Triste nouvelle pour Federica Brignone

L'Italienne, blessée à la jambe gauche après une chute au géant d’Italie, sera opérée, annonce la Fédération transalpine des sports d’hiver.

Grande dame de la Coupe du monde 2024/25, l'Italienne a chuté lourdement jeudi lors de la deuxième manche du géant des championnats d'Italie dans le Val di Fassa.

Agée de 34 ans, Federica Brignone souffre de «fractures du plateau tibial et de la tête du péroné de la jambe gauche», a indiqué la Fisi dans un communiqué. La durée de son indisponibilité n'est pas précisée, mais il s'agit de toute manière d'un gros coup dur pour elle à moins d'un an des JO 2026. Brignone va être transférée à la clinique La Madonnina de Milan, «où des examens radiologiques seront réalisés et le parcours chirurgical établi», a précisé la Fisi.

Lourde Chute de Brignone Vidéo: watson

En tête après la première manche, Brignone a percuté sur le second tracé une porte de plein fouet et a été propulsée violemment sur la piste. Elle a perdu ses skis et sa course a pris fin après plusieurs cabrioles sur elle-même.

La durée de la convalescence n'est pas connue pour le moment. A titre d'exemple, sa compatriote et grande rivale Sofia Goggia, victime d'une double fracture tibia-malléole de la jambe droite en février 2024, avait mis six mois pour remonter sur les skis.

Federica Brignone a dans un premier temps été transportée par les secouristes en barquette jusqu'au bas de la piste. La championne du monde 2025 de géant, accompagnée de son frère et entraîneur Davide, a ensuite été évacuée en hélicoptère vers l'hôpital Santa Chiara de Trente.

Elle a dominé le classement

Depuis son retour de Sun Valley, aux Etats-Unis, où elle a remporté la semaine dernière pour la deuxième fois de sa carrière le classement général de la Coupe du monde, Brignone est célébrée par l'Italie. Une piste de ski porte même désormais son nom à Courmayeur, non loin du chalet familial de La Salle, dans le Val d'Aoste.

La skieuse du Val d'Aoste est l'une des plus solides chances de médaille de l'Italie lors des JO 2026 de Milan/Cortina qui auront lieu dans moins d'un an. Triple médaillée olympique, elle n'a jamais remporté de titre olympique, la seule ligne qui manque à son palmarès.. (jah/ats)