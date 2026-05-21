Vidéo: twitter

Stan Wawrinka était très ému

Le Vaudois a disputé son dernier match en Romandie, mercredi lors de sa défaite à Genève. Il a reçu un hommage sur le court, qui l'a touché.

Plus de «Sport»

Stan Wawrinka (41 ans) a joué son dernier match en Suisse romande, ce mercredi en 8e de finale du tournoi de Genève. L'ex-numéro 3 mondial, désormais à la 119e place du classement ATP, s'est incliné devant l'Américain Alex Michelsen (ATP 41), de 20 ans son cadet. Il a courbé l'échine au bout de deux tie-breaks, 7-6 (7/1) 7-6 (7/4), après avoir pourtant semblé capable de prolonger le plaisir au Parc des Eaux-Vives.

Après sa défaite, Wawrinka a été honoré par les organisateurs du Geneva Open. Une vidéo retraçant ses plus grands exploits a été diffusée dans le stade des Eaux-Vives. Le tennisman, au bord des larmes, était très ému en voyant ces images.

La scène en vidéo Vidéo: twitter

Le vainqueur de trois titres du Grand Chelem (Open d'Australie 2014, Roland-Garros 2015 et US Open 2016) s'est ensuite adressé au public:

«J'aurais voulu faire mieux aujourd'hui, je sais que vous avez essayé de m'aider. Tout ce que j'espère, c'est de vous avoir montré que je me suis toujours battu sur le terrain. C'est ce que j'ai fait tout au long de ma carrière: de montrer qu'il y a toujours une solution pour atteindre ses rêves. Pour moi, c'était un rêve de pouvoir revenir ici à 41 ans.»

Stan Wawrinka (ATP 119) poursuivra sa tournée d'adieux dès la semaine prochaine à Roland-Garros, où il s'était imposé il y a onze ans. Il a pu intégrer le tableau principal grâce à son classement pour sa dernière danse sur la terre battue parisienne.

Le résumé du match👇 Wawrinka dit adieu au public romand

«La difficulté, c'est que c'est la dernière fois ici à Genève, mais l'année n'est pas finie», a rappelé le Vaudois, qui va encore vivre plusieurs hommages du genre jusqu'au terme de la saison. «J'ai l'impression que l'année va être très très longue», a-t-il plaisanté, assurant réserver les remerciements destinés à ses proches pour ses ultimes combats.

(ats/yog)