrid que dans le monde du football. Le tempérament déjà affirmé de ce Catalan de naissance, qui a choisi de poursuivre son parcours dans la capitale espagnole, pourrait toutefois constituer un atout précieux pour franchir les prochaines étapes. Et, pourquoi pas, marcher sur les traces de l’international autrichien Philipp Lienhart, qui était jusqu’ici le dernier joueur germanophone à avoir intégré «La Fábrica».

(roc)