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Lionel Messi prend sa retraite internationale

Argentina&#039;s Lionel Messi (10) cries at the end of the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Stephanie ...
Lionel Messi lors de la finale de la Coupe du Monde 2026 le 19 juillet.Keystone

Vous ne verrez plus Messi faire ça

Dans un message sur les réseaux sociaux, le footballeur a annoncé sa retraite internationale avec l'Argentine.
31.08.2026, 17:2831.08.2026, 18:01

«Après tout ce temps qui s'est écoulé depuis la finale, après y avoir longuement réfléchi, je tiens à vous annoncer que je prends ma retraite de l'équipe nationale», écrit Lionel Messi sur Instagram. «Ces mots datent du 21 juillet 2026», précise le footballeur. «Après ce qui est arrivé à mon père, j’en suis encore plus convaincu qu’avant», ajoute-t-il. Dans la foulée, il a publié une vidéo qui revient sur l'ensemble de sa carrière internationale.

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Une décision douloureuse

Prendre sa retraite est une décision qui lui a fait «mal au plus profond de son âme», explique-t-il, mais reconnaît toutefois que le moment «est venu».

«J’aime, j’ai aimé et j’aimerai toujours faire partie de l’équipe nationale. Je me suis donné à fond, je n’ai plus rien à offrir. Et puis, il y a de grands jeunes qui arrivent et qui méritent leur place. Merci pour toute l’affection que vous m’avez témoignée au cours de ces 20 années.»
Lionel Messi

Le terrain et l'ambiance amenée par les supporters va beaucoup lui manquer, dit-il encore. Il conclut en remerciant ses entraîneurs et assure partir «avec la sérénité et la fierté de vous avoir offert des moments de rêve». (ag)

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