Cette nouvelle équipe de NHL a vécu un moment gênant pour ses débuts

Le premier match de préparation de l'Utah Hockey Club ne s'est pas du tout déroulé comme prévu, dimanche contre les Blues de Saint-Louis.

Utah Hockey Club, la nouvelle franchise de NHL, était très attendue pour ses débuts en tant qu'équipe professionnelle, ce week-end en match de préparation face aux Blues de Saint-Louis. «Et les joueurs d'Utah n’ont pas tardé à rendre leur premier match historique», comme l'a souligné avec malice la Fédération Française de la Lose (FFL).

De fait, le club entraîné par André Tourigny a marqué le premier but de son histoire...dans son propre camp. Comment est-ce possible? On vous explique.

L'Utah HC était mené 1-0 lorsque l'arbitre a sifflé une pénalité différée contre son adversaire. Tourigny appelle logiquement son gardien sur le banc pour évoluer en supériorité numérique. Le puck arrive alors sur Milos Keleman, mais quand celui-ci veut le transmettre à un coéquipier situé à la ligne bleue, le palet fait un faux rebond et file dans son propre but.

«Félicitations à Utah pour son premier but en tant que franchise» Le community manager des Blues de Saint-Louis, un brin moqueur.

L'Utah HC aura donc marqué six buts lors de sa victoire 5-3 (vous suivez?) pour ses grands débuts sur la glace, dimanche à la Wells Fargo Arena (Iowa).

Pour ceux qui n'auraient pas suivi l'histoire depuis le début, rappelons que l'équipe de l'Utah est celle des Arizona Coyotes qui a déménagé à Salt Lake City cet été, après avoir été rachetée 1,2 milliard de dollars par Ashley et Ryan Smith, le couple qui possède également la franchise NBA du Jazz.

