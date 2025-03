Les fans d'YB boivent dans des gobelets en bois, au stade du Wankdorf. image: keystone/ch media

L'action écolo de Young Boys a tourné au fiasco

Depuis un an, le club de foot bernois sert ses boissons exclusivement dans des gobelets en bois. Mais le type de recyclage envisagé ne peut, pour l'instant, pas se faire.

Du gobelet de bière au meuble. C'était l'idée d'YB lorsqu'en 2024, le club bernois a décidé de servir des boissons uniquement dans des récipients en bois. Les fans avaient été informés que ces gobelets seraient recyclés, après utilisation, en panneaux agglomérés et qu'ils ne seraient ainsi pas jetés ni brûlés.

Un gobelet en bois au stade du Wankdorf, utilisé lors des matchs de Young Boys. image: ch media

Mais un reportage de la chaîne TV publique alémanique (SRF) vient de révéler que ces récipients, tant critiqués par les supporters, sont finalement brûlés et non pas transformés en panneaux. La raison? Ils sont trop sales après que les spectateurs du Wankdorf ont bu dedans.

Souvent, les gobelets contiennent encore des restes de bière, des mégots de cigarettes ou des chewing-gums. «Nous n'aurions pas pu fabriquer des panneaux de qualité à partir de ça», résume Roman Bühler, cadre chez Swiss Krono, l'entreprise en charge de la transformation de ces gobelets.

La start-up Arboloom, qui met ceux-ci à disposition, a essayé différentes manières de les recycler. Comme l'a expliqué à la SRF sa cheffe, Natalia Röthlisberger, il est plus judicieux d'un point de vue écologique d'incinérer les gobelets plutôt que d'essayer de les nettoyer pour les transformer.



Au Wankdorf, le retour du plastique – apprécié par les fans – n'est pas pour autant à l'ordre du jour. Image: KEYSTONE

YB n'était pas au courant

Young Boys n'en savait rien jusqu'à récemment. C'est seulement il y a quelques semaines que le club champion de Suisse en titre a été informé que ces gobelets en bois ne seraient pas transformés en panneaux agglomérés. Le porte-parole d'YB, Stefan Stauffiger, concède: «La communication avec Arboloom a mal tourné, nous voulons maintenant y remédier».

De son côté, la cheffe de la start-up ne nie pas:

«Nous avons informé nos partenaires un peu plus tard que souhaité et nous pouvons encore nous améliorer en termes de communication»

Si les fans des «jaune et noir» se réjouissaient déjà du retour des anciens gobelets en plastique, cette nouvelle risque de leur laisser un goût amer: les récipients en bois resteront et seront utilisés à l'avenir pour la production de chaleur à distance. «Cette solution est encore plus durable que le recyclage», se félicite Stefan Stauffiger.

Stefan Stauffiger, porte-parole de Young Boys, est heureux de l'alternative trouvée. Image: keystone

Le club bernois n'est pas le seul en Suisse à miser sur les gobelets en bois d'Arboloom. Le FC Aarau propose également ces récipients, dont une partie est aussi utilisée pour le réseau de chauffage urbain.

Comme le fait savoir la start-up, une solution est en cours d'élaboration afin qu'à l'avenir, ces gobelets en bois puissent bel et bien être transformés en panneaux agglomérés: «Nous travaillons intensivement avec nos partenaires afin de pouvoir à nouveau mettre en œuvre, à long terme, la variante de recyclage visée à l'origine».

