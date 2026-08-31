Vous ne verrez plus Messi faire ça
«Après tout ce temps qui s'est écoulé depuis la finale, après y avoir longuement réfléchi, je tiens à vous annoncer que je prends ma retraite de l'équipe nationale», écrit Lionel Messi sur Instagram. «Ces mots datent du 21 juillet 2026», précise le footballeur. «Après ce qui est arrivé à mon père, j’en suis encore plus convaincu qu’avant», ajoute-t-il. Dans la foulée, il a publié une vidéo qui revient sur l'ensemble de sa carrière internationale.
Une décision douloureuse
Prendre sa retraite est une décision qui lui a fait «mal au plus profond de son âme», explique-t-il, mais reconnaît toutefois que le moment «est venu».
Le terrain et l'ambiance amenée par les supporters va beaucoup lui manquer, dit-il encore. Il conclut en remerciant ses entraîneurs et assure partir «avec la sérénité et la fierté de vous avoir offert des moments de rêve». (ag)