Cette scène des JO a fait scandale dans un pays en particulier

A propos du Middle East Media Research Institute (MEMRI)

Basé à Washington, il se présente comme «explorant le Moyen-Orient et l'Asie du sud à travers leurs médias, faisant le pont grâce à des traductions, tout comme des analyses originales». La Fondation pour la Mémoire de la Shoah le décrit comme un institut «qui mène une veille minutieuse de l'antisémitisme et du négationnisme dans les médias moyen-orientaux». L'organisme est parfois critiqué pour son manque de neutralité. Le journaliste du Guardian Brian Whitaker écrivait en 2002 que «les histoires que MEMRI choisit de traduire suivent souvent le même schéma: soit elles donnent une mauvaise image des Arabes, ou alors elles suivent l'agenda politique d'Israël». Il mentionnait dans sa chronique les propos du président du Conseil des relations américano-islamiques (CAIR), qui déclarait au Washington Times: «le but de MEMRI est de trouver les pires citations possibles venant du monde musulman et de les disséminer autant que possible». L'institut a répondu à ses allégations dans un droit de réponse.