Dani Olmo signe pour six ans ++ Lee Carsley dirigera l'Angleterre

Barcelone: Dani Olmo signe pour six ans Dani Olmo: retour aux sources avec le FC Barcelone Image: KEYSTONE/AP/Hassan Ammar Dani Olmo (26 ans) est de retour au FC Barcelone, son club formateur. Le milieu offensif, qui évoluait à Leipzig depuis janvier 2020, a signé pour six ans avec le Barça, jusqu'en 2030. Olmo a récemment brillé lors de l'Euro 2024 en Allemagne, inscrivant trois buts et donnant deux passes décisives. Selon les médias, le coût de son transfert serait de 55 millions d'euros, plus 7 millions de bonus. Sa clause de libération se monterait à 500 millions d'euros. La nouvelle recrue des Catalans retrouvera chez les blaugrana ses coéquipiers champions d'Europe que sont Lamine Yamal, Ferran Torres et Pedri.

Angleterre: Lee Carsley dirigera la sélection à titre intérimaire Lee Carsley et ses joueurs après la victoire lors de l'Euro M21 en 2023 Image: KEYSTONE/AP Lee Carsley (50 ans) va assurer l'intérim à la tête de la sélection anglaise. Il succède provisoirement à Gareth Southgate, qui a quitté le poste après la défaite en finale de l'Euro 2024. Carsley est notamment chargé de préparer les matches de Ligue des nations contre l'Irlande et la Finlande, le mois prochain. La Fédération anglaise (FA) précise dans un communiqué que son intérim pourrait se prolonger si le processus de sélection du successeur de Southgate prend plus de temps que prévu. Passé par l'encadrement de plusieurs clubs anglais dont Sheffield United et Manchester City, Carsley avait la responsabilité de la sélection M21 ans depuis deux ans. Il les a conduits l'an dernier au titre de champion d'Europe de leur catégorie d'âge, le premier depuis 1984. Honneur L'ex-international irlandais (40 sélections) appartenait également au staff technique élargi de la sélection anglaise lors des deux derniers Euros (2021 et 2024) et de la Coupe du monde au Qatar en 2022. "C'est un honneur d'être promu et de diriger cette sélection anglaise à titre provisoire", réagit-il dans le communiqué de FA. "Connaissant très bien les joueurs et le cycle du football international, il me semble logique que je conduise l'équipe pendant que la FA continue la procédure de recrutement du futur manager", ajoute-t-il. En poste depuis 2016, Gareth Southgate a tiré sa révérence deux jours après la défaite de ses Three Lions face à l'Espagne (2-1) en finale de l'Euro le 14 juillet à Berlin. L'Angleterre avait déjà perdu la finale de l'édition précédente, à Wembley contre l'Italie en 2021. Le manager de Newcastle Eddie Howe et l'ex-entraîneur de Chelsea Graham Potter figurent parmi les noms qui circulent pour lui succéder. L'Allemand Jürgen Klopp, qui a quitté Liverpool à la fin de la saison passée, a écarté l'idée de reprendre immédiatement du service.

Pas de changement dans le 4x100 m suisse ce vendredi De g. à dr., Salomé Kora, Sarah Atcho-Jaquier, Mujinga Kambundji et Léonie Pointet, en piste ce soir (19h30) pour la finale olympique du 4x100 m. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le 4x100 m féminin suisse disputera sa finale ce vendredi (19h30) dans la même composition que les séries. Avec, dans l'ordre, Salomé Kora, Sarah Atcho-Jaquier, Léonie Pointet et Mujinga Kambundji. L'équipe coachée par Raphaël Monachon et Peter Haas a réalisé le 6e chrono des séries olympiques jeudi, en 42''38. Si les Américaines et les Britanniques semblent intouchables, la Jamaïque, la France, l'Allemagne et la Suisse se tiennent en deux ou trois dixièmes.

Dällenbach, souverain 2e, file en finale Alexandre Dällenbach est la bonne surprise de ce pentathlon moderne olympique. Image: KEYSTONE/JULIEN GRINDAT Alexandre Dällenbach disputera la finale du pentathlon moderne, samedi. Le Valaisan de l'île de La Réunion a tenu le choc lors de lors du "laser run" qui clôturait les demi-finales, finissant 2e. Le top 9 se qualifiait pour la finale. Dällenbach (33 ans), après avoir été le meilleur en natation, s'était élancé en 2e position pour les 5 boucles de 600 m de course à pied à accomplir, entrecoupées de tirs au laser comme en biathlon. Il a fini son parcours avec 5 secondes de retard sur le favori égyptien Ahmed Elgendy, préservant de justesse sa 2e place, en distançant notamment le Letton Pavels Svecovs (5e), qui s'était élancé en 1re position. Pour Dällenbach, en finale, l'enjeu sera de limiter la casse au tir. En demies, il s'est "attardé" au total 1'08'' au pas de tir pour atteindre toutes ses cibles à 10 m, plus de deux fois plus longtemps que "Lucky Luke" Elgendy (32 secondes), coureur moyen mais tireur hors pair. Pour la finale (début samedi à 17h30), les cartes seront entièrement redistribuées. L'épreuve s'annonce très ouverte. Jamais un Suisse n'a été médaillé dans ce sport inventé par le baron Pierre de Coubertin (avec, alors, d'autres règles).

Morgane Métraux toujours en tête à la moitié du 3e tour Tout se passe plutôt bien pour Morgane Métraux au troisième des quatre jours du tournoi de golf. Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER La Lausannoise Morgane Métraux est toujours en tête du tournoi olympique après 9 des 18 trous du 3e tour. Un coup sous le par, elle voit toutefois ses poursuivantes se rapprocher. La Suissesse, qui a connu une matinée fantastique jeudi (-8 après 9 trous), a eu moins de réussite. Après un premier birdy sur le no 1, elle a concédé un bogey malheureux après un putt qui s'est arrêté sur le rebord du trou no 5. Elle a ensuite assuré l'essentiel en restant dans le par, avant de conclure son aller par un autre birdy. Avec deux coups d'avance sur l'Australienne Lydia Ko et trois sur la Colombienne Mariajo Uribe, Morgane Métraux reste bien placée pour finir ce 3e tour en tête. Albane Valenzuela, qui s'est élancée plus tôt que sa compatriote, n'est quant à elle pas encore parvenue à rattraper ses errements du 1er tour (+2 mercredi). Après 14 trous vendredi, elle affiche une carte neutre.

Médaille de bronze par équipes pour la France Félix Lebrun reacts a battu Shinozuka Hiroto en quatre sets. Image: KEYSTONE/AP/Petros Giannakouris L'équipe de France a battu le Japon 3-2 dans la petite finale du tournoi olympique de tennis de table vendredi. Les Tricolores décrochent ainsi la médaille de bronze. Au terme d'un cinquième match très serré, remporté 11-7 11-7 12-14 13-11, Félix Lebrun a pris le dessus sur Shinozuka Hiroto. Le jeune pongiste (17 ans) a ainsi obtenu une deuxième médaille de bronze après celle remportée en individuel. L'équipe de France était composée, outre Félix Lebrun, d'Alexis Lebrun et de Simon Gauzy. Ces deux derniers ont remporté le double initial de cette petite finale.

Annik Kälin sur le podium avant la dernière épreuve Annik Kälin réalise un excellent heptathlon olympique. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Annik Kälin a connu une matinée faste vendredi lors des 5e et 6e épreuves de l'heptathlon. Elle se retrouve à troisième place du classement provisoire avant le 800 m final de ce soir (20h25). Sixième avant le début de la journée, la Grisonne a d'abord grimpé de deux rangs après le saut en longueur, l'une de ses spécialités. Elle a réussi un bond à 6m59, le deuxième meilleur des 22 heptathlètes engagées (son record personnel et de Suisse se situe à 6m84). Elle a ensuite parfaitement enchaîné en signant son meilleur lancer de javelot de la saison, à 48m14 (record personnel à 49m11). Cette sixième place au javelot lui a permis de grimper provisoirement sur le podium, avec 5694 points. La Suissesse ne compte toutefois que 5 unités d'avance sur la Belge Noor Vidts. Et cette dernière devrait se montrer plus rapide que Kälin sur 800 m, l'ultime épreuve de cet heptathlon (2'09''35 pour Vidts, 2'16''17 pour Kälin cette saison). La Belge Nafissatou Thiam, double championne olympique, mène la danse avec 5924 points, devant la championne du monde en titre, la Britannique Katarina Johnson-Thompson (5803).

D. Kambundji: "Des petites fautes, par-ci par-là" Ditaji Kambundji a emmagasiné de l'expérience précieuse pour ses premiers Jeux olympiques. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Seulement 14e des demi-finales du 100 m haies des JO de Paris en 12''68, Ditaji Kambundji ne cachait pas sa déception. Mais elle a également retenu le positif de sa première expérience olympique. "Evidemment que je suis déçue de ne pas accéder à la finale. Mais j'aurais dû réaliser une course de très, très haut niveau, ce que je ne suis pas parvenue à faire", a-t-elle regretté, souriante malgré tout. "J'ai commis des petites fautes par-ci par-là. Rien de grave, mais on ne peut pas se le permettre à ce niveau", a expliqué en zone mixte la 7e des Championnats du monde 2023, qui a manqué la finale pour 0''17 en restant à 0''28 de son record de Suisse établi en finale des Européens de Rome début juin. "J'ai notamment l'impression d'avoir fait une foulée bizarre au départ. J'étais d'emblée en retard, et me suis donc trop vite trouvée sous stress. Je voulais courir de manière propre et agressive, mais c'est dur quand on manque son départ", a analysé la vice-championne d'Europe 2024. "Prête physiquement" "Ces Jeux constituent tout de même une expérience bonne à prendre", a encore expliqué Ditaji Kambundji qui, a 22 ans, possède encore une grosse marge de progression. "Ce qui est positif, c'est que j'étais prête physiquement. J'ai pu me concentrer sur la course", sans arrière-pensée concernant ses récents soucis à une cuisse. Mais "il m'a peut-être manqué une course très rapide dans la dernière phase de ma préparation", a souligné la 10e Européenne la plus rapide de l'histoire sur 100 m haies. "Ma dernière course difficile et rapide remonte aux championnats d'Europe. Depuis, c'est surtout à l'entraînement que j'ai cherché la vitesse." Regarder vers l'avant Ditaji Kambundji n'a en outre pas ressenti de pression particulière. "Les JO, c'est surtout une source de motivation pour courir vite. Aux Européens je visais une médaille et ici la finale, la pression est donc similaire. Et de toute manière, on n'a que peu de course où il n'y a aucune pression." Elle préfère se projeter vers l'avant plutôt que de regretter cette occasion manquée de s'offrir une première finale olympique. "En athlétisme, on a le privilège d'avoir de grandes compétitions après les JO. Les deux Ligues de diamant en Suisse (Lausanne et Zurich) sont une grande source de motivation. J'ai le sentiment de pouvoir encore courir vite cette saison", conclut-elle.

Ditaji Kambundji éliminée en demi-finale Ditaji Kambundji n'a pas réalisé le départ qu'il fallait pour rejoindre la finale. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Ditaji Kambundji a manqué son affaire en demi-finale du 100 m haies aux JO de Paris. La Bernoise de 22 ans passe à la trappe avec un chrono de 12''68. Cinquième de la deuxième des trois demi-finales, elle n'a pas été repêchée au temps. Auteure du 15e temps des séries en 12''81, Ditaji Kambundji s'est certes montrée plus rapide vendredi en début d'après-midi dans le Stade de France. Mais la vice-championne d'Europe 2024, qui a porté son record de Suisse à 12''40 cette année, aurait dû courir en 12''51 pour faire partie des huit finalistes. La soeur cadette de Mujinga n'est pas la seule victime de marque de ces demi-finales. La championne du monde en titre Danielle Williams n'a pu faire mieux que 12''82. La recordwoman du monde Tobi Amusan a elle aussi été éliminée au temps (12''55). Le meilleur temps a été l'oeuvre de l'Américaine Alaysha Johnson en 12''34.

4x400 m dames: Pas de finale pour le quatuor suisse Pas de finale pour les Suissesses. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le relais féminin suisse du 4x400 m s'est comme prévu arrêté en séries des JO de Paris. Giulia Senn Julia Niederberger, Annina Fahr et Yasmin Giger ont pris la 7e place de la première des deux demi-finales, en 3'29''75. Le quatuor helvétique est resté à plus de deux secondes du meilleur chrono suisse de la saison, et à près de quatre secondes du record national. Son sort était connu avant même la deuxième demi-finale: seuls les trois premiers de chaque course et les deux meilleurs temps décrochaient leur ticket pour la finale prévue samedi.

Paris, défi ultime de la légende du marathon Eliud Kipchoge Eliud Kipchoge, un marathon samedi aux airs d'ultime défi. Image: KEYSTONE/AP Yomiuri Shimbun En se lançant dans l'athlétisme, le jeune Eliud Kipchoge voulait "simplement prendre l'avion et aller en Europe". 22 ans plus tard, c'est une légende vivante du marathon qui courra samedi à Paris. A 39 ans, le Kényan veut écrire l'histoire ce samedi (départ à 8h) en devenant "le premier humain à gagner trois fois de suite" le marathon olympique, dépassant l'Éthiopien Abebe Bikila (1960, 1964) et l'Allemand Waldemar Cierpinski (1976, 1980). C'est à Paris que le 31 août 2003, l'athlète alors âgé de 18 ans avait fait une entrée tonitruante dans l'arène internationale, devenant champion du monde du 5000 m devant les deux grands favoris Hicham El Guerrouj et Kenenisa Bekele. Ce premier grand titre sera son unique sur la piste. C'est sur la route, où il s'est lancé après avoir échoué à se qualifier aux Jeux de Londresen 2012, qu'il atteindra la gloire. Avec sa foulée ample et métronomique, il bat deux fois le record du monde du marathon (2018, 2022). Il est aujourd'hui le seul homme à avoir couvert les 42,195 km en moins de deux heures, lors d'une course non homologuée organisée par son sponsor en 2019. Il a remporté 16 des 20 marathons officiels qu'il a courus depuis 2013 avec, outre ses deux titres olympiques (2016, 2021), onze victoires sur les "Majeurs" (cinq à Berlin, quatre à Londres, une à Tokyo et Chicago). "Déterminé" Benjamin d'une fratrie de quatre, élevé par sa mère institutrice de maternelle (son père est décédé quand il était bébé) dans le village de Kapsisiywa, sur les contreforts de la vallée du Rift, le jeune Eliud aimait courir. "Courir, c'est normal dans notre communauté, on court jusqu'à l'école, jusqu'au centre commercial...", raconte-t-il à l'AFP. Il a tenté sa chance dans l'athlétisme, "mais ce n'était pas dans le but de devenir un grand coureur", poursuit-il: "Je voulais simplement prendre l'avion et aller en Europe. Je ne savais pas qu'être un athlète pouvait nourrir ma famille, mes frères et soeurs." Adolescent, il croisait souvent à l'entraînement un voisin qu'il avait vu à la télévision: le vice-champion du monde (1991, 1993) et vice-champion olympique (1992) du 3000 m steeple Patrick Sang, un compatriote qui a longtemps porté les couleurs du LC Zurich. En 2001, il l'aborde, lui demande un programme d'entraînement. Patrick Sang lui en griffonne un sur le bras. "Il est revenu régulièrement pour en avoir d'autres", raconte l'ancien coureur, de 20 ans son aîné: "A l'époque, je ne pouvais pas dire que ce gars avait quelque chose de particulier. Mais rétrospectivement (...), je peux dire que c'est quelqu'un qui savait où il voulait aller. Il était vraiment déterminé." Les deux hommes ne se quitteront plus, développant une relation quasi filiale. Lecture, foot, UFC Travailleur infatigable, consignant chaque entraînement dans des cahiers, Eliud Kipchoge dédie sa vie à la course. Depuis 2002, il vit "neuf mois" par an au camp de l'agence de management d'athlètes Global Sports Communications à Kaptagat, village de l'Ouest kényan à 2500 m d'altitude. Réveil au petit matin, courses, repas, repos rythment son existence monacale. Il retrouve le week-end sa femme et ses trois enfants qui vivent dans la ville voisine d'Eldoret. Ce mode de vie contraste avec ses revenus estimés à plusieurs millions de dollars, fruit de ses victoires et records mais aussi de partenariats (Nike, INEOS, Maurten, Isuzu...). Fidèle à ses origines terriennes, Kipchoge est également propriétaire d'une ferme de vaches laitières et de maïs dans la région d'Eldoret et d'une plantation de thé dans sa région d'origine. Son goût pour la lecture (Paulo Coelho, Stephen Covey...) et les maximes, ainsi que son flegme lui valent le surnom de "philosophe". Il est aussi passionné de sport, supporter du club de foot de Tottenham, féru de Formule 1, de Moto GP, de boxe et d'ultimate fighting - deux sports dans lesquels il voit un parallèle avec le marathon. "Ces gens s'entraînent pendant six mois pour un combat de 15 minutes. Et ils peuvent être mis K.O en quelques secondes." Menaces de mort Le marathonien Kipchoge a peu connu l'échec. Ses récentes contre-performances à Boston l'an dernier (6e) et à Tokyo (10e) en mars ont d'autant plus interpellé. "A Tokyo, j'ai passé trois jours sans dormir", a-t-il expliqué en mai à la BBC, évoquant des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Des théories complotistes l'ont accusé d'être impliqué dans la mort de Kelvin Kiptum, le nouveau prodige du marathon décédé en février dans un accident de voiture près du camp de Kaptagat. "J'ai reçu beaucoup de mauvaises choses: qu'on brûlerait le camp, qu'on brûlerait mes investissements en ville, qu'on brûlerait ma maison, qu'on brûlerait ma famille", a-t-il raconté, peinant à retenir ses larmes. Il dit avoir perdu "environ 90%" de ses amis. Profondément touché par cette épreuve, celui qui a l'habitude de répéter que "le marathon, c'est la vie, avec des hauts et des bas, parfois tu es fatigué, tu touches le fond, tu repars" se trouve aujourd'hui face à son ambition. "C'est son rêve d'entrer dans l'histoire", explique Patrick Sang. Même si, selon lui, l'histoire est déjà écrite: "Regardez depuis combien d'années il est au sommet, plus de 20 ans. Ca c'est déjà l'histoire."

Lyles, qui souffre du Covid, "pense" que ses JO "sont terminés" Noah Lyles, qui souffre du Covid, pense que ses JO sont terminés Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek "Je pense que mes JO 2024 sont terminés", a écrit Noah Lyles tard jeudi soir sur ses réseaux sociaux. Le sprinter américain a révélé qu'il souffrait du Covid peu après sa médaille de bronze obtenue sur 200 m, quatre jours après son sacre olympique sur 100 m. "Ce n'est pas les JO dont je rêvais, mais ils m'ont rempli le coeur de joie", a poursuivi Lyles. Le triple champion du monde 2023, sur 100 m, 200 m et 4x100 m, ambitionnait même un quadruplé aux Jeux de Paris, en y ajoutant le 4x400 m. Ses deux courses individuelles terminées, Lyles était a priori attendu en finale du 4x100 m vendredi soir, avant une plus hypothétique participation au 4x400 m samedi. "J'espère que tout le monde a apprécié le spectacle. Que vous m'ayez soutenu ou que vous ayez été contre moi, reconnaissez que vous avez regardé, non ?", a-t-il encore écrit, sans se départir de son sens du show. "S'il ne peut pas courir, nous allons devoir reconstruire l'équipe pour avoir la meilleure" possible, envisageait un peu plus tôt en conférence de presse Kenny Bednarek, médaillé d'argent du 200 m et membre du relais américain. A 90 ou 95% Grand favori du 200 m, distance dont il est triple champion du monde en titre, Noah Lyles n'a obtenu que la médaille de bronze jeudi, visiblement diminué physiquement et sorti de la piste en chaise roulante. Il a expliqué dans les minutes qui ont suivi avoir été testé positif au Covid mardi matin, veille des demi-finales du demi-tour de piste. "J'ai rapidement été placé en quarantaine près du Village olympique et j'ai essayé de prendre des médicaments autorisés, a-t-il expliqué à la presse. Je voulais courir. On m'a dit que c'était possible, donc je me suis juste tenu à l'écart des autres et j'ai pris tour après tour. Des trois derniers jours, cette journée a été de loin la meilleure. Je ne peux pas dire que je suis à 100%, mais plutôt à 90 ou 95%", a-t-il estimé.

Hüberli/Brunner doivent rebondir pour la petite finale Nina Brunner (à gauche) et Tanja Hüberli (à droite) doivent réagir après leur cruel échec subi en demi-finale Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Tanja Hüberli et Nina Brunner bénéficient d'une deuxième opportunité de conquérir une médaille olympique vendredi en beachvolley. Le duo alémanique devra vaincre la paire australienne Mariafe Artacho/Taliqua Clancy pour conquérir le bronze. La Schwytzoise et la Bernoise devront démontrer toute leur force de caractère dès 21h à deux pas de la Tour Eiffel. Elles ont en effet dominé les débats pendant deux sets en demi-finale face à Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson, mais ont manqué une balle de match avant de s'incliner en trois manches. Mariafe Artacho (30 ans) et Taliqua Clancy (32 ans), qui s'étaient parés d'argent aux JO 2021 à Tokyo, abordent cet affrontement avec un léger avantage psychologique. Les Australiennes avaient en effet battu Hüberli/Brunner dans le match pour la 3e place des championnats du monde 2019. S'il est à portée de main des beachvolleyeuses, le podium semble en revanche hors d'atteinte pour Annik Kälin, 6e de l'heptathlon après la 1re journée, et pour le relais du 4x100 m féminin qui, emmené par Mujinga Kambundji, rêve d'exploit en finale. Ditaji Kambundji sera quant à elle en lice en matinée pour les demi-finales du 100 m haies. Côté suisse, Morgane Métraux se retrouvera pour sa part sous pression à l'occasion du 3e tour d'un tournoi de golf dont elle occupe seule la tête après deux journées. Enfin, le Parc des Princes sera en ébullition dès 18h pour la finale du tournoi de football masculin. La France partira en quête de l'or face à l'Espagne.

Un 0-0 qui suscite bien des espérances Un nouveau clean-sheet sur la scène européenne pour Jérémy Frick. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Heureuse surprise à Braga ! Le Servette FC a parfaitement tenu le choc pour obtenir un 0-0 qui lui ouvre de très belles perspectives. Avec ce résultat acquis dans le fief du quatrième du Championnat du Portugal, les Grenat ont confirmé qu’ils étaient bien en mesure de tenir leur place sur la scène européenne. Il leur offre, surtout, une position enviable avant le match retour de ce troisième tour préliminaire de l’Europa League le 15 août au stade de Genève . Si le public est au rendez-vous comme il l’avait été l’an dernier face à Genk, aux Glasgow Rangers et la Roma, le coup sera parfaitement jouable. Lors de ces trois rencontres, les Genevois avaient été littéralement transcendés par le soutien de leurs fans. On rappellera que Servette sera assuré de disputer une phase de poules en cas de qualification face à Braga. Avec un onze plus prudent que d’habitude qui reléguait... Dereck Kutesa sur le banc pour faire une place à David Douline en ligne médiane, le Servette FC a livré une première période remarquable. Les Grenat avaient la maîtrise. Ils avaient aussi l’inspiration avec cette frappe magnifique d’Alexis Antunes que détournait au prix d’une superbe parade le gardien Matheus. Le no 10 servettien devait encore se procurer deux balles situations avant la pause mais tout en étant assez loin de conclure. Un duo magistral A la reprise, les Portugais ont haussé le ton. Seulement, le Sporting Braga n’a pas trouvé grâce face à une défense articulée autour du capitaine Steve Rouiller et de Yohan Severin. Les deux centraux ont été remarquables. Leur sens de l’anticipation leur a permis de gommer les quelques absences de leurs latéraux. A Braga, le Valaisan et le Français ont poursuivi sur la lancée de leur magnifique saison 2023/2024. Derrière eux, Jérémy Frick, pour sa première titularisation de l’année, a livré la marchandise. Le capitaine servettien a réussi ainsi un cinquième clean-sheet de rang sur la scène européenne. En signer un sixième jeudi prochain ne serait pas une mauvaise idée...