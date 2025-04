On pourrait bientôt directement voir ce genre de scènes en Coupe d'Europe, sans passer par les prolongations. Image: www.imago-images.de

L'UEFA prépare un gros changement en Ligue des champions

L'instance envisage trois modifications pour la reine des compétions européennes de foot, dont une radicale.

La Ligue des champions a fait l’objet d’une refonte complète par l’UEFA pour cette saison. 36 équipes, contre 32 auparavant, se sont affrontées dans une phase de ligue unique plutôt qu'en groupes, afin de décrocher l'une des 24 places – au lieu de 16 – en phase à élimination directe.

Tous les participants de la prestigieuse compétition figuraient dans un classement unique, et non plus répartis en groupes distincts. Globalement, malgré un scepticisme initial, ce nouveau format a été bien accueilli. Pourtant, l'UEFA envisage déjà d’autres ajustements – voire une nouvelle révolution.

Ainsi, selon le média allemand Sport Bild, l’instance du football européen consulte actuellement les clubs au sujet du nouveau format. Le 30 mai, la commission des compétitions de clubs pourrait soumettre une proposition officielle d’ajustements au comité exécutif de l’UEFA. Trois sujets ressortent à ce stade, d’après Sport Bild:

Pas de duels nationaux avant les 1/4

Jusqu’à la saison dernière, les confrontations entre deux clubs d’un même championnat étaient interdites avant les quarts de finale de la Ligue des champions. Cette saison, elles sont redevenues possibles. On a ainsi vu un affrontement entre le PSG et Brest lors des barrages, puis des huitièmes de finale opposant le Bayern Munich à Leverkusen et le Real Madrid et l’Atlético Madrid. Or, dans les compétitions européennes, les affrontements internationaux sont généralement privilégiés.

Un duel 100% allemand entre le Leverkusen de Granit Xhaka (à gauche) et le Bayern Munich a eu lieu en 8e de finale de la Champions League cette année. Image: www.imago-images.de

C’est pourquoi supporters, diffuseurs TV et même clubs souhaitent revenir à l’ancienne règle. Cela impliquerait que des équipes issues du même pays ne pourraient se rencontrer qu’à partir des quarts de finale. Resterait alors à déterminer comment ajuster le système de têtes de série issues de la phase de ligue – qui détermine en grande partie les confrontations des barrages et des huitièmes.

Suppression des prolongations

Le changement le plus radical pourrait être la fin des prolongations. Le Guardian avait déjà rapporté fin février que l’UEFA envisageait cette possibilité. Désormais, l’initiative pourrait également venir des clubs: en cas d’égalité après les deux matchs aller-retour, on passerait directement à la séance de tirs au but, sans disputer de prolongations.

Ce serait une manière de réduire la charge qui pèse sur les joueurs dans un calendrier toujours plus dense.

Avantage accru pour les mieux classés

Enfin, un avantage supplémentaire pourrait être accordé aux meilleurs clubs de la phase de ligue lors des matchs à élimination directe. L’idée serait que les huit premiers bénéficient non seulement de l’avantage de jouer le match retour à domicile en huitièmes – comme c’est déjà le cas –, mais aussi en quarts et en demi-finales. Si deux clubs ayant terminé parmi les huit premiers de la phase de ligue venaient à s’affronter, alors l’ordre des matchs serait déterminé par tirage au sort.

Disputer le match retour à domicile est perçu comme un atout: il permet de tenter une remontée devant son public, et d’évoluer à domicile en cas de prolongations ou de tirs au but. Cela dit, lors des quarts de finale de cette saison, seule une équipe évoluant à domicile au retour a réussi à se qualifier.

