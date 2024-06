De l'or pour Lobalu ++ Motta entraînera la Juve

Christen progresse de six rangs au général et pointe désormais à la 9e place d'un classement dominé par Alberto Bettiol. Christen est à 11 secondes du Transalpin qui ne devrait pas conserver le maillot jaune plus de 24 heures avec l'étape qui s'annonce mercredi.

"Je ne peux pas vraiment expliquer ce qui n’avait pas fonctionné alors, sourit-il candidement. Je veillais surtout à me soigner. Je n’ai pas eu peur de rater cet Euro. Je devais retrouver du temps de jeu à Mayence pour revenir dans la course." Il savait, surtout, que Murat Yakin lui accorde une confiance pleine et entière contrairement à son prédécesseur qui l’avait écarté au dernier moment pour l’Euro 2016 et la Coupe du monde 2018.

Sur cette course très tactique, Dominic Lobalu n'a jamais paniqué. Il a pris la tête après 7200 m, mais il a ensuite vu ses rivaux accélérer. Puis vint le dernier 800 m. Huitième, Lobalu a dû remonter pour se placer correctement et tenir le choc dans le dernier 400. Et dans la dernière ligne droite, il s'est déporté pour devancer finalement de 0''16 le Français Yann Schrub. Le temps de 28'00''32 est loin de ses standards, mais Lobalu s'en moque avec l'or autour de son cou.

«Je dois être un peu fou»

Le perchiste suédois Mondo Duplantis a participé à 75 concours depuis 2020. Il en a remporté 71 et a atteint ou dépassé les 6m à 56 reprises. Celui qui bat tous les records répond à nos questions avant les Championnats d'Europe d'athlétisme, où il fait figure de grand favori.



Armand Duplantis, une personne se catapultant régulièrement dans les airs, à plus de 6m de haut, n'est-elle pas un peu folle?

Oui, ça demande en effet un certain niveau de folie. Je crois que je dois être un peu fou. Mais je ne suis pas le plus casse-cou. Je ne ressens pas le besoin de faire du saut à l'élastique ou de sauter d'un avion. Cela ne me fascine pas. En revanche lorsqu'il s’agit de saut à la perche, je n'ai pas vraiment de peur. Je suis tellement à l'aise avec le processus de saut que je ne pense plus à ce qu'il se passe. J'oublie la hauteur à ce moment-là. Mais vous savez, dans ma discipline, on ne commence pas par sauter six mètres. J'étais petit lorsque j'ai commencé. A l'époque, je décollais à peine.