Un gardien de NHL réalise un sauvetage à peine croyable

Le dernier rempart des Maple Leafs de Toronto, Anthony Stolarz, a signé un arrêt fou, à main nue, dans la nuit de vendredi à samedi.

Toronto a battu les Red Wings de Détroit à domicile tôt ce samedi matin, sur le score de 3 buts à 1. Et comme souvent depuis le début de la saison, la franchise canadienne peut saluer le travail accompli par son gardien: l'Américain Anthony Stolarz.

Le portier a stoppé 21 pucks dans la soirée et s'est distingué par un arrêt très risqué au cours des dernières minutes de la rencontre. Après s'être interposé plusieurs fois devant sa cage, Stolarz, en dépit de son bouclier manquant, a protégé son but en allant se saisir du palet la main nue dans une forêt de patins, sous les hourras de la Scotiabank Arena et l'admiration de la télévision québécoise TVA Sports. «A main nue! Ca, c'est la première fois que je vois ça. Whaou!», se sont enthousiasmés les commentateurs.

Le sauvetage en vidéo ⬇️ Vidéo: twitter

Cet arrêt, particulièrement rare, est évidemment très risqué. Néanmoins, le règlement l'autorise. Un gardien peut perdre son bouclier et sa mitaine et continuer à jouer.

Seule l'absence du casque entraîne l'arrêt du jeu.

L'intervention d'Anthony Stolarz n'est pas uniquement spectaculaire et décisive. Elle a scellé le sort du match, puisqu'il restait moins de cinq minutes à jouer et que les Maple Leafs de Toronto ne menaient que d'un but. Quelques instants plus tard, John Tavares, auteur d'un doublé contre les Red Wings, a inscrit la réalisation du break, en récupérant un puck au moment où le portier adverse quittait la glace.

Le sauvetage du gardien américain rappelle inévitablement celui de Charlie Lindgren il y a deux saisons. A l'époque, le gardien des Capitals de Washington s'était illustré avec le bras.

Sa performance ⬇️ Vidéo: twitter

Les parades de Lindgren correspondaient pour beaucoup à «l'arrêt de la saison». Il devrait en être de même pour l'intervention d'Anthony Stolarz cette année.

(roc)