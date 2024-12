Slava Bykov avait brièvement porté le maillot grison en 1993. Image: KEYSTONE

Quand les dieux fribourgeois ont sauvé le HC Davos à la Coupe Spengler

La participation de Gottéron et du HCD à la Coupe Spengler cette semaine ressuscite le glorieux souvenir d'un soir de grâce 1993, lorsque le duo mythique Bykov/Khomutov a claqué sept buts pour l'équipe grisonne.

Le HC Davos n'a pas toujours participé à la Coupe Spengler, le tournoi historique qu'il organise. Lors des éditions 1990, 1991 et 1992 par exemple, le club grison a dû renoncer en raison de sa relégation en 1ère ligue. Ce n'est qu'en 1993 qu'il a pu réintégrer la LNA et donc la Coupe Spengler sous le nom de «Davos Selection».

Pour être compétitif face aux équipes internationales de premier plan cette année-là, le HCD se dote d'un bloc de renforts étrangers. Il y a Per Djoos (Lugano), Mike Posma (Thurgovie), Andrei Kwartalnow et Albert Malgin (tous deux de Coire), mais aussi et surtout Andrei Khomutov et Slava Bykov, les deux superstars de Fribourg-Gottéron.

Lors du match d'ouverture, les deux Russes affrontent d'emblée leurs compatriotes du Traktor Tcheliabinsk le jour de la Saint-Etienne. Le 4e de la «Ligue internationale de hockey» russe est le grand favori et annonce d'emblée le tarif dans la patinoire de Davos, qui affiche complet avec 8100 spectateurs.

Après 24 secondes déjà, le puck s'engouffre pour la première fois dans la cage de Nando Wieser, le gardien grison. Les Davosiens sont menés 1-4 après le premier tiers-temps et 2-5 après 25 minutes. Et lorsque les Russes inscrivent le 6-3 peu avant la fin du deuxième tiers-temps, la messe semble dite.

Les Russes ont réalisé un début de match impressionnant. Image: KEYSTONE

L'entraîneur du HCD, Mats Waltin, ne baisse toutefois pas les bras:

«Après 30 minutes, les Russes ont eu de plus en plus de mal. Ils n'étaient à Davos que depuis trois jours. L'altitude se faisait sentir. Et après 40 minutes, j'étais convaincu que nous allions gagner ce match»

Waltin passe de quatre à trois lignes au début du dernier tiers-temps. En l'espace de dix minutes, Bykov et Khomutov égalisent à 6-6. Puis c'est au tour de Malgin de marquer le 7-7, avant que Khomutov n'inscrive le but de la victoire à 53 secondes de la fin (8-7) sur une passe miraculeuse de son compère Bykov.

Le HCD est revenu dans la partie au fil des minutes. Image: KEYSTONE

15 buts en un seul match, tous marqués par des Russes. Les locomotives Khomutov (4 buts/1 assist) et Bykov (3 buts/2 assists) ont écrasé le Traktor à elles seules. Waltin exulte:

«Je leur laisse carte blanche. Ils peuvent jouer comme ils veulent»

Mats Waltin en 1995. Image: KEYSTONE

Le triomphe du HCD est également un succès pour la télévision suisse. Lors de la phase finale, difficile à surpasser en termes de suspense, 317'000 téléspectateurs ont vibré devant la télévision, ce qui correspond à une part de marché de 34,9%.

Après le festival offensif réalisé par les stars fribourgeoises, les fans de hockey suisse rêvent déjà du premier titre de Davos à la Coupe Spengler depuis 1958, d'autant plus que le HCD se qualifie souverainement pour la finale grâce à ses victoires contre Färjestad BK et Team Canada.

Les Davosiens y rencontrent à nouveau Färjestad BK, mais le conte de fées ne connaît malheureusement pas de fin heureuse. Les Grisons, marqués physiquement, manquent de vivacité en finale. Ils tiennent le coup jusqu'à dix minutes de la fin. Grâce à deux buts de Khomutov, le score est alors encore de 3-3, mais les Suédois font la différence et s'imposent finalement 6-3.

Färjestad avec le trophée du vainqueur. Image: KEYSTONE

La déception se lit sur le visage des Davosiens, mais aucun ne veut le reconnaître. «Personne ne s'attendait à ce que nous finissions 2es, donc je ne suis pas déçu», résume le centre du HCD Jacques Soguel.

Maigre consolation, Khomutov et Bykov figurent tous les deux dans l'équipe All-Star du tournoi et promettent d'être à nouveau de la partie l'année suivante. Les deux Russes tiendront parole et mèneront Davos en finale cette fois encore, mais les Suédois de Färjestad seront encore les plus forts (victoire 3-0 en 1994).

Il s'agira de la dernière apparition de Bykov et Khomutov dans la vallée de Landwasser. Ils ne remporteront jamais la Coupe Spengler, pas plus que le titre de champion suisse avec Fribourg.