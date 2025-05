Le Vaudois a remporté le trophée avec Lucerne en 2021. Image: KEYSTONE

Fabio Celestini a presque tout vécu en Coupe

Le coach du FC Bâle, qui affronte le FC Bienne en Coupe de Suisse le 2 juin, a déjà vécu six finales entre la Suisse et l'Espagne et il a (presque) tout vécu.

jakob weber

Plus de «Sport»

Depuis la saison 2020/21, Fabio Celestini n’a perdu qu’un seul de ses 16 matchs de Coupe de Suisse, une défaite en quart de finale l'année dernière avec le FC Bâle, après une séance de tirs au but contre Lugano. Interrogé sur ses excellents résultats en Coupe, Celestini déclare:

«La Coupe est souvent une question mentale. Peut-être que, grâce à mon passé de joueur, je suis en mesure de mieux transmettre comment réussir dans cette compétition»

Le coach du FCB vivra sa septième finale de Coupe, le 2 juin contre le FC Bienne. Retour sur ses expériences qui n'ont pas toujours été couronnées de succès.

1998: la première

Fabio Celestini a 22 ans lorsqu'il dispute sa première finale de Coupe avec son club formateur, Lausanne-Sports. En 1998, l'adversaire est le FC Saint-Gall, et le match a lieu dans l'ancien stade du Wankdorf à Berne. Après 120 minutes sans but, où le jeune Celestini, encore doté d'une chevelure fournie, évolue sur la gauche du milieu de terrain, la rencontre se décide lors d'une séance de tirs au but. Celestini prend ses responsabilités en s'avançant le premier.

Bien que le gardien Jörg Stiel choisisse le bon côté, il ne peut rien faire face au tir placé et ras de terre du Vaudois, qui soulève la Coupe quelques minutes plus tard (4-3 pour le LS).

1999: le doublé

L'année suivante, Celestini (replacé en milieu défensif) et ses coéquipiers réussissent à défendre leur titre en s'imposant 2-0 contre le GC de Pascal Zuberbühler, Hakan Yakin, Ricardo Cabanas et Johann Vogel.

Celestini (au centre) et ses coéquipiers ont décroché le trophée par deux fois en deux ans. Image: KEYSTONE

2000: la désillusion

Lausanne se retrouve une nouvelle fois en finale l'année suivante, mais le FC Zurich empêche les Vaudois de réaliser la passe de trois. Le score est de 1-1 après 90 minutes puis 2-2 après les prolongations. Comme en 1998, la rencontre se décide donc aux tirs au buts. Le FCZ, emmené par Urs Fischer, Mario Frick et surtout l'entraîneur Gilbert Gress, s'impose 5-2. Celestini découvre ainsi qu'il est aussi possible de perdre une finale de Coupe.



2007: un souvenir mémorable

Avec l'Olympique de Marseille, Celestini ne s'illustre pas en finale de la Coupe de France dans les années suivantes. En revanche, en Espagne, avec Getafe, il réussit un incroyable come-back en 2007. Après une défaite 2-5 en demi-finale contre le FC Barcelone – avec deux buts et une passe décisive de Lionel Messi – Getafe réalise un retournement spectaculaire lors du match retour à domicile. Barcelone jouait sans Messi, mais avec Eto’o, Ronaldinho, Xavi, Iniesta et Puyol. Getafe balaye le grand Barça 4-0 et se qualifie pour la finale de la Copa del Rey.

Celestini (en bleu) lors de son aventure avec Getafe. Image: AP EFE

Mais en finale, l'équipe du Vaudois, coachée par Bernd Schuster, perd 1-0 contre Séville. Disputer une finale au Bernabéu devant 80 000 spectateurs est un souvenir que Celestini ne pourra toutefois jamais effacer.

2008: la fausse note

L'année suivante, Getafe répète son exploit. Mais en finale contre Valence, Celestini, pour la première fois, n'est pas titularisé par l'entraîneur Brian Laudrup.

La frustration est grande. Il entre en jeu à la 64e minute, alors que son équipe est menée 2-1, puis bientôt 3-1. Celestini est ensuite expulsé pour un tacle dangereux sur David Silva. Une soirée à oublier.

Trois ans plus tard, nous sommes en novembre 2011, Celestini perd 1-0 contre Bellinzone avec Lausanne. C'est son dernier match de Coupe en tant que joueur. Peu après, il met fin à sa carrière professionnelle, mais pas au football, puisqu'il devient entraîneur.

2021: un titre sans public

C'est avec Lucerne que Celestini atteint sa première finale de Coupe sur un banc. Celle-ci débouche sur une victoire 3-1 contre Saint-Gall, dans un match un peu particulier puisque disputé dans un stade vide en raison de la pandémie de Covid-19.