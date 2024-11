Arsenal déroule ++ Match nul dans le Klassiker

Arsenal marque cinq buts en une mi-temps Martin Odegaard a marqué le 3-0 sur penalty contre West Ham. Image: KEYSTONE/AP/Dave Shopland Arsenal a signé une victoire importante sur la pelouse de West Ham (5-2) pour revenir à six points du leader Liverpool, avant le choc de dimanche entre les Reds et Manchester City. Les Gunners ont marqué leurs cinq buts en première mi-temps. Gabriel, Trossard, Odegaard (penalty), Havertz et Saka (penalty) ont été les buteurs d'Arsenal lors de ce derby londonien. Les Hammers ont répliqué par deux fois entre le 4-0 et le 5-0 mais n'ont pas réussi à inverser la tendance au retour des vestiaires. Triplé sur penalty Justin Kluivert, fils de l'ancien footballeur néerlandais Patrick Kluivert, est lui entré dans l'histoire de la Premier League en devenant le premier joueur à inscrire un triplé... sur penalty. Le milieu de terrain de Bournemouth a mené les Cherries vers la victoire à Wolverhampton (4-2).

Match nul dans le "Klassiker" Gregor Kobel a longtemps tenu sa cage inviolée mais a dû s'incliner à la 85e face à Jamal Musiala. Image: KEYSTONE/EPA Le Borussia Dortmund et le Bayern Munich se sont quittés sur un match nul samedi lors du "Klassiker" (1-1). Les Bavarois sont toujours invaincus en tête du championnat d'Allemagne. Sur sa pelouse, Dortmund a toutefois réussi l'exploit de faire trembler les filets des Bavarois, qui restaient sur cinq succès consécutifs sans encaisser le moindre but en Bundesliga. Jamie Bynoe-Gittens est venu mettre fin à cette invincibilité en première période (27e), quelques minutes avant que l'attaquant star du Bayern Harry Kane ne doive laisser sa place, touché à la cuisse droite. Le Bayern a malgré tout obtenu le point du nul en fin de match grâce à Jamal Musiala (85e). Les hommes de Vincent Kompany conservent sept points d'avance sur l'Eintracht Francfort, qui joue dimanche à Heidenheim et sur le Bayer Leverkusen - Granit Xhaka et ses coéquipiers ont signé un précieux succès sur la pelouse de l'Union Berlin samedi (2-1). Dortmund est cinquième, à dix points du Bayern.

La pole pour Max Verstappen au Qatar Max Verstappen partira en pole au Qatar Image: KEYSTONE/AP/Altaf Qadri Max Verstappen (Red Bull) s'élancera en pole position du Grand Prix du Qatar dimanche. Le désormais quadruple champion du monde de Formule 1 a soufflé la première place des qualifications à George Russell dans les derniers instants. Le Néerlandais, sacré après sa 5e place à Las Vegas, a brûlé la politesse au Britannique pour 55 millièmes de seconde. Il s'est ainsi parfaitement ressaisi après un sprint dans lequel il n'avait apporté qu'un point à Red Bull (8e). Son écurie accuse désormais 67 points de retard sur McLaren au classement des constructeurs. Les monoplaces de McLaren se partageront la deuxième ligne sur la grille. Lando Norris (3e des qualifications), qui avait laissé la victoire à Oscar Piastri (4e des qualifs) dans la course sprint, a devancé de 0''057 son coéquipier. Côté Sauber-Ferrari, Zhou Guanyu (12e) a manqué pour moins d'un dixième de seconde une place en Q3.

Géant de Killington: Rast 3e, Hector gagne, Shiffrin chute Camille Rast a signé son deuxième podium en une semaine Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Camille Rast enchaîne. Une semaine après sa 3e place lors du slalom de Gurgl, la Valaisanne a pris la 3e place du géant de Coupe du monde de Killington remporté par Sara Hector. Fou ce que la confiance peut faire dans la vie d'une athlète. Une semaine après avoir décroché le premier podium de sa carrière lors du slalom de Gurgl (3e), la Valaisanne a enchaîné un deuxième podium en signant le meilleur résultat de sa carrière en géant. Le géant, la discipline qui avait révélé la skieuse de Vétroz en 2017 à Plan de Corones avec une 9e place. Quatrième de la première manche, Camille Rast n'a été devancée que par Sara Hector et Zrinka Ljutic. La Suédoise, championne olympique à Pékin, a remporté son 6e géant de Coupe du monde en carrière. La Scandinave a également profité de la chute de Mikaela Shiffrin, en tête à mi-parcours, et qui a manqué sa 100e victoire en chutant de manière assez violente sur son deuxième passage. Pour sa première course de la saison, Lara Gut-Behrami a livré une performance en deçà de ses standards. Neuvième au sortir du tracé matinal, la Tessinoise n'a pas trouvé le bon rythme en deuxième manche. Elle a même commis une erreur sur le premier plat, ce qui lui a fait perdre passablement de temps. Elle échoue finalement au 13e rang à 2''84. Juste devant "LGB", on retrouve Wendy Holdener. La Schwytzoise n'avait plus été aussi bien classée en géant depuis la course d'Are en mars 2023 (12e également). Les deux dernières Suissesses qualifiées pour la deuxième manche ont déçu. Surtout Michelle Gisin qui n'a jamais donné l'impression d'aller vite, mais plutôt le sentiment d'une athlète pas franchement en confiance dans la discipline. L'Obwaldienne a fini au 25e rang. Simone Wild s'en est à peine mieux sorti avec sa 22e place à 4''09.

Lausanne ramène un bon point de Bâle Teddy Okou (à gauche) a offert le point du nul à Lausanne contre le FC Bâle. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Lausanne a confirmé sa bonne forme du moment en obtenant le point du match nul (1-1) samedi sur la pelouse de Bâle, leader de Super League. Yverdon a été battu à domicile par Lucerne (1-0). Ce résultat apparaît comme mérité pour les hommes de Ludovic Magnin, qui se sont rapidement montrés dangereux au Parc Saint-Jacques. Les Rhénans, qui restaient sur trois victoires de rang en championnat, ont tout de même été les premiers à faire trembler les filets par l'intermédiaire de Marin Soticek, d'une frappe déviée à la 14e minute. Le but égalisateur est venu du pied de Teddy Okou, déjà auteur du 1-0 décisif samedi dernier contre Sion. L'ailier franco-ivoirien du LS a repris victorieusement une passe de Kaly Sène à la 55e. Les Lausannois auraient même pu revenir de Bâle avec les trois points si la réussite d'Alvyn Sanches n'avait pas été entachée d'une position de hors-jeu (78e). Yverdon inquiète L'autre club vaudois de Super League ne surfe en revanche pas sur la même vague. Yverdon a concédé une quatrième défaite en cinq matches, la faute à un penalty transformé par Donat Rrudhani (55e), qui a offert les trois points à Lucerne au Stade municipal. Les Nord-Vaudois, dont la dernière victoire remonte au 26 octobre (3-2 face à ce même Lucerne) comptent désormais huit unités de retard sur la sixième place, toujours occupée par Lausanne. Les joueurs de Suisse centrale signent eux une bonne opération et sont provisoirement troisièmes, à trois longueurs de Bâle.

La Suisse 7e et 12e lors des relais Sebastian Stalder (au centre) a pris la 7e place du relais simple mixte disputé avec Amy Baserga. Image: KEYSTONE/AP/Minna Raitavuo Pas de podium pour la Suisse lors des relais mixtes de biathlon samedi à Kontiolahti, en Finlande. Le relais simple (à deux) a terminé 7e, tandis que le quatuor helvétique a pris la 12e place. Le duo Amy Baserga et Sebastian Stalder a fini à 59'' des Suédois, vainqueurs devant la France et l'Allemagne de la première course de l'hiver. Les deux Zurichois ont perdu du temps en raison de neuf recharges au total au stand de tir. Lors du relais mixte (à quatre), la cheffe de file de l'équipe de Suisse Lena Häcki-Gross a déçu, devant réaliser deux tours de pénalité à cause de plusieurs tirs manqués en position debout. Le quatuor qu'elle composait avec Elisa Gasparin, Jérémy Finello et Niklas Hartweg n'a terminé qu'au 12e rang, à plus de cinq minutes de la Norvège. Les Français et les Suédois ont complété le podium.

Géant de Killington: Rast vise le podium, Shiffrin près de la 100e Camille Rast 4e apr Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Camille Rast occupe le 4e rang provisoire du géant de Coupe du monde de Killington. La Valaisanne est à 0''75 de Mikaela Shiffrin qui se rapproche de sa 100e victoire. On appelle cela la confiance. Après avoir obtenu le week-end dernier son premier podium en Coupe du monde lors du slalom de Gurgl, Camille Rast semble sur son petit nuage. Et cette confiance lui permet d'aborder n'importe quelle manche avec une certaine sérénité. Très bonne sur le haut, la skieuse de Vétroz a bien résisté tout au long du parcours. Son meilleur résultat dans la discipline demeure une 7e place à Lienz en 2021. Pour sa première course de la saison, Lara Gut-Behrami n'a de son côté pas trouvé le bon rythme sur une piste où elle est pourtant la double tenante du titre. Après deux semaines d'entraînement en vitesse à Copper Mountain, la Tessinoise a mis du temps à lancer sa manche, perdant près d'une demi-seconde dans le premier mur. Trois autres Suissesses devraient pouvoir participer à la deuxième manche dès 19h. Wendy Holdener occupe pour l'heure la 18e place à 2''52, juste devant Simone Wild à 2''65. Michelle Gisin est elle 21e à 3''20 avec beaucoup trop de temps perdu sur le haut. En tête on retrouve donc Mikaela Shiffrin, impeccable malgré le vent et la neige. L'Américaine pourrait atteindre la marque symbolique des 100 victoires en Coupe du monde en cas de succès. Et hormis Sara Hector à 0''32, Shiffrin possède une sacrée marge sur la concurrence.

Le Barça battu par Las Palmas Gavi (à l'arrière) et le Barça traversent une mauvaise passe en championnat. Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Barcelone continue de perdre des plumes en tête de la Liga espagnole. Battus 2-1 par Las Palmas à domicile samedi, les Blaugrana ont enchaîné une troisième contre-performance de suite en championnat. Contraint au match nul sur la pelouse du Celta Vigo le week-end dernier (2-2) et défait par la Real Sociedad avant la trêve internationale (1-0), le Barça n'a récolté qu'un point lors des trois dernières journées de Liga. Les hommes d'Hansi Flick ont été surpris par des buts de Sandro Ramirez (49e) et Fabio Silva (67e), malgré une réussite de Raphinha (61e) et une large domination (26 tirs à 5). Ce troisième revers de la saison des Catalans pourrait permettre au Real Madrid de revenir à un point en cas de succès dimanche contre Getafe (16h15).

Sprint: Norris laisse la victoire à Piastri Oscar Piastri a gagné la course sprint au Qatar Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER McLaren a signé le doublé samedi dans la course sprint du GP du Qatar. Lando Norris a laissé la victoire à Oscar Piastri, le désormais quadruple champion du monde Max Verstappen se classant 8e. En tête du classement des constructeurs, McLaren a donc fait un nouveau pas vers son premier titre mondial depuis 1998. L'écurie britannique affiche une marge de 30 points sur Ferrari, qui a placé Carlos Sainz et Charles Leclerc aux 4e et 5e rangs, alors qu'il reste deux Grands Prix dominicaux au menu. Parti en pole position, Lando Norris a dominé ce dernier sprint de la saison de bout en bout. Mais il s'est effacé juste avant le drapeau à damiers pour offrir la victoire à l'Australien, qui avait fait la même chose en début de mois au Brésil. Norris a conservé sur la ligne 0''274 d'avance sur le 3e George Russell (Mercedes). Les Sauber-Ferrari n'ont pas pu inscrire leurs premiers points de la saison samedi. Le Finlandais Valtteri Bottas a terminé 12e, mais à près de 13 secondes du top 8, alors que le Chinois s'est classé au 19e et avant-dernier à plus d'une minute du vainqueur.

Evaluation positive de la candidature saoudienne par la FIFA Le stade Roi-Abdallah, où évoluent les clubs d'Al-Ahli et Al-Ittihad au nord de Djeddah, en Arabie saoudite (archives). Image: KEYSTONE/AP/Hassan Ammar La FIFA juge "très solide" le dossier de l'Arabie saoudite pour l'organisation du Mondial 2034. Les engagements saoudiens en matière de droits humains supposent toutefois un "effort significatif". C'est ce qui ressort d'un rapport d'évaluation de la candidature du royaume à l'organisation de la compétition, publié samedi par la FIFA. La publication de ce rapport intervient dix jours avant le Congrès de la Fédération internationale de football qui doit officiellement désigner le 11 décembre les pays hôtes des Coupes du monde 2030 et 2034. L'Arabie saoudite est la seule candidate pour 2034 alors que le trio Maroc-Espagne-Portugal postule pour accueillir l'épreuve en 2030, le Paraguay, l'Uruguay et l'Argentine devant accueillir un match chacun dans le cadre du centenaire de la compétition. Risques "moyens" Le dossier de candidature de l'Arabie saoudite pour 2034 "constitue une proposition très solide d'une manière générale, ce qui se reflète dans le résultat de l'évaluation technique portant sur les infrastructures proposées (sportives et autres) et dans son potentiel commercial. (...) Compte tenu de l'ensemble de ces considérations, la candidature a clairement démontré sa capacité à accueillir la Coupe du Monde 2034", note la FIFA. Mais l'instance mondiale précise que "sur le plan des droits humains, dans l'ensemble, les engagements pris pour l'application des différentes mesures (...) supposent un effort significatif en temps et en énergie, notamment dans certains domaines. L'évaluation du niveau de risques reflète ces considérations". Dans son rapport d'évaluation, la FIFA considère les risques concernant le respect des droits humains comme "moyens". "Il existe une probabilité non négligeable que la compétition serve de catalyseur pour les réformes en cours et à venir, et contribue à générer des retombées positives qui dépassent le cadre de la compétition en matière de droits humains pour la population de l'Arabie saoudite et des pays environnants", ajoute toutefois la FIFA dans le document. Accusations de "sportswashing" Les droits humains, source de vives controverses lors de la Coupe du monde de 2022 au Qatar voisin, risquent de redevenir un sujet majeur après l'attribution du Mondial 2034 à Ryad. L'Arabie saoudite, qui pratique la peine de mort et limite sévèrement la liberté d'expression, est régulièrement épinglée pour son bilan en matière de respect des droits humains. Le royaume conservateur qui accueille plusieurs événements sportifs internationaux, est souvent accusé de "sportswashing", l'utilisation du sport pour détourner l'attention de son bilan en matière de droits humains.

Atlanta se hisse en quarts de finale de la NBA Cup Clint Capela (15) et les Hawks joueront les quarts de finale de la NBA Cup Image: KEYSTONE/AP/Erik Rank Atlanta n'aura pas battu pour rien Cleveland une deuxième fois de suite vendredi (117-101). Clint Capela et les Hawks ont en effet validé quelques heures plus tard leur ticket pour les quarts de finale de la NBA Cup, qui vit sa deuxième édition cette saison. La victoire face aux Cavaliers, combinée à la défaite subie un peu plus tard par Chicago face à Boston, permet à Atlanta de s'assurer la 1re place finale dans le Groupe C Est en NBA Cup. Ils devancent Boston, qui affiche le même bilan (3 succès-1 défaite) mais avait perdu la confrontation directe le 12 novembre pour... 1 point. Les Houston Rockets et les Golden State Warriors sont également qualifiés pour les quarts de finale de cette NBA Cup, prévus les 10 et 11 décembre. Présents dans la même poule qu'Atlanta mais au repos vendredi, les Wizards de Kyshawn George sont quant à eux d'ores et déjà éliminés de cette compétition.

Un 4e succès en 5 matches pour les Devils La joie de Nico Hischier, auteur d'un but et d'un assist vendredi Image: KEYSTONE/AP/Carlos Osorio Battus 3-0 par St. Louis mercredi, les Devils ont parfaitement réagi pour cueillir vendredi un cinquième succès dans leurs six derniers matches. New Jersey s'est imposé 5-4 à Detroit grâce avant tout à son efficacité en supériorité numérique. Les Devils ont trouvé la faille à trois reprises avec un homme de plus sur la glace, face il est vrai au plus mauvais "box-play" de la Ligue. Suspendu deux jours plus tôt face aux Blues, Timo Meier a converti l'un de ses avantages numériques. L'Appenzellois a inscrit son 8e but de la saison après 18'00, permettant à New Jersey d'égaliser à 2-2 après avoir été mené 2-0. Les Devils ont bénéficié de ce "power play" après un coach's challenge perdu par Detroit sur le premier but de New Jersey. Nico Hischier s'est également illustré vendredi. Auteur de la passe décisive sur le 2-1 signé Dougie Hamilton à la 17e, le capitaine des Devils a marqué le 3-3 à 5 contre 5 à la 32e sur un assist de Timo Meier pour sa 14e réussite dans ce championnat, sa 150e au total en saison régulière. Hischier, qui affiche désormais 26 unités à son compteur personnel en 2024/25, a été désigné deuxième étoile de cette rencontre. La première est revenue au centre américain Jack Hughes, qui a assuré le succès des Devils en marquant le 5-3 à la 44e, sur un "power play" provoqué par Nico Hischier. Suter décisif Pius Suter s'est lui aussi montré décisif vendredi dans un match gagné 4-3 en prolongation par Vancouver à Buffalo, même si sa prestation ne lui a pas valu de distinction. Le centre zurichois a réalisé un assist sur le premier but des Canucks avant de signer sa 8e réussite de la saison (50e, 3-1). Roman Josi a quant à lui brillé en vain au lendemain de Thanksgiving. Le défenseur bernois a réalisé un doublé pour les Predators, battus 3-2 après prolongation face au Tampa Bay Lightning de Janis Moser. Il s'agit de la troisième défaite d'affilée pour Nashville, la septième dans leurs neuf derniers matches.

Géant de Killington: la passe de 3 pour Lara Gut-Behrami? Le Cirque blanc féminin est parti en Amérique du Nord. A Killington dans le Vermont, Lara Gut-Behrami tentera la passe de trois samedi en géant, elle qui s'est imposée en 2022 et en 2023. Absente surprise lors du début de saison à Sölden, Lara Gut-Behrami sera de retour sur les pistes américaines. La Tessinoise aux 45 succès en Coupe du monde cherchera à en ajouter un de plus sur une piste qui lui a plutôt bien convenu ces dernières années, puisqu'elle s'est imposée lors des deux derniers géants disputés sur les terres de Mikaela Shiffrin, qui sera l'immense favorite du slalom dominical. Huit autres Suissesses seront au départ de la course de samedi. Brillante 3e du slalom de Gurgl, Camille Rast reste sur une 12e place à Sölden en géant. Avec sa forme actuelle, la Valaisanne peut espérer un top 10. Wendy Holdener et Michelle Gisin seront également attendues, même si les deux femmes ont davantage de chances de faire des étincelles dimanche lors du slalom. On se souvient que Wendy Holdener couche sur trois podiums en slalom dans le Vermont et qu'elle avait enlevé là-bas son premier slalom en 2022. Parmi les favorites du géant, on retrouve bien entendu Federica Brignone, vainqueure à Sölden, Alice Robinson et Mikaela Shiffrin, même si celle-ci ne s'est jamais imposée en géant sur ses terres.

Un virage exaltant pour le Lausanne-Sport Coleader du classement avec Lugano, le FC Bâle reçoit le Lausanne-Sport ce samedi à 18.00 dans le match le plus attendu de la 16e journée. Il opposera les deux équipes les plus en forme du moment. Six jours après son succès 3-1 devant le Servette FC grâce à un triplé de Xherdan Shaqiri, le FC Bâle vise une septième victoire en huit rencontres. La formation de Fabio Celestini donne l’impression de marcher sur l’eau depuis des semaines. Celle de Ludovic Magnin également. Victorieuse 3-2 du FCB le 21 juillet dernier lors des trois coups de la saison, elle peut revenir à deux points de la tête du classement en cas de succès. Un virage capital mais o combien exaltant à négocier pour le Lausanne-Sport dans un Parc St. Jacques qui fera très certainement le plein. Autre équipe romande en lice ce samedi, Yverdon recevra le FC Lucerne à 16.00. Après avoir cueilli un "bon" point à St. Gall (0-0) dimanche, les Vaudois espèrent fêter un deuxième succès en l’espace d’un mois contre des Lucernois capables vraiment du meilleur comme du pire. A 20.30, le FC Zurich accueillera les Grasshoppers pour le 287e derby zurichois de l’histoire. Le FCZ, qui reste sur une mémorable fessée à Lugano, n’a pas vraiment le droit à l’erreur contre la "lanterne rouge", à la recherche d'une victoire depuis plus de deux mois.