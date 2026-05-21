en partie ensoleillé17°
DE | FR
burger
Sport
Genève

Tennis: Wawrinka honoré après sa défaite à Genève

Vidéo: twitter

Stan Wawrinka était très ému

Le Vaudois a disputé son dernier match en Romandie, mercredi lors de sa défaite à Genève. Il a reçu un hommage sur le court, qui l'a touché.
21.05.2026, 09:2521.05.2026, 09:25

Stan Wawrinka (41 ans) a joué son dernier match en Suisse romande, ce mercredi en 8e de finale du tournoi de Genève. L'ex-numéro 3 mondial, désormais à la 119e place du classement ATP, s'est incliné devant l'Américain Alex Michelsen (ATP 41), de 20 ans son cadet. Il a courbé l'échine au bout de deux tie-breaks, 7-6 (7/1) 7-6 (7/4), après avoir pourtant semblé capable de prolonger le plaisir au Parc des Eaux-Vives.

Après sa défaite, Wawrinka a été honoré par les organisateurs du Geneva Open. Une vidéo retraçant ses plus grands exploits a été diffusée dans le stade des Eaux-Vives. Le tennisman, au bord des larmes, était très ému en voyant ces images.

La scène en vidéo

Vidéo: twitter

Le vainqueur de trois titres du Grand Chelem (Open d'Australie 2014, Roland-Garros 2015 et US Open 2016) s'est ensuite adressé au public:

«J'aurais voulu faire mieux aujourd'hui, je sais que vous avez essayé de m'aider. Tout ce que j'espère, c'est de vous avoir montré que je me suis toujours battu sur le terrain. C'est ce que j'ai fait tout au long de ma carrière: de montrer qu'il y a toujours une solution pour atteindre ses rêves. Pour moi, c'était un rêve de pouvoir revenir ici à 41 ans.»

Stan Wawrinka (ATP 119) poursuivra sa tournée d'adieux dès la semaine prochaine à Roland-Garros, où il s'était imposé il y a onze ans. Il a pu intégrer le tableau principal grâce à son classement pour sa dernière danse sur la terre battue parisienne.

Le résumé du match👇

Wawrinka dit adieu au public romand

«La difficulté, c'est que c'est la dernière fois ici à Genève, mais l'année n'est pas finie», a rappelé le Vaudois, qui va encore vivre plusieurs hommages du genre jusqu'au terme de la saison. «J'ai l'impression que l'année va être très très longue», a-t-il plaisanté, assurant réserver les remerciements destinés à ses proches pour ses ultimes combats.

(ats/yog)

Plus d'articles sur le sport
Le speaker du SLO va vivre une situation cocasse en finale de Coupe
Le speaker du SLO va vivre une situation cocasse en finale de Coupe
de Yoann Graber
La non-sélection d’Alvyn Sanches expose la Nati à un risque
La non-sélection d’Alvyn Sanches expose la Nati à un risque
de Céline Feller
Pourquoi le prince William est un grand fan d'Aston Villa
Pourquoi le prince William est un grand fan d'Aston Villa
de Yoann Graber
La finale 2025 avait eu un effet inattendu sur le FC Bienne
La finale 2025 avait eu un effet inattendu sur le FC Bienne
de Julien Caloz
Tout le monde s’arrache le joyau romand de la Nati
Tout le monde s’arrache le joyau romand de la Nati
de Claudia Carvalho
Un voisin a changé la vie de cet arbitre suisse
Un voisin a changé la vie de cet arbitre suisse
de Julien Caloz
Pourquoi les gamers se ruent sur le FC Vaduz
Pourquoi les gamers se ruent sur le FC Vaduz
de Romuald Cachod
Ce politicien suisse n'aurait pas dû parier sur les JO
Ce politicien suisse n'aurait pas dû parier sur les JO
de Rainer Sommerhalder
Yakin raconte comment il a raté un Mondial à cause d'un coiffeur
Yakin raconte comment il a raté un Mondial à cause d'un coiffeur
de François Schmid-Bechtel, Sebastian Wendel
La fillette «oubliée» au tournoi de Rome tient sa revanche
La fillette «oubliée» au tournoi de Rome tient sa revanche
Neymar craque à cause d'un malentendu lunaire
Neymar craque à cause d'un malentendu lunaire
La Fifa augmente ses primes, mais l’injustice persiste pour la Nati
La Fifa augmente ses primes, mais l’injustice persiste pour la Nati
de Sebastian Wendel
Grasshopper est au cœur d'un immense scandale sportif
Grasshopper est au cœur d'un immense scandale sportif
de Sebastian Wendel
Mondial 2026: trois stars romandes écartées par Murat Yakin
Mondial 2026: trois stars romandes écartées par Murat Yakin
Cette légende du foot a reçu l'honneur suprême de la part des rivaux
Cette légende du foot a reçu l'honneur suprême de la part des rivaux
de Yoann Graber
La Nati a une faiblesse par rapport au dernier Mondial
La Nati a une faiblesse par rapport au dernier Mondial
de Klaus Zaugg
Pourquoi les attentes autour de la Nati peuvent devenir dangereuses
Pourquoi les attentes autour de la Nati peuvent devenir dangereuses
de Etienne Wuillemin
Une scène surréaliste s'est produite au tournoi de Rome
Une scène surréaliste s'est produite au tournoi de Rome
de Julien Caloz
«Winti», tu vas nous manquer
«Winti», tu vas nous manquer
de Timo Rizzi
Manuel Akanji n'est pas un joueur comme les autres
Manuel Akanji n'est pas un joueur comme les autres
de Julien Caloz
Ces produits dangereux piègent les jeunes sportifs suisses
Ces produits dangereux piègent les jeunes sportifs suisses
de Simon haring
La Nati de hockey doit régler la question des primes
La Nati de hockey doit régler la question des primes
de Klaus Zaugg
Thèmes
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants
1 / 22
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

Hobbiton, Nouvelle-Zélande – The Lord of the Rings & The Hobbit
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
Un robot essaie d'imiter Michael Jackson, mais se plante
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le Népal bat un record qui risque de faire des morts sur l'Everest
Cette saison, un nombre record d'alpinistes ont reçu l'autorisation de gravir l'Everest, ce qui a provoqué de longues files d'attente dans ce que l'on appelle la zone de la mort.
Dès 2500 mètres d'altitude, les symptômes du mal des montagnes, comprenant maux de tête, vertiges et palpitations cardiaques, peuvent apparaître. Dans le pire des cas, cet état peut s'aggraver en œdème cérébral de haute altitude. Pour ce dernier, une carence prolongée en oxygène fait augmenter la pression intracrânienne et provoque une accumulation de liquide dans les tissus. Cette complication peut être fatale.
L’article