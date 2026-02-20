en partie ensoleillé
JO 2026: Les bandes ont changé dans la patinoire olympique

JO 2026: Les bandes ont changé entre les deux matchs de la Nati
Les bandes de la patinoire olympique ont changé.image: Getty

Un détail crucial a changé entre les deux matchs de la Nati

Le design de la patinoire olympique a été modifié entre la demi-finale des Suissesses et leur petite finale. Voici pourquoi.
20.02.2026, 16:5620.02.2026, 17:06

Les plus attentifs l’ont peut-être remarqué: les bandes de la patinoire olympique ont changé entre la demi-finale des Suissesses, perdue lundi contre le Canada, et leur match pour la médaille de bronze, remporté jeudi face aux hockeyeuses suédoises.

Comme le rapporte ESPN, les organisateurs du tournoi olympique ont revu le design des bandes, immédiatement après la défaite de la Nati contre l’équipe à la feuille d’érable. Un choix motivé par les plaintes de plusieurs joueurs, qui déploraient en première semaine un manque de visibilité du puck.

Les hockeyeuses offrent la 14e médaille à la Suisse

C’était notamment le cas du gardien américain Jeremy Swayman, ayant concédé un tir depuis la zone neutre face au Danemark. «C’était à la hauteur parfaite entre les gradins et la bande, et je l’ai complètement perdu», a-t-il déclaré évoquant sa bévue.

Le lancer danois avait été déclenché juste devant les cinq anneaux olympiques, apposés sur une bannière relativement sombre, comme le montre l’image ci-dessous.

MILAN, ITALY - FEBRUARY 14: Nicholas B Jensen #48 of Denmark celebrates his goal with teammates during the Men&#039;s Preliminary Group C match between United States and Denmark on day eight of the Mi ...
La célébration des Danois après leur réussite longue distance. image: Getty

Les gardiens n’étaient pas les seuls à être gênés. «J’ai aussi perdu le puck de vue à plusieurs reprises», a indiqué l’attaquant américain Jack Eichel. «Cela va se reproduire 99 fois sur 100», a-t-il ajouté au sujet du but encaissé par son gardien.

Les bannières recouvrant les bandes devaient déjà être changées lundi, directement après le match des Suissesses, en vue de la phase finale du tournoi masculin. Mais le design devait initialement rester le même.

Or sous la pression de la NHL et de son syndicat des joueurs, particulièrement influents cette année auprès du Comité international olympique, des bannières plus claires ont finalement été adoptées. Les parties les plus foncées ont été remplacées par des couleurs vertes et bleues très flashy, d’où ce sentiment de nouveauté sur la glace ces derniers jours.

(roc)

Thèmes
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026
1 / 40
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026

La Suisse
Ce chien a volé la vedette aux Jeux olympiques
Video: watson
