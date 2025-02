Une horrible puanteur compromet cette prestigieuse compétition

Une étape de la Coupe du monde de saut à ski est prévue du 12 au 16 mars à Vikersund, en Norvège. Mais l'air sur place est irrespirable.

Melanie Muschong / t-online

A la mi-mars, les meilleurs sauteurs à ski voleront lors du Raw Air, à Vikersund en Norvège. Cette compétition se déroule dans le cadre de la Coupe du monde et attire de nombreux fans. Mais deux semaines et demie avant l'événement, les organisateurs et les riverains s'inquiètent. En cause: une odeur nauséabonde qui s'étend sur toute la ville.

Thomas Hovde Marthinsen, un habitant de Vikersund, a déploré sur la radio publique NRK:

«C'est tragique pour tout le village si nous sommes connus comme l'endroit qui pue»

L'aire d'atterrissage à Vikersund accueille des milliers de spectateurs. Image: Shutterstock

Outre la NRK, le journal norvégien Drammens Tidende a également fait état de cette odeur très désagréable qui, selon les voisins, ressemblerait à des «cadavres en décomposition».

«Ammoniaque et pisse de chat»

Elle provient d'un champ situé à environ un kilomètre à vol d'oiseau du site. Selon la NRK, environ «800 tonnes de boues d'épuration» ont été déversées sur ce champ. Celles-ci sont censées booster la production alimentaire à cet endroit.

Pour faire disparaître l'odeur, du compost a apparemment déjà été déversé sur ces boues d'épuration, mais sans efficacité. Marthinsen, le voisin, a fait part de son inquiétude sur la NRK:

«Je trouve ça embarrassant. Dans trois semaines, il y a la fête au Raw Air, et elle ne peut pas avoir lieu comme ça»

Une autre habitante, Lena Kjemperud, a également décrit l'odeur sur ce même média:

«C'est un mélange d'ammoniaque et de pisse de chat. Ça sent la merde. Vikersund devrait être connu pour son tremplin de saut à ski, pas pour son odeur.»

Selon Anna Arneberg, responsable du département agricole de la commune de Modum, sur laquelle se trouve Vikersund, cette procédure avec les boues d'épuration est effectuée cinq fois par an. Et normalement, il n'y a pas de telles odeurs. «Nous ne savons pas exactement pourquoi, mais nous pensons que c'est lié à la météo et à la direction du vent», explique-t-elle.

Il ne reste donc plus qu'à espérer que le vent tourne d'ici le Raw Air...

Traduction et adaptation en français: Yoann Graber