Sur FIFA, la Nati était une équipe de pinces. Qui la pleure?

«EA Sports France pousse pour l'entrée de l'Algérie et du Maroc, et je crains que la Suisse ne figure pas au premier rang de ses priorités. Pour la communauté francophone, notre Super League ne représente aucun intérêt. Je le remarque avec ma chaine Youtube: les vidéos sur les clubs français font beaucoup de vus, celles sur les suisses, rien. Notre championnat n'est pas riche, il est davantage considéré comme un tremplin; son niveau de jeu n'est pas élevé et on le retrouve dans FIFA. La Nati en paie les conséquences aujourd'hui, à mon grand regret. Quand on voit que EA Sports a signé un contrat avec les quatre premières divisions anglaises, on comprend qu'il consulte les stats et sait où se situe son potentiel...»