La photo du PSG qui fait déraper les réseaux sociaux

Le PSG a d'abord fêté le dixième titre de son histoire devant un public boudeur, dont une partie a quitté le stade avant la fin du match, façon «on se lève et on se casse», pour ne pas partager une once de bonheur avec les joueurs.

Cette querelle dure depuis des semaines et depuis l'élimination du PSG en Ligue des champions contre le Real Madrid, après trois mi-temps quasi parfaites (mais qu'à cela ne tienne). Les ultras sont outrés. Ils ne pardonnent pas. Ils font la grève de la bonne humeur et sifflent chaque coup de patte de leurs artistes, des pattes que le club aurait trop graissées (mais ce n'est pas leur argent, seulement leur marotte).

Si vous voulez connaître le fond de notre pensée 👇 Commentaire Siffler Lionel Messi, c'est un peu taguer la Joconde de Christian Despont

Dans ce contexte, la publication sur les réseaux sociaux d'une photo de classe où, assez trivialement, des joueurs sourient au soir d'un titre de champion, a suscité une vague d'indignation parmi les adorateurs endeuillés.

Revoici la photo

A l'heure où nous publions cet article, le post Facebook d'«After foot RMC» compte plus de 2500 commentaires vindicatifs, ironiques ou haineux. Petit florilège (on a gardé les fautes d'orthographe, histoire de respecter les traditions).

Les réactions sarcastiques:

Bravo , vous l avez fait ! Quelle équipe !! 😅😅🤣🤣

L'EHPAD au grand complet !

Bcp d'emploi fictif

Icardi toujours présent aux soirées jamais sur le terrain. Belle reconversion dans l’événementiel.

On sent un Neymar enfin au meilleur de sa forme

Vous pouvez demandez aux touristes de s'écarter un peu de la photo pour qu'on puisse voir des vrais joueurs???

Les réactions limites racistes:

Une image qui révèle tous les problèmes du PSG ,un groupe de sud américains ou lusophones en majorité ,et certainement deux autres groupes ailleurs .si cela ne change pas ils ne seront que Champions du village

Les cartels de Cali et Guadalajara réunis.Magnifique cette photo !

Belle photo avec une belle mixité entre sud américains et européens ce qui confirme une super ambiance de vestiaire 🤣🤣

Le sursaut intello:

Le PIB du gabon a eux seuls Pour une moyenne de 12 matchs par joueurs...

La spéciale Messi:

Messi semble être très heureux...Quel grand sourire

Il a l'air de vivre sa meilleure vie Messi

Messi attend son avion 😂

A priori, les fans du PSG auraient tout pour être heureux. Ils possèdent un sextuple Ballon d'or (Messi), le meilleur joueur du monde (c'est eux qui le disent: Mbappé), ils sont depuis samedi le club le plus titré de France (avec St-Etienne) mais ils n'ont pas eu «leur» Ligue des champions, et c'est une négligence intolérable. Pour éviter ce genre de frustration à l'avenir, ils pourront toujours supporter l'équipe de handball du PSG, 23 matchs, 23 victoires. (chd)