Ce funambule de l'extrême a relié deux continents sur un fil

Jaan Roose (32 ans) a réalisé un exploit historique à Istanbul, malgré les voitures qui ont gêné sa concentration.

L'Estonien Jaan Roose est triple champion du monde de slackline. Le 15 septembre, il a décroché un nouveau titre: il est devenu le premier homme à franchir la frontière entre deux continents sur une slackline. Et ce, à une hauteur de 165 mètres au-dessus du «Pont des martyrs du 15 juillet» à Istanbul, en Turquie.

Ce pont relie les quartiers d'Üsküdar et de Beşiktaş à Istanbul, qui sont séparés par le Bosphore. Géographiquement, il relie les continents asiatique et européen. En amont de ce pont, Roose et son équipe ont tendu une slackline longue de 1074 mètres. Le funambule estonien a également été aidé par des slackliners locaux.

Il a fallu 47 minutes à l'homme de 32 ans pour passer du continent asiatique au continent européen. Outre la vitesse du vent de 21 km/h, c'est surtout le bruit qui s'est avéré être une difficulté. «Des voitures passaient sans arrêt sous moi», a déclaré Roose. C'est un obstacle à la concentration. «En ville, il est beaucoup plus difficile de faire du slackline qu'en pleine nature».

Roose n'est pas seulement triple champion du monde et le premier slackliner à avoir couru entre deux continents, il détient également d'autres titres. Il est aussi le seul à avoir réussi un double salto arrière sur une slackline.

En juillet, il avait également tenté de battre un record du monde en traversant le détroit de Messine sur une slackline. Le parcours de 3646 mètres aurait dépassé le précédent record mondial de 2710 mètres - mais Roose a chuté sur les 80 derniers mètres, ce qui ne lui a pas permis de battre officiellement le record. (lzo/jcz)