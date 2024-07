Ce pays européen prend une décision qui va ravir les fans de football

La Norvège a décidé d'autoriser l'utilisation d'engins pyrotechniques dans les stades sous certaines conditions. Il s'agit d'un projet expérimental qui sera testé lors des deux prochaines saisons.

«Il s'agit de créer de la sécurité dans les tribunes norvégiennes», a déclaré la ministre norvégienne de la Justice Emilie Enger Mehl, dans un communiqué. Cette autorisation est toutefois soumise à des règles strictes concernant les stades, les supporters et les objets choisis, ainsi qu'à des contrôles stricts en matière de sécurité.

Les torches et les fumigènes seront autorisés dans les tribunes des deux ligues les plus élevées de Norvège. «L'utilisation des torches fait partie de la culture des supporters norvégiens. Elles créent une ambiance et un décor magnifiques lors des matches de football, à condition qu'elles soient utilisées de manière sûre et responsable», a également affirmé la ministre de la Culture, Lubna Jaffery.

Et chez nous?

En Suisse, il n'est pas rare de voir des tribunes colorées grâce aux engins pyrotechniques.

Et c'est magnifique 🤩 Image: KEYSTONE

Or la législation est claire: les engins pyrotechniques de type professionnels (tout ce qui n'est pas Vésuves, allumettes de Bengale et autres étincelles) requièrent «un permis d’acquisition» et «une autorisation de mise à feu». Ils sont donc interdits dans les stades.

Pour ou contre les engins pyrotechniques dans les stades? Pour. Le spectacle des tribunes fait partie intégrante d'un match de football Contre. Allumer pétards et fumigènes dans la foule est beaucoup trop dangereux

Mais chez les groupes ultras, les mesures coercitives n'ont d'autre destin que d'augmenter le plaisir de les enfreindre. A fortiori dans ce cas précis: les engins pyrotechniques sont achetés illégalement auprès de fournisseurs, puis entrent clandestinement avec des passeurs, en bénéficiant de complicités et en évitant les infiltrés.

Les fumigènes appartiennent à la pop culture du football de clubs, dont ils portent haut les extases et les couleurs. La répression, en cela, est un échec, car elle procède d'une double hypocrisie: l'impossibilité légale de la mener réellement, avec des fouilles au corps complètes, et la volonté inégale d'aboutir absolument, sachant qu'au-delà des volutes puantes et aveuglantes, les torches expriment un genre de feu sacré dont le football a besoin, et que le monde dit civilisé, des médias mainstream aux tribunes principales, regarde souvent avec des yeux éblouis – pour autant que ça ne pique pas trop.

