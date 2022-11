L'interview de Ronaldo a plombé l'ambiance dans le vestiaire du Portugal

Voici les joueurs les plus fidèles de chaque club de Super League

Ignazio Cassis et Viola Amherd iront-ils au Qatar? On leur a posé la question

À Zurich, le hockey suisse comme on ne l'avait encore jamais vu ni vécu

Un père tabasse sa fille sur un court et choque Stan Wawrinka

Pourquoi Ibra peut tout se permettre, lui et pas les autres

Yverdon et Stade Lausanne Ouchy font cauchemarder le football suisse

Insultes, trahison et démission: ils racontent l'incroyable LS-YB de 2009

Blatter: «Mes poumons ne fonctionnaient plus, j'ai déjà vu les anges»

Le timing interroge aussi. Pourquoi avoir déclenché une telle tempête médiatique avant la Coupe du monde? Le Portugal pourrait en payer le prix. Pour rappel, il affrontera l'Uruguay, la Corée du Sud et le Ghana dans le groupe H.

Selon plusieurs médias anglais, le vestiaire de Manchester United a très mal vécu les saillies verbales de leur coéquipier. Ils les ont découvertes dimanche à l’issue de la victoire à Fulham. Les joueurs, Fernandes compris, seraient «extrêmement déçus» du manque de respect du quintuple Ballon d'Or envers le club et l’effectif.

Quand il arrive dans le vestiaire, il met sa main gauche sur le bras de son coéquipier puis pose sa valise. Ce n'est qu'ensuite qu'il sert furtivement la main à un Ronaldo incrédule avant de lui tourner le dos et de s'en aller.

Et il le lui a fait comprendre sitôt leurs retrouvailles en sélection:

La prise de parole de Cristiano Ronaldo, dimanche soir à la télévision anglaise, va-t-elle plomber le Mondial du Portugal? Les supporters de la Seleção ont toutes les raisons de le craindre après les retrouvailles tendues entre les deux coéquipiers de Manchester United, CR7 et Bruno Fernandes, deux joueurs par ailleurs très influents en équipe nationale.

Découvrez les 32 maillots du Mondial et votez pour les plus beaux!

Plus de «Sport»

Une vidéo montre la poignée de main glaciale entre CR7 et son coéquipier de Manchester United Bruno Fernandes après l’interview virulente de Ronaldo contre le club anglais.

Qui est Mark Mateschitz, «héritier fugitif» et millénial le plus riche d'Europe?

Les plus lus

Coupe du monde 2022: Tout savoir sur l'équipe de l'Equateur

L'entraîneur Gustavo Alfaro peut compter sur une bonne défense de l'équipe de l'Equateur. Son dernier but encaissé date du mois de mars contre l'Argentine. Mais l'équipe équatorienne n'a pas non plus impressionné en attaque.

L'Équateur affrontera le Qatar, le Sénégal et les Pays-Bas dans le groupe A pour une qualification en huitièmes de finale.