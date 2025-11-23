en partie ensoleillé-2°
Sport
Ski Alpin

«C'était un accident»: Tanguy Nef a frôlé le pire à Gurgl

«C'était un accident»: Tanguy Nef a frôlé le pire avant sa 2e manche

Le Genevois Tanguy Nef a été le meilleur Suisse samedi à Gurgl. Mais une mésaventure entre ses deux manches a bien failli tout compromettre.
23.11.2025, 11:5623.11.2025, 11:56

Journée difficile pour les Suisses samedi dans la station de Gurgl: seuls deux d’entre eux ont été classés à l’issue des deux manches du slalom.

En première, Luca Aerni et Marc Rochat n'ont pas franchi le cut des 30, tandis que Ramon Zenhäusern n'a pas terminé la course. Tous trois s'étaient élancés après les 30 premiers concurrents.

En seconde manche, Loïc Meillard est sorti, ce qui est rare chez lui. Restent donc nos deux classés: Daniel Yule, 11e, et Tanguy Nef, 5e et meilleur Suisse en Autriche.

La carrière de Lara Gut-Behrami est peut-être terminée

Nef, deuxième à l'issue de la première manche, était en embuscade pour jouer le podium, mais il a finalement rétrogradé et concédé 65 centièmes au vainqueur du jour, le Français Paco Rassat. Le Belge Armand Marchant et le Norvégien Atle Lie McGrath ont complété le podium dans le même dixième.

Tanguy Nef s’est toutefois montré pleinement heureux de sa course dans la raquette d’arrivée. «Je suis totalement satisfait. Ce n’était simplement pas le jour pour un podium», a-t-il déclaré à la SRF.

Alors qu’il se confiait au micro, un détail a immédiatement retenu l’attention: il portait un pansement à côté de son œil gauche.

Image
image: srf

Lorsqu'il lui a été demandé s'il avait heurté un piquet en plein visage, le Genevois a ri et détaillé sa mésaventure survenue entre les deux manches.

«J’étais en train de méditer, et Loïc (réd: Meillard) m’a accidentellement frappé à la tête avec son bâton dans l’espace d'accueil réservé aux équipes. C’était un accident, juste un bête accident»
Tanguy Nef

Un bête accident qui aurait toutefois pu avoir de sérieuses conséquences, vu la proximité avec son œil, et ruiner le travail accompli lors de la première manche, où il était, selon ses propres mots, «dans le flow». Heureusement, Nef n’a subi que la montée d’adrénaline d’un bref moment où il cherchait le calme.

(roc)

