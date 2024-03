Le Saint-Gallois imaginait sans doute une autre fin de saison. Image: APA/APA

Ammann a dû laisser sa place à un jeune de 19 ans: que se passe-t-il?

La légende du saut à ski de 42 ans n'a pas été retenue pour les récentes épreuves de Coupe du monde. «Une décision sportive», assure Swiss-Ski.

Ralf Streule

D'un point de vue strictement sportif, Simon Ammann n'est plus le leader de l'équipe suisse de saut à ski. Ce n'est pas une information, simplement un rappel que Killian Peier, troisième aux Championnats du monde 2019, et Gregor Deschwanden, qui saute régulièrement dans le top ten cette saison, ont quelques longueurs d'avance sur le Saint-Gallois de 42 ans.

Il n'empêche qu'on ne voit plus le nom de Simon Ammann dans les classements. Depuis un mois, il n'a plus effectué le moindre saut en Coupe du monde, faisant l'impasse sur les compétitions du Raw-Air-Tour en Scandinavie. Et ce n'est pas par choix personnel, comme on peut le deviner en interrogeant Swiss Ski.

Les rumeurs qui soupçonnent une brouille entre Ammann et l'entraîneur des sauteurs suisses Rune Velta ne sont pas confirmées. Le chef de discipline suisse Joel Bieri explique toutefois que la décision de ne pas emmener Ammann en Scandinavie a été prise «pour des raisons sportives». A Sapporo, mi-février, où «Simi» a concouru pour la dernière fois de la saison au plus haut niveau, et fêté à cette occasion son 500e départ en Coupe du monde, il n'a sans doute pas réussi à défendre sa cause en se classant très loin des meilleurs (40e et 45e).

Résultat: c'est Yanick Wasser qui a rejoint l'équipe nationale pour la Scandinavie. Le jeune homme de 19 ans, originaire de Benken, dans le canton de St-Gall, s'était montré convaincant sur le circuit secondaire. Il possède aussi quelques références, à commencer par son titre de champion suisse junior fin 2023. «Si Velta a la possibilité de donner sa chance à un jeune, il le fait volontiers», commente sobrement Bieri.

Précisons aussi qu'aucun changement d'équipe n'était prévu lors du Raw-Air-Tour, dont font partie les sauts d'Oslo, de Trondheim et de Vikersund, si bien que les hommes sélectionnés pour le premier tremplin l'ont été pour toute la série.

Que pense Ammann de cette histoire? Le sauteur du Toggenburg ne souhaite pas communiquer sur le sujet pour le moment. Mais le chef de discipline suisse Joel Bieri reconnaît volontiers que le quadruple champion olympique, dont on connaît l'ambition intacte, n'a certainement pas apprécié de ne pas être retenu pour la Scandinavie.

Il reste que la décision de ne pas prendre le départ de la dernière épreuve de vol à ski à Planica ce week-end a été prise par Ammann et son équipe d'entraîneurs, explique Bieri. Ammann s'est efforcé d'adapter son "setup" en profitant des sauts de la Continental Cup et des entraînements sur le tremplin d'Engelberg. Mais cela n'a pas suffi. «Mes sauts ont évolué positivement, mais cela n'a pas de sens pour le moment d'aller au vol à ski», a fait savoir le Saint-Gallois dans le quotidien alémanique Blick. A Planica, Imhof, Peier et Deschwanden représenteront donc la Suisse.

On pourrait craindre pour l'avenir de Simon Ammann en Coupe du monde, mais de nombreux indices laissent penser qu'il poursuivra sa carrière. La légende du saut suisse ne cesse de s'entraîner afin de trouver des solutions pour être performant, et ceux qui le connaissent affirment qu'il n'a aucune intention de ranger ses longues spatules. Et puis, sa fin de saison est certes difficile, mais il ne faut pas oublier qu'au début de l'hiver, il a régulièrement sauté dans les points et réalisé cinq résultats dans le top 30.

