Ronald Koeman: «Ce n'est plus entre mes mains»

L'entraîneur du Barça n'est plus certain de rester en poste après la déroute des Catalans contre Benfica (défaite 3-0), mercredi en Ligue des champions.

Deux matches, zéro point, six buts encaissés et aucun tir cadré: c'est le terrible bilan du FC Barcelone en Ligue des champions cette saison. Balayés 3-0 à domicile par le Bayern Munich il y a deux semaines, les Catalans l'ont été sur le même score mercredi soir sur la pelouse du Benfica Lisbonne.

La première conséquence de cette double défaite, c'est que l'équipe orpheline de Lionel Messi pourrait bien ne pas s'extirper d'un groupe qui compte aussi le Dynamo Kiev.

La seconde, c'est que Ronald Koeman pourrait bien en faire les frais. Le coach hollandais a réagi en deux temps après la rencontre, forcément énervé en conférence de presse.

Sur le match