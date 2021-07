Sport

Football

Fan de foot: tout savoir sur le retour dans les stades de Romandie



Image: KEYSTONE

Fans de foot: tout savoir sur le retour dans les stades de Romandie

Le FC Sion a précisé ce mardi à quelles conditions ses spectateurs pourront assister aux matchs en ce début de championnat. Tour d'horizon des mesures dans les enceintes romandes de Swiss Football League.

La saison de football de Super League et Challenge League 2021-2022 débutera le week-end du 23 au 25 juillet. Le public pourra à nouveau assister aux matchs. Mais à certaines conditions, afin de lutter contre la pandémie de Covid-19. Le FC Sion a publié ce mardi ses nouvelles directives. L'occasion de faire le tour des mesures dans les différents stades de Romandie en première et deuxième divisions.

FC Sion (Super League)

📍Stade de Tourbillon, Sion

📅1er match à domicile: FC Sion - Servette FC le dimanche 25 juillet à 16h30

Deux conditions pour venir voir les matchs:

Il sera exigé d’avoir un certificat Covid (vaccination complète, test PCR négatif effectué dans les 72 heures, test antigénique négatif effectué dans les 48 heures, personnes guéries dans les six derniers mois)

(vaccination complète, test PCR négatif effectué dans les 72 heures, test antigénique négatif effectué dans les 48 heures, personnes guéries dans les six derniers mois) Les spectateurs devront présenter une pièce d'identité. Les billets seront en effet nominatifs. «Les problèmes récurrents observés dans les stades helvétiques ont poussé le canton et la Ville de Sion à prendre cette décision avec la volonté d’être les premiers à introduire ce système déjà présent en Italie et en Angleterre», annonce le club dans un communiqué.

Le FC Sion précise encore qu'au sein de l’enceinte, le «port du masque ne sera plus obligatoire et les buvettes seront à nouveau ouvertes».

Concernant le secteur visiteur, il ne sera dans un premier temps pas ouvert.

Servette FC (Super League)

📍Stade de Genève

📅1er match à domicile: Servette FC - FC Lugano le dimanche 1er août à 16h30

Pour obtenir leur billet, les spectateurs devront présenter un certificat Covid aux guichets du stade avant les matchs, ainsi que leur carte d'identité. Les personnes de moins de 16 ans ne sont pas concernées.

Contrairement à Sion, il n'y aura pas de billets nominaux.

Une fois dans le stade, les spectateurs n'auront pas de restrictions: le port du masque ne sera pas obligatoire et les buvettes seront ouvertes.

FC Lausanne-Sport (Super League)

📍Stade de la Tuilière, Lausanne

📅1er match à domicile: FC Lausanne-Sport - FC Saint-Gall le samedi 24 juillet à 20h30

Conditions d'accès au stade: en attente d'une réponse de la part du club vaudois.

Neuchâtel Xamax FCS (Challenge League)

📍Stade de la Maladière, Neuchâtel

📅1er match à domicile: Neuchâtel Xamax FCS - FC Aarau le vendredi 23 juillet à 20h30

Conditions d'accès au stade: en attente d'une réponse de la part du club neuchâtelois.

FC Stade Lausanne Ouchy (Challenge League)

📍Stade de la Pontaise, Lausanne

📅1er match à domicile: FC Stade Lausanne Ouchy - FC Winterthour le vendredi 23 juillet à 20h30

Accès réservé aux personnes munies d’un certificat Covid et de leur carte d'identité (vaccination complète, test PCR négatif effectué dans les 72 heures, test antigénique négatif effectué dans les 48 heures, personnes guéries dans les six derniers mois, personnes guéries il y a plus de six mois et ayant reçu au moins une dose de vaccin).

Les personnes de moins de 16 ans n'auront pas besoin de présenter un certificat Covid.

Le club précise que «le port du masque reste recommandé mais n’est plus obligatoire», qu'il n'y a plus d'obligation de distanciation sociale et que les buvettes seront ouvertes.

Yverdon-Sport (Challenge League)

📍Stade Municipal, Yverdon

📅1er match à domicile: Yverdon Sport - FC Stade Lausanne Ouchy le samedi 31 juillet à 18h00

Le directeur général du club vaudois Marco Degennaro nous a précisé qu'une séance sera organisée d'ici la fin de la semaine pour prendre des décisions sur les mesures d'accueil du public. «Le certificat Covid sera exigé uniquement si la Swiss Football League ou la Confédération l'obligent», a-t-il ajouté.

Marco Degennaro est confiant quant à l'ouverture du secteur visiteur, «en principe suffisamment spacieux pour y accueillir des personnes sans problème».