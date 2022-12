Lionel Messi illumine le 1000e match de sa carrière

Shaqiri, Xhaka et Rodriguez pourraient avoir plus de 140 sélections

Il aura encore l'occasion de battre un record au Mondial cette année. Il peut devenir le joueur avec le plus de matchs en Coupe du monde à condition que son équipe atteigne la finale et que Messi soit en mesure de disputer tous les matchs, le dernier compris. Pour le moment, c'est Lothar Matthäus qui détient la meilleure marque avec 25 parties.

Mais ce qui frappe, chez Messi, ce sont ses statistiques personnelles. Depuis 2004, date de ses débuts chez les pros, le génial argentin a inscrit 789 buts . Il est l'un des 5 joueurs ayant marqué lors de 4 Coupes du monde (2006, 2014, 2018 et 2022) après Pelé, Seeler, Klose et Ronaldo. Il n'avait toutefois jamais trouvé le chemin des filets au-delà de la phase de poules. Une anomalie «réparée» ce samedi soir.

Il n'est toutefois ni le premier footballeur argentin à atteindre le cap des 1000 parties (Javier Zanetti l'a fait avant lui), ni le seul joueur présent au Mondial qatari dans ce cas (Cristiano Ronaldo et Dani Alves sont eux aussi des «millénaires»).

C'est pareil à chaque match: le public, les téléspectateurs et parfois même les joueurs adverses, tous ne regardent que lui. Ce fut encore le cas ce samedi soir, lors du 8e de finale entre l'Argentine et l'Australie. D'abord parce que Lionel Messi a été excellent (il a ouvert le score puis pesé sur la partie), ensuite parce qu'il a joué le 1000e match de sa carrière. Depuis ses débuts chez les pros, il a donc disputé:

Messi est entré un peu plus dans l'histoire du football, samedi contre l'Australie à la Coupe du monde.

Messi est entré un peu plus dans l'histoire du football, samedi contre l'Australie à la Coupe du monde.

