Né à Nyon, Fickentscher est arrivé à Sion en 2009. Image: KEYSTONE

Interview

«Bernard Challandes était plus qu'un coach, il était comme un père»

Kevin Fickentscher a disputé son dernier match dimanche. Il revient sur les rencontres et les hommes qui ont marqué sa riche carrière de gardien.

Cette fois, c'est vraiment fini. Si Kevin Fickentscher avait pris congé de Tourbillon le 20 mai dernier, il a définitivement rangé ses gants après le match de la 2e équipe du FC Sion dimanche (défaite 2-0 à Schötz). «Mais je le vis bien! Je m'y étais préparé», assure celui qui a commencé sa nouvelle vie lundi matin déjà. «Je suis physio dans un cabinet de Sion, et continuerai en parallèle à entraîner les jeunes gardiens du club.»

Kevin Fickentscher (35 ans) est une célébrité du foot romand. Ex-portier de La Chaux-de-Fonds et du LS, c'est surtout en Valais qu'il a forgé sa carrière et sa réputation, revêtant à 203 reprises le maillot du FC Sion. Pour watson, il se retourne sur son parcours en racontant ses dernières fois.

Kevin Fickentscher, la dernière fois...que vous avez eu mal quelque part?

C'était il y a 5 minutes! (il rit) J'ai mon tendon d'Achille qui siffle un peu depuis quelques temps.

...que vous vous êtes senti vieux?

Sans doute l'hiver dernier, lors des entraînements sur le synthétique gelé. Je me suis dit que je commençais peut-être à être trop vieux pour ces conneries!



...que vous vous êtes senti invincible dans les buts?

En mai 2021, lors du dernier match de la saison contre Bâle. On devait absolument gagner pour éviter la relégation directe et on s'impose 4-0 à domicile. Ce soir-là, rien ne pouvait nous arriver.

Fickentscher s'est senti très fort face au FCB il y a trois ans. Image: KEYSTONE

La dernière fois...qu'on vous a reconnu dans la rue?

C'était jeudi passé. Yanis, mon fils de 10 ans (réd: il a aussi une fille de 5 ans qui se prénomme Ylana), avait un tournoi de juniors à Châteauneuf-Conthey et forcément, tous les enfants ont su qui j'étais.

Votre fils est gardien?

Oui, malheureusement! (il rit). Je l'ai pourtant encouragé à jouer en attaque, je l'ai taquiné en lui disant d'aller prendre du plaisir devant, parce que la vie de gardien est plus dure que celle d'attaquant. Un portier peut être excellent pendant 90 minutes mais s'il prend un rouleau à l'ultime seconde, tout le monde lui en voudra et ne retiendra que son erreur. A l'inverse, un buteur peut devenir un héros sur une seule action, même après en avoir galvaudé plusieurs. Gardien, c'est un rôle ingrat, mais mon fils a l'air d'aimer ça, donc j'ai abandonné l'idée de lui faire changer d'avis!



Le gardien avec ses patrons et ses enfants lors de son ultime match à Tourbillon. Image: KEYSTONE

Justement: la dernière fois que...vous avez eu envie d'être attaquant plutôt que gardien?

Je me suis souvent fait cette réflexion. Je ne sais pas si j'aurais fait la même carrière, mais avant de commencer au goal, donc jusqu'à 12 ans, j'étais ailier gauche et ça me plaisait beaucoup. Même en pro, il m'est arrivé de me dire: "Purée, pourquoi je ne suis pas attaquant?!"

...que vous avez eu une mauvaise note dans Le Nouvelliste?

Bonne question. J'avoue que je ne regardais pas beaucoup ce qui était écrit dans le journal après les matchs. Il m'est arrivé d'avoir des échos, mais pas plus.

...que vous avez craché dans vos gants pour améliorer la prise de balle?

Le week-end dernier.

Ca sert à quelque chose de le faire, ou c'est plutôt psychologique?

C'est moins utile en Super League qu'en 1re ligue, où les terrains ne sont pas souvent arrosés. Or j'aime bien avoir les gants un peu humides, ça permet une meilleure accroche avec le ballon, donc je crache un peu plus souvent avec les M21.

La dernière fois...que vous avez admiré votre entraîneur?

C'était Bernard Challandes, lors de son passage en Valais en 2010/2011. Je l'ai admiré pour ses connaissances, mais aussi pour son côté humain. C'était plus qu'un entraîneur, presque un père. Tu sentais qu'il te voulait du bien.



...que "l'autre papa", Christian Constantin, vous a fait marrer?

Je l'ai croisé début mai à la Porte d'Octodure. Il m'a dit de faire en sorte de maintenir les M21 sous tension, pour qu'on puisse se qualifier pour les finales. Je lui ai dit: "Oui, oui, t'inquiète pas Christian, je m'en occupe." Le soir même, on jouait à Yverdon, et je me suis pris un carton rouge après cinq minutes de jeu! Il m'a ressorti cette histoire la semaine dernière sur le ton de la déconnade, en me disant qu'il ne pouvait même plus avoir confiance en moi!

«CC» et «KF». Image: KEYSTONE

La dernière fois...que vous avez regretté de ne pas avoir été appelé en équipe de Suisse?

Je n'ai jamais eu ce regret. Pour être honnête, il n'y a pas une seule fois où je m'attendais à être convoqué (réd: Fickentscher a pourtant joué cinq fois avec l'équipe nationale des M21).

La dernière fois...qu'on vous a dit que vous étiez trop petit pour un gardien?

(Il rit) J'ai eu cette discussion avec l'entraîneur des gardiens, Thierry Barnerat, à la fin de l'année dernière. Il m'a dit que des portiers aussi petits que moi (réd: il mesure 183 cm), il n'y en avait plus beaucoup, hormis peut-être Yann Sommer.

...que vous avez fait une grosse boulette?

Malheureusement, il y en a eu plusieurs! Mon pire souvenir, c'est peut-être ce match contre Servette en mai 2022. On fait 3-3 et je suis fautif sur deux buts. Bon, en face, Omeragic avait été encore moins bon que moi, mais je m'en suis voulu de ne pas avoir été à la hauteur. Ca m'est resté longtemps en travers de la gorge.



...que vous avez engueulé un défenseur?

Ah, mais je les engueulais à chaque match! (il se marre) Plus sérieusement, j'étais du genre à donner des conseils plutôt qu'à réprimander, mais je me souviens quand même d'une grosse prise de bec avec Kasami, qui n'avait pas été assez actif sur le repli défensif à mon goût. Comme on est deux fortes personnalités, le ton est vite monté sur la pelouse, mais tout était réglé après le match.



...que vous avez été sorti par votre entraîneur en cours de match?

Je n'ai pas le souvenir d'avoir quitté le terrain, hormis sur blessure ou expulsion. En revanche, j'ai déjà moi-même remplacé un gardien sur décision du coach. C'était à GC, et j'avais pris la place de Vanins à la mi-temps. Roussey avait fait le changement parce qu'il n'avait pas été bon.



N'y a-t-il pas, dans ce genre de situation, un petit sentiment de culpabilité envers le coéquipier dont vous prenez la place?

Sincèrement, non. J'ai juste été surpris, comme tout le monde, parce que c'est rare d'être sorti en cours de match. Même l'entraîneur des gardiens avait été pris de court. Il n'avait même pas eu le temps de se changer, et m'avait échauffé en baskets.

La dernière fois enfin, qu’un journaliste vous a posé une question bête?

C'était après notre relégation contre le SLO en 2022/2023. A la fin du match, quelqu'un m'a demandé si je n'étais pas trop déçu...