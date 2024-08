Ce geste plein de culot a qualifié Saint-Gall pour la Coupe d'Europe

Le Ghanéen de 25 ans, né en Allemagne, a même osé et réussi un geste fou. Un «no look shot», dans le jargon. En français: un tir sans regarder le ballon.

Stephan Ambrosius a offert la qualification en Conference League aux Saint-Gallois grâce à un tir au but des plus culottés.

Les caisses-automatique reculent à l'étranger: et chez Migros et Coop?

Revenue de blessure, cette pépite du ski suisse se lance un défi insolite

La Valaisanne Malorie Blanc, championne du monde junior de super-G, est de retour après sa grave blessure. Son premier grand défi ce vendredi n'aura pas lieu sur la neige, mais dans l'eau.

Malorie Blanc a connu un début 2024 très mouvementé. Fin janvier, la skieuse valaisanne (20 ans) se faisait connaître du grand public grâce à ses exploits aux Championnats du monde juniors: l'or en super-G et l'argent en descente et en combiné par équipes. Moins de deux semaines plus tard, elle chutait lors de la descente de Coupe d'Europe à Crans-Montana, avec de gros dégâts au genou gauche: une déchirure du ligament croisé antérieur et une déchirure du ménisque externe, notamment.