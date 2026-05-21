Stan Wawrinka était très ému
Stan Wawrinka (41 ans) a joué son dernier match en Suisse romande, ce mercredi en 8e de finale du tournoi de Genève. L'ex-numéro 3 mondial, désormais à la 119e place du classement ATP, s'est incliné devant l'Américain Alex Michelsen (ATP 41), de 20 ans son cadet. Il a courbé l'échine au bout de deux tie-breaks, 7-6 (7/1) 7-6 (7/4), après avoir pourtant semblé capable de prolonger le plaisir au Parc des Eaux-Vives.
Après sa défaite, Wawrinka a été honoré par les organisateurs du Geneva Open. Une vidéo retraçant ses plus grands exploits a été diffusée dans le stade des Eaux-Vives. Le tennisman, au bord des larmes, était très ému en voyant ces images.
La scène en vidéo
Le vainqueur de trois titres du Grand Chelem (Open d'Australie 2014, Roland-Garros 2015 et US Open 2016) s'est ensuite adressé au public:
Stan Wawrinka (ATP 119) poursuivra sa tournée d'adieux dès la semaine prochaine à Roland-Garros, où il s'était imposé il y a onze ans. Il a pu intégrer le tableau principal grâce à son classement pour sa dernière danse sur la terre battue parisienne.
«La difficulté, c'est que c'est la dernière fois ici à Genève, mais l'année n'est pas finie», a rappelé le Vaudois, qui va encore vivre plusieurs hommages du genre jusqu'au terme de la saison. «J'ai l'impression que l'année va être très très longue», a-t-il plaisanté, assurant réserver les remerciements destinés à ses proches pour ses ultimes combats.
(ats/yog)