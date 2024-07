Akanji dans le onze de l'UEFA ++ Ferrari équipera Haas jusqu'en 2028

Manuel Akanji dans le onze idéal de l'UEFA Manuel Akanki: l'UEFA a reconnu sa valeur. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Héros malheureux du quart de finale contre l'Angleterre, Manuel Akanji figure dans le onze idéal de l'Euro dévoilé par l'UEFA. L'instance a retenu six Champions d'Europe espagnols dans son onze. Les quatre autres "étrangers" avec Akanji sont les Français Mike Maignan et William Saliba, l'Allemand Jamal Musiala et l'Anglais Kyle Walker. Les six représentants de la Roja sont Rodri, Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, Fabian Ruiz et Marc Cucurella. Avec Akanji, Rodri et Walker, Manchester City compte trois joueurs dans ce onze. Victorieux de la Ligue des Champions, le Real Madrid n'a, en revanche, aucun de ses représentants retenu dans cette équipe idéale.

Ferrari continuera de motoriser Haas jusqu'à fin 2028 L'équipe Haas continuera avec Ferrari comme motoriste Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Ferrari continuera de motoriser l'écurie de Formule 1 Haas au moins jusqu'à la fin de la saison 2028. L'équipe américaine l'a annoncé mardi. La prolongation du contrat entre l'écurie italienne et Haas, motorisée par la légendaire Scuderia depuis son arrivée sur la grille en 2016, "assure une stabilité à long terme du moteur pour l'équipe basée à Kannapolis en Caroline du Nord". Notamment dans le cadre de la nouvelle réglementation pour les unités de puissance à compter de 2026, a expliqué Haas dans un communiqué. A cette date, les moteurs, déjà hybrides depuis 2014, verront une augmentation de l'énergie électrique et utiliseront des carburants 100% durables. Outre Haas, Ferrari motorise actuellement sa propre écurie ainsi que Sauber, qui deviendra Audi en 2026. Au total, six motoristes sont annoncés sur la grille à cette date. Pour l'heure, Haas occupe la 7e place (sur 10) au championnat constructeurs, avec 27 points avant la 13e manche de la saison disputée ce week-end en Hongrie.

Hüsler éliminé à Gstaad Marc Andrea Hüsler n'a pas passé le cap du premier tour à Gstaad Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Marc-Andrea Hüsler (ATP 226) au Swiss Open, c'est déjà fini. Le Zurichois a été battu au 1er tour 6-7 (3/7) 7-6 (7/2) 6-3 par le Serbe Hamad Medjedovic (ATP 122) sur la terre battue de Gstaad. Le gaucher de 28 ans n'avait pas pu terminer son match lundi en raison de la pluie et on peut dire que cette coupure ne lui a rien amené de bon. Dans le second set, Hüsler et son adversaire ont su conserver leur engagement avec une petite alerte pour le Zurichois à 2-2 avec deux balles de break à écarter. Dans le tie-break, Hüsler n'a jamais trouvé le bon timing. Frustré par la perte de cette manche, le grand gaucher a sombré en début de troisième set. Medjedovic a ainsi pu inscrire les treize (!) premiers points du set avant qu'Hüsler ne se resaisisse. Seulement le mal était fait et le Serbe a pu contrôler la partie pour conclure sur sa deuxième balle de match. Il affrontera la tête de série numéro un Stefanos Tsitsipas au 2e tour.

Gareth Southgate quitte son poste de sélectionneur de l'Angleterre Gareth Southgate quitte son poste de sélectionneur de l'équipe d'Angleterre Image: KEYSTONE/AP/Frank Augstein Le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, Gareth Southgate, a annoncé mardi qu'il mettait fin à ses fonctions. Ceci deux jours après la défaite face à l'Espagne en finale de l'Euro (2-1). "Le temps est venu de changer et d'ouvrir un nouveau chapitre. La finale de dimanche à Berlin contre l'Espagne était mon dernier match en tant que sélectionneur de l'Angleterre", écrit-il dans un message transmis par la fédération anglaise. Southgate était en poste depuis huit ans.

Mbappé fait ses premiers pas au stade Bernabeu Kylian Mbappé sera présenté à Bernabeu ce mardi devant les fans du Real Image: KEYSTONE/AP/Hassan Ammar Après le titre à l'Euro, place à Mbappé! L'attaquant français, déçevant à l'Euro, sera officiellement présenté mardi aux fans du Real dans le prestigieux stade Santiago-Bernabeu, à guichets fermés. Avec quelque 85'000 spectateurs attendus, la rencontre entre Mbappé et son nouveau public devrait battre le record établi il y a maintenant 15 ans lors de de la présentation de Cristiano Ronaldo. Les billets pour l'événement étaient gratuits, mais certains fans peu scrupuleux tentent de les revendre pour surfer sur l'engouement que suscite l'arrivée du nouveau "Galactique" madrilène, assurent des journaux espagnols. Si ses nouveaux partenaires ont repris l'entraînement lundi, le Français, qui paraphera officiellement son contrat de cinq ans avec Florentino Perez avant son entrée au stade Bernabeu à midi puis une conférence de presse, bénéficiera, lui, de quelques jours de repos supplémentaires. Le service médical madrilène aura toutefois à coeur de faire le point sur son nez, cassé lors du premier match de l'Euro, remporté dimanche par l'Espagne, qui avait justement éliminé la France en demi-finale. Pour Mbappé et le Real, c'est enfin la concrétisation d'un transfert longtemps espéré, attendu et repoussé. Depuis jeudi dernier, le maillot floqué du no 9 du joueur français - qui s'est toujours présenté comme un supporter de la Maison Blanche et de son prédécesseur à Madrid Cristiano Ronaldo - est en vente dans les boutiques du club, où le visage de "Kyks" s'étale partout. "Excitation" et "humilité" Parti libre du PSG, Mbappé arrive en Espagne après un Euro décevant sur le plan individuel (un but sur pénalty, une passe décisive), durant lequel il est resté dans l'ombre notamment de la nouvelle superstar du foot espagnol, le jeune ailier de Barcelone Lamine Yamal. Le joueur sort aussi d'une saison éprouvante avec le club parisien, marquée par les tensions autour de la non-reconduction de son contrat. Il avait du reste reconnu être "libéré" et "soulagé" après l'officialisation de son transfert dans la capitale espagnole début juin. "C'est un immense plaisir et un rêve qui se réalise. C'est le club où j'ai toujours rêvé d'être. J'y vais avec beaucoup d'excitation et beaucoup d'humilité", avait aussi commenté le capitaine des Bleus, 25 ans. A Madrid, il formera avec Vinicius Jr et Jude Bellingham un trio offensif qui fait déjà rêver les aficionados du club, qui a remporté le 1er juin dernier sa 15e Ligue des champions. Champion d'Espagne en titre, le Real Madrid débutera le championnat à Majorque, lors de la première journée de Liga disputée le week-end des 17 et 18 août. Les éventuels débuts à Bernabeu de la superstar française, auront lieu la semaine suivante, à l'occasion de la réception d'un des promus, le Real Valladolid (2e journée). Le Real s'attend à amortir ce transfert qui reste onéreux (salaire estimé à 15 millions d'euros net par saison et prime à la signature supérieure à 100 millions) grâce aux différentes retombées économiques apportées par le joueur français (contrats de sponsoring, vente de maillots, billetterie...). Mbappé, lui, espère remporter enfin une Ligue des champions, et le Ballon d'Or, deux objectifs qu'il a toujours clairement affichés.

Teichmann gagne enfin Jil Teichmann a renoué avec la victoire sur le circuit WTA Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Jil Teichmann (WTA 211) a mis fin à sa longue disette et remporté à Palerme son premier match dans le tableau principal d'un tournoi WTA depuis octobre. La Biennoise a battu Mia Ristic 6-1 6-1. Le tirage au sort a été clément avec Teichmann en lui offrant la jeune qualifiée croate, qui n'a toujours pas gagné de match sur le circuit WTA. La jeune femme de 18 ans, 301e mondiale, n'a eu aucune chance pour son deuxième match à ce niveau et s'est inclinée en un peu plus d'une heure. La suite du parcours de Teichmann sur la terre battue sicilienne, où elle a fêté en 2019 l'une de ses deux victoires sur le circuit WTA, se poursuivra en huitièmes de finale soit contre la tête de série no 4, la Française Diane Parry (WTA 58), soit contre la qualifiée australienne Olivia Gadecki (WTA 168), qui s'affrontent mardi.

Olivier Giroud dit "adieu à l'équipe de France" Olivier Giroud dit au revoir à l'équipe de France Image: KEYSTONE/EPA/GEORGI LICOVSKI "Ma plus grande fierté et mon plus beau souvenir." L'attaquant français Olivier Giroud, meilleur buteur de l'histoire des Bleus, a dit lundi "adieu à l'équipe de France". "Le moment tant redouté est arrivé: celui de dire adieu à l'équipe de France", a-t-il écrit lundi sur son compte Instagram. Agé de 37 ans, Olivier Giroud, qui évoluera au Los Angeles FC la saison prochaine, avait annoncé en mai qu'il mettrait fin à sa carrière internationale après l'Euro. "Nous sommes devenus une bande de potes inséparables sous l'oeil attentif d'un homme: le coach, Didier Deschamps, que je remercie pour sa confiance. Malgré nos hauts et nos bas, il m'a permis de devenir le meilleur buteur de l'histoire des Bleus avec 57 buts en 143 sélections", a-t-il souligné lundi, alors qu'il a très peu joué lors de l'Euro 2024. "Ma carrière en équipe de France n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. J'ai douté parfois, souffert aussi des critiques mais au plus profond de moi, je n'ai jamais cessé d'y croire", a-t-il insisté. Principal victime du retour en sélection de Karim Benzema juste avant l'Euro en 2021, il avait perdu sa place de titulaire puis n'avait pas été convoqué pour le Final Four de la Ligue des nations, remportée par les Bleus à l'automne 2021. "Cette équipe de France que j'ai servie pendant 13 ans restera à jamais gravée dans mon coeur. Elle est ma plus grande fierté et mon plus beau souvenir", a assuré le joueur formé à Grenoble. Vainqueur du Mondial en 2018, finaliste en 2022, il est passé tout près d'un titre européen, échouant en finale en 2016 au Stade de France contre le Portugal de Cristiano Ronaldo (1-0 ap), et a été éliminé cette année en demi-finale de l'Euro par l'Espagne. Outre les trophées collectifs, l'attaquant laissera également une trace dans les statistiques puisqu'il a effacé des tablettes Thierry Henry, devenant lors de la Coupe du monde au Qatar en 2022 le recordman du nombre de buts inscrits en équipe de France. Cet exploit risque toutefois de ne pas survivre à l'appétit féroce de Kylian Mbappé, déjà 3e de ce classement avec 46 réalisations à seulement 25 ans. Après Hugo Lloris et Raphaël Varane fin 2022, c'est un autre pilier du groupe de Didier Deschamps, sacré champion du monde en 2018 en Russie, qui quitte la sélection.

L'aventure hongroise de Simona Waltert s'arrête Simona Waltert n'a pas passé le premier tour à Budapest Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE L'aventure de Simona Waltert (WTA 248) en Hongrie a pris fin lundi au premier tour. La Grisonne de 23 ans a été battue par la Russe Maria Timofeeva (WTA 103) 7-5 7-6 (7/3). Après avoir passé deux tours de qualification, Waltert a donc trouvé plus forte qu'elle sur la terre battue de Budapest. La Grisonne peut s'en vouloir, elle qui menait 4-1 dans le premier set et qui a même bénéficié d'une balle de set à 5-4. Dans la deuxième manche, elle a remonté un score de 4-1 pour mener 5-4, avant de s'incliner au tie-break 7/3 sans avoir eu véritablement sa chance.

Un bail de quatre ans pour Murat Yakin Murat Yakin prolongé pour 4 ans par l'ASF Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA L’avenir de l’équipe de Suisse s’inscrira jusqu’en 2028 avec Murat Yakin. L’Association Suisse de Football (ASF) et le sélectionneur ont en effet signé un nouveau bail de quatre ans. Ce contrat comporte toutefois une clause de retrait si l’équipe de Suisse ne parvenait pas à se qualifier pour la Coupe du monde 2026. Dans une telle hypothèse, une discussion serait alors menée entre les deux parties pour statuer sur le bien-fondé de respecter le contrat initial. "Dans les limites du raisonnable" "Notre volonté est d'œuvrer dans la continuité avec Murat Yakin et Giorgio Contini", assure le président de l’ASF Dominique Blanc. Il convient de préciser que le contrat de Giorgio Contini, l’assistant de Murat Yakin, ne court que sur deux ans. "Cette prolongation est méritée pour Murat Yakin et pour Giorgio Contini", poursuit Dominique Blanc. Le président n'a pas voulu apporter des précisions quant aux modalités financières de ces nouveaux baux. "Nous sommes restés dans les limites du raisonnable", assure-t-il toutefois. Murat Yakin se dit "fier" de poursuivre l’aventure. "Nous ferons tout pour que nos prochaines campagnes soient aussi fructueuses, lâche-t-il. L’équipe de Suisse a un véritable potentiel. On vient de le voir à l’Euro. Nous n’avons pas été loin de réussir quelque chose de grand. Ne pas jouer la finale de dimanche contre l’Espagne m’a fait mal..." Quel gardien? On en saura plus en septembre D’ici le 5 septembre, date du match à Copenhague contre le Danemark pour les trois coups de la Ligue des Nations, Murat Yakin devra régler l’épineux problème des gardiens. Yann Sommer, qui fêtera ses 36 ans à la fin de l’année, laissera-t-il sa place à Gregor Kobel qui piaffe d’impatience? "Un dialogue va s’instaurer avec les intéressés pour clarifier la situation d’ici septembre", promet le sélectionneur. Murat Yakin a appris à 14h30 ce lundi qu’il devra désormais composer sans Xherdan Shaqiri. Le Bâlois a bien sûr salué la carrière du joueur de Chicago Fire qui a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. "C’est sa décision. Je la regrette. Il fut encore décisif lors de l’Euro, souligne Murat Yakin. Il restera comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football suisse. Je dois le remercier pour tout ce qu’il a accompli. Sur un plan personnel, je dois avouer que son pied gauche m’a, match après match, toujours émerveillé." Considéré comme "un modèle pour la jeunesse du pays" par Dominique Blanc, Xherdan Shaqiri aura sans doute droit très vite à un hommage de la part de l’ASF. Pourquoi pas le dimanche 8 septembre à Genève à l’occasion de la venue des Champions d’Europe espagnols? Comme pour lui signifier que c’est bien tout un pays qui veut le célébrer.

Xherdan Shaqiri dit stop Clap de fin pour Xherdan Shaqiri. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Il n’y aura pas de cinquième Coupe du monde pour Xherdan Shaqiri ! Après 125 sélections et 32 buts, le Bâlois a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Agé de 32 ans, Xherdan Shaqiri a annoncé son retrait sur les réseaux sociaux neuf jours après avoir failli offrir à l’équipe de Suisse une qualification pour les demi-finales de l’Euro. Personne n’oubliera le corner qu’il a botté lors de la seconde prolongation face à l’Angleterre qui a touché l’équerre du but de Jordan Pickford. Ce geste résume le génie d’un joueur qui restera comme l’un des plus grands dans l’histoire du football suisse, si ce n’est le plus grand. Xherdan Shaqiri n’est-il pas le seul joueur à avoir trouvé le chemin des filets lors des trois Coupes du monde et des trois Euros disputés depuis 2014 ? Des moments inoubliables Ce rappel dit tout sur un homme qui aura offert aux fans de l’équipe de Suisse des moments inoubliables; sa frappe magistrale le 7 septembre 2010 à Bâle face à l’Angleterre déjà pour son premier but en sélection, son triplé contre le Honduras le 25 juin 2014 à Manaus pour ouvrir les portes des huitièmes de finale de la Coupe du monde à l’équipe de Suisse, sa bicyclette extraordinaire le 25 juin 2016 à St-Etienne lors du huitième de finale de l’Euro contre la Pologne, sa chevauchée fantastique le 22 juin 2018 à Kaliningrad pour donner la victoire à la Suisse contre la Serbie en Coupe du monde avant, bien sûr, son dernier but, cette frappe venue d’ailleurs le 19 juin dernier à Cologne contre l’Ecosse. Utilisé en Allemagne comme joker par Murat Yakin, Xherdan Shaqiri a eu la sagesse de comprendre que son temps est passé. Son exil doré en MLS lui a fait perdre les réalités du football moderne qui exige d’un attaquant un labeur incessant dans le repli défensif. Devant l’émergence d’un Dan Ndoye, capable de multiplier les courses dans son couloir avec un souffle inépuisable, et devant le choix de Murat Yakin de ne plus jouer vraiment avec un 9,5, ce poste en soutien direct de l’attaquant de pointe qui lui convenait à merveille, les possibilités qui s’offraient à lui de demeurer un acteur majeur de la sélection étaient fort réduites. Son rêve qu'il a pu entretenir de participer à la Coupe du monde 2026, seize ans après sa première en Afrique du Sud, ressemblait presque à une chimère. Adulé de Lugano à Genève Joueur le plus aimé du public, adulé tant à Genève qu’à Lugano, Xherdan Shaqiri a, ainsi, préféré quitter la sélection par la grande porte. Cette sortie restera comme l’ultime preuve de la classe d’un homme qui a permis à la Suisse de rivaliser avec les meilleures équipes au monde pendant ces quatorze dernières années.

Tour de France: Jonas Vingegaard ne va pas se rendre sans se battre Jonas Vingegaard croit encore pouvoir battre Tadej Pogacar Image: KEYSTONE/AP/Jerome Delay Jonas Vingegaard ne va pas se rendre sans se battre dans le Tour de France. Le Danois donnera "tout" pour renverser la vapeur face à Tadej Pogacar qui le devance de plus de trois minutes au général. "Je pense que la victoire est toujours possible. Je ne vais pas me rendre sans me battre, j'ai gagné le Tour de France à deux reprises et je ne vais pas me contenter de la deuxième place. Je vais tout donner", a déclaré le Danois face à la presse lundi lors de la journée de repos à Gruissan. "Je n'ai pas perdu la foi, pas du tout. Je ne craque jamais mentalement", a insisté le double vainqueur sortant qui accuse un retard de 3'09 sur le Slovène. Pogacar "a l'air très fort, mais on a vu ces deux dernières années qu'il pouvait aussi connaître une mauvaise journée. Ça peut se reproduire en troisième semaine." Fierté "Ce n'est pas non plus comme s'il était très au-dessus de moi. Si je peux m'améliorer un peu, on sera à égalité. Hier (dimanche), j'ai réussi la meilleure performance de ma vie, donc je ne peux pas être déçu", a-t-il ajouté. "Au contraire, je suis vraiment fier de ce que je fais sur ce Tour, surtout après les trois mois que j'ai connu, avec des blessures si graves et douze jours d'hospitalisation. Tadej est juste plus fort, pour l'instant."

Swiss Open: Leandro Riedi passe le premier tour Belle performance de Leandro Riedi Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Le Suisse Leandro Riedi (ATP 134) a franchi le premier tour du Swiss Open à Gstaad. Il a battu le Français Grégoire Barrère (ATP 131) en deux sets, 7-6 (7/2) 7-5. Ce n'est que la deuxième fois de sa carrière que Riedi se qualifie pour le deuxième tour sur le circuit principal ATP. Il y était parvenu à Marseille en février 2023. Le Suisse a pu s'appuyer sur un service efficace, ne concédant qu'un break à 4-4 lors de la seconde manche. Mais il a su réagir et a converti sa première balle de match. Son prochain adversaire sera l'Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 37), tête de série no 5, ou l'Espagnol Albert Ramos-Viñolas (ATP 97), ancien vainqueur dans l'Oberland.

Allemagne: retraite internationale pour Thomas Müller Thomas Müller: fin d'une longue carrière avec l'Allemagne Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK L'international allemand Thomas Müller, vainqueur de la Coupe du Monde 2014, prend sa retraite internationale. Il l'a annoncé dix jours après la défaite de son pays en quart de finale de l'Euro. "Après 131 matches internationaux et 45 buts, je dis aujourd'hui au revoir à l'aigle (emblème de l'équipe d'Allemagne ndlr)", a-t-il annoncé sur ses réseaux sociaux. Dans cette vidéo, mise en scène sur un terrain de football de la petite ville bavaroise de Pähl où "tout a commencé" pour le joueur de 34 ans, Thomas Müller a tenu à "remercier" ses supporters. "Nous avons fait la fête ensemble et avons parfois écrasé une larme ensemble, je voudrais dire merci à tous les fans", a-t-il déclaré, au lendemain de la victoire de l'Espagne face à l'Angleterre (2-1) en finale de l'Euro 2024, organisé en Allemagne. "J'ai toujours été très fier de jouer pour mon pays", a-t-il ajouté. Après la défaite de l'équipe allemande face à la Roja vendredi 5 juillet en quart de finale, Thomas Müller avait déjà déclaré qu'il s'agissait "très probablement" de son dernier match au sein de l'équipe nationale. L'attaquant continuera en revanche à jouer pour son club du Bayern Munich, où il a prolongé en décembre dernier jusqu'à l'été 2025.

Jolanda Neff et Marlen Reusser doivent renoncer aux JO Jolanda Neff ne défendra pas son titre olympique à Paris Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Jolanda Neff, championne olympique en titre de VTT, et Marlen Reusser, médaillée d'argent du chrono à Tokyo, n'iront pas aux JO de Paris. Toutes deux ont renoncé pour des raisons de santé. La Saint-Galloise Jolanda Neff (31 ans) n'a pas résolu tous ses problèmes respiratoires lors de gros efforts soutenus. Quant à la Bernoise Marlen Reusser (32 ans), elle souffre toujours des suites d'une infection virale et n'a plus pu s'aligner en course depuis deux mois. Les deux cyclistes, qui pouvaient nourrir des espoirs de médaille à Paris, seront remplacées, a indiqué Swiss Olympic. La Zurichoise Sina Frei (26 ans), médaillée d'argent à Tokyo, sera alignée en cross-country à la place de Neff, alors que la Grisonne Elena Hartmann (33 ans) disputera le contre-la-montre sur route.