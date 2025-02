Voici les 4 points chauds avant les deux derniers matchs de National League

Rappel du mode

- Les équipes classées de 1 à 6 se qualifient directement pour les quarts de finale des play-offs.

- Les équipes classées de 7 à 10 se disputent les deux derniers tickets pour les play-offs. Dans un match aller-retour, le 7e rencontre le 8e et le vainqueur de ce duel se qualifie pour les play-offs.

Le perdant a une deuxième chance et affronte le vainqueur de la rencontre 9e contre 10e. Là aussi, il y a un match aller et un match retour et, comme pour la Coupe d'Europe de football, les buts marqués lors des deux matchs sont additionnés. En cas de match nul à l'issue des deux rencontres, les prolongations déterminent le résultat.



- Pour les équipes classées 11e et 12e, la saison se termine samedi.

- Les 13e et 14e disputeront le play-out, pour autant que Viège soit toujours en course dans les play-offs de Swiss League (les trois autres équipes encore en lice ne peuvent pas prétendre à la promotion en National League, ni donc au barrage contre le dernier de National League).