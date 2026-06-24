Les Colombiens ont réussi une excellente opération contre la RD du Congo. image: Keystone

La Colombie qualifiée pour les 16es de finale

Les Colombiens ont dominé la RD du Congo (1-0), ce mercredi, et ont ainsi validé leur billet pour les seizièmes de finale de cette Coupe du monde.

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La Colombie a logiquement assuré sa place pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde. Après son succès 3-1 sur l’Ouzbékistan, elle a battu la RD du Congo 1-0 à Guadalajara.

Patiente et nullement découragée par les miracles du portier adverse Lionel Mpasi, la formation sud-américaine a passé l’épaule à la 76e minute sur un but heureux de Daniel Munoz. Déjà auteur de l’ouverture du score contre l’Ouzbékistan, le latéral de Crystal Palace a vu sa frappe légèrement déviée par Steve Kapuadi. L’intervention du joueur du Widzew Lodz a pris à contre-pied Mpasi.

Daniel Munoz, auteur du seul but de cette rencontre. image: Keystone

Il fallait bien un tel coup du sort pour battre le gardien remplaçant du Havre derrière l’ex-Lausannois Mory Diaw. Pendant les 75 premières minutes de cette rencontre, Lionel Mpasi a multiplié les parades dans un style presque incomparable.

Fort heureusement pour le spectacle, cette défaite contre la Colombie n’hypothèque pas les chances de qualification des Congolais. S’ils battent l’Ouzbékistan, on aura bien des chances d’applaudir Mpasi dans un seizième de finale.

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La Colombie, quant à elle, jouera la première place de ce groupe K samedi à Miami contre le Portugal. Un nul suffira à Luis Diaz et à ses coéquipiers pour conserver leur première place et bénéficier d’un tableau favorable pour la suite de la compétition.

Le gardien congolais Lionel Mpasi a multiplié les arrêts contre les Colombiens. image: Keystone

Mais même s’ils sont tombés sur un gardien en état de grâce, les Colombiens ont dévoilé quelques failles dans cette rencontre. Leur extrême fébrilité dans les dernières minutes qui ont vu Nathanaël Mbuku se procurer deux chances en or pour égaliser fut aussi soudaine qu'inattendue.

(ats/yog)