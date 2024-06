Desplanches sans forcer ++ L'athlétisme en première semaine

Desplanches passe sans forcer en demi-finales du 200 m 4 nages Desplanches n'a pas forc Image: KEYSTONE/EPA/ANDREJ CUKIC Jérémy Desplanches s'est qualifié sans forcer pour les demi-finales du 200 m 4 nages samedi aux Européens de Belgrade. Gian-Luca Gartmann (200 m 4 nages également), Thierry Bollin, sur 100 m dos, et Fanny Borer, sur 200 m papillon, tenteront aussi de décrocher en soirée leur ticket pour la finale. Quatrième des Européens 2022 à Rome, Jérémy Desplanches a réalisé le 8e temps des séries en 2'01''32. Contrairement aux Mondiaux de Fukuoka en 2023 et de Doha en février dernier, il s'est contenté d'assurer sa qualification pour les demi-finales sans chercher la limite olympique (1'57''94) dès les séries. Le Genevois de bientôt 30 ans, qui espère monter en puissance et sortir LA course dont il a besoin dimanche en finale, sera accompagné de Gian-Luca Gartmann (14e en 2'01''58) en demi-finales. Troisième Suisse engagé sur la distance, Marius Toscan a en revanche échoué dans ces séries (22e en 2'04''44). Sur 100 m dos, Thierry Bollin s'est aisément qualifié pour les demi-finales avec le 10e temps (54''96). Flavio Bucca (25e en 56''52) s'arrête en revanche là, tout comme Tiago Behar sur 50 m libre (64e en 23''48). Ca passe en revanche aussi pour Fanny Borer, 18e sur les 19 partantes des séries du 200 m papillon.

L'athlétisme en première semaine L'athlétisme se déroulera en première semaine lors des JO de LA 2028 Image: KEYSTONE/AP/RICHARD VOGEL Le comité d'organisation des JO de Los Angeles en 2028 a annoncé vendredi une inversion du calendrier entre l'athlétisme et la natation et plusieurs changements majeurs de lieux de compétition. Traditionnellement placé en deuxième partie de programme, l'athlétisme aura lieu dès le début des Jeux, à la place de la natation, repoussée en deuxième semaine, annonce LA28 dans un communiqué. Les épreuves d'athlétisme restent programmées dans le Coliseum, comme lors des Jeux de 1932 et de 1984, alors que la natation déménage dans le gigantesque stade de football américain d'Inglewood (SoFi Stadium), et deviendra "le plus grand stade de natation de l'histoire olympique" avec 38'000 places annoncées. La gymnastique aura lieu dans l'Arena de "Downtown", le centre des affaires de la ville, qui héberge les Los Angeles Lakers et les Kings du hockey sur glace (Crypto.com Arena), alors que le basket se disputera dans la toute nouvelle salle des Los Angeles Clippers, à Inglewood, qui accueillera ses premiers matches en octobre à la reprise de la NBA. Confrontés à l'absence de bassin de canoë slalom et de stade suffisamment grand de softball, les organisateurs ont délocalisé ces deux sports à Oklahoma City, à 2100 km à l'est de Los Angeles. Les sports équestres déménagent eux à Temecula, à une centaine de kilomètres au sud-est de la Cité des anges. Moins d'installations temporaires Tous ces changements permettent à l'organisation "d'assigner plus de sports à des stades existants, d'utiliser moins d'installations temporaires et de faire ainsi d'importantes économies", explique dans un communiqué le comité d'organisation LA28, se plaçant dans la lignée de l'Agenda 2020+5 du CIO qui recommande l'utilisation d'installations hors de la ville hôte pour augmenter le caractère "durable" des Jeux. Les épreuves de BMX, de skateboard et de tir à l'arc auront lieu à Encino (nord de Los Angeles). Le plongeon aura lieu au Parc des expositions comme en 1932, et Long Beach (sud) accueillera la natation artistique et d'autres sports qui restent à annoncer.

Petite frayeur pour Sha'Carri Richardson en séries du 100 m Sha'Carri Richardson s'est fait une frayeur au départ de sa série du 100 m vendredi à Eugene Image: KEYSTONE/AP/Thomas Boyd La reine du 100 m Sha'Carri Richardson a connu une petite frayeur au départ de sa série des sélections olympiques américaines. Elle a cependant pu dérouler en 10''88 lors du premier jour de compétition vendredi à Eugene. Favorite pour l'or de la ligne droite aux Jeux olympiques de Paris (26 juillet-11 août) après son titre mondial de Budapest en 2023, Sha'Carri Richardson a connu une entrée en lice mouvementée vendredi aux Trials. Elle a complètement raté son départ, se déportant sur sa droite presque jusqu'au couloir suivant, avant d'avaler facilement ses concurrentes pour réussir le 4e meilleur chrono de l'année. La cause de la frayeur: une chaussure droite mal lacée qui n'a finalement pas empêché la flamboyante sprinteuse au bandeau rose de réussir le chrono le plus rapide du jour, belle illustration de sa marge sur la concurrence. "Ce n'est vraiment pas le départ que j'espérais, mais ça (son retour) montre que je suis prête", a-t-elle déclaré au diffuseur NBC avant de zapper la zone mixte. L'Américaine de 24 ans essaie d'effacer à Eugene le douloureux souvenir de 2021, lorsqu'elle avait remporté les trials avant d'être disqualifiée et privée des Jeux de Tokyo pour un contrôle positif à la marijuana. Les demi-finales et la finale du 100 m dames sont programmées samedi, les trois premières se qualifiant pour les Jeux. Un lycéen en 44''66 sur 400 m Sous un soleil puissant (environ 30 degrés), le lycéen Quincy Wilson a pour sa part fait sensation en établissant la meilleure performance mondiale de tous les temps chez les cadets (moins de 18 ans) du 400 m. Il a couru en 44''66, soit le deuxième meilleur chrono des séries du tour de piste. Le phénomène, âgé de 16 ans, étudie au lycée Bullis School dans le Maryland, près de Washington DC. "Je me suis senti très concentré, très fluide. (...) Je pense à ce record depuis le début de la saison, et j'avais été régulier en 45 secondes et quelques pour l'instant", a-t-il commenté en zone mixte.

Dressel gagne le 50 m libre à Indianapolis Caeleb Dressel défendra son titre olympique du 50 m libre Image: KEYSTONE/AP/GREGORY BULL Caeleb Dressel défendra bien son titre du 50 m libre aux Jeux de Paris après sa victoire lors des sélections américaines vendredi à Indianapolis. Le septuple champion olympique n'avait pris que la 3e place sur 100 m libre, échouant alors à se qualifier pour l'épreuve-reine dont il est aussi le champion olympique en titre. Dressel (27 ans) a impressionné vendredi avec un succès en 21''41, le 4e meilleur chrono de l'année dans le monde. Il a devancé Chris Guiliano (21''69), qui s'est ainsi assuré un troisième ticket pour les JO après avoir remporté le 100 m libre et pris la 2e place du 200 m libre plus tôt dans la semaine. Qualifié pour le relais 4x100 m libre, Dressel doit encore nager la finale du 100 m papillon samedi soir, après avoir réussi le meilleur temps des demi-finales (50''79). Il est là aussi le tenant d'un titre olympique que visera également le Tessinois Noè Ponti, en bronze à Tokyo dans la discipline. "Avec mes tripes" "Je savais que ce serait une soirée difficile. Je ne me sentais pas si bien que cela, j'y suis allé avec mes tripes", a commenté l'Américain, qui a confirmé vendredi son retour au plus haut niveau après trois années chaotiques depuis sa razzia aux Jeux de Tokyo en 2021 (cinq titres), marquées par des problèmes de santé mentale. Dressel avait connu des coupures de plusieurs mois hors des bassins, s'était retiré des Championnats du monde de Budapest en 2022 avant d'échouer à se qualifier pour ceux de Fukuoka en 2023. "A certains moments dans ces sélections j'ai connu des phases difficiles. Dans ma chambre d'hôtel, hors caméras, des discussions avec ma femme, mon thérapeute... Tout n'a pas été rose lors de ces compétitions", a-t-il expliqué. Mais "je vais être plus rapide, a-t-il promis. Et j'ai hâte."

Une "finalissima" entre Panthers et Oilers Les Oilers ont égalisé à 3-3 face aux Panthers en finale de la Coupe Stanley Image: KEYSTONE/AP/JASON FRANSON Un 7e match sera nécessaire lundi soir à Sunrise pour désigner le vainqueur de la Coupe Stanley 2024. Edmonton a réussi l'exploit d'égaliser à 3-3 face à Florida après avoir perdu les trois premiers actes de la finale des play-off de NHL. Les Oilers ont une nouvelle fois dominé les débats vendredi, s'imposant 5-1 en Alberta face aux Panthers. Auteur de 42 points depuis le début des play-off dont 8 cumulés sur les deux matches précédents de cette série, leur capitaine Connor McDavid est pourtant resté "muet" vendredi soir. La première étoile est revenue à Warren Foegele, qui a inscrit le 1-0 après 7'27'' de jeu avant de signer la passe décisive sur le but de la sécurité, le 4-1, marqué dans un filet désert par Ryan McLeod à 3'15'' de la sirène finale. Le 5-1 est tombé 12 secondes plus tard, alors que Florida évoluait toujours sans gardien. Les Panthers, qui ont entretenu l'espoir grâce à une réussite d'Aleksander Barkov à la 42e (3-1), ont donc manqué une troisième "balle de match" consécutive. Le long voyage de retour (4000 km environ!) doit leur permettre de retrouver leurs esprits après avoir encaissé 18 buts sur les trois dernières parties. 79 ans après Le momentum est forcément passé dans le camp d'Edmonton, troisième équipe de l'histoire à forcer un match 7 en finale après avoir été menée 3-0. L'équipe visiteuse reste ainsi sur trois succès consécutifs dans un match 7 (Pittsburgh en 2009 à Detroit, Boston en 2011 à Vancouver, St. Louis en 2019 à Boston). Les Oilers espèrent aussi imiter les Toronto Maple Leafs, qui avaient renversé Detroit en finale de la Coupe Stanley 1942 après avoir été menés 3-0. Toronto avait d'ailleurs empêché les Red Wings de réaliser le même exploit trois ans plus tard, gagnant là aussi l'acte VII mais en ayant perdu les trois précédents matches...

Suisse-Allemagne: que la fête soit belle ! Le 54e Allemagne - Suisse de l’histoire, le premier dans une phase finale depuis la Coupe du monde 1966, sera-t-il une grande fête des voisins ? Tout concorde pour que le match de dimanche à Stuttgart soit une réussite. Débarrassées du poids de l'enjeu avec une qualification pour les huitièmes de finale de cet Euro 2024 assurée - même si elle n'est pas encore formelle pour la Suisse, les deux équipes se battront pour le prestige et, bien sûr, pour la première place du groupe. Mais on le sait, bien des théories sur l'importance de remporter son groupe pour bénéficier d'un tableau favorable ont souvent été balayées par les impondérables de ce sport. Quatre jours après le nul contre l'Ecosse qui a rappelé combien Xherdan Shaqiri était génial mais combien aussi le jeu de l'équipe de Suisse peut s'effriter si Granit Xhaka ne rayonne pas, la Suisse doit élever le curseur. Une nécessité avant d'entrer dans le money time du tournoi. Il convient, en effet de faire passer un message au futur adversaire du huitième de finale, sans doute les Italiens, de lui montrer que cette équipe de Suisse peut inspirer la crainte même si elle a été, parmi les dix-neuf formations qualifiées directement pour cet Euro, celle qui a présenté la feuille de résultats la plus modeste... Granit Xhaka attendu au tournant Mercredi, Scott McTominay n'a pas lâché d'une semelle Granit Xhaka. Dimanche, il reviendra sans doute au coéquipier de Xhaka à Leverkusen, Robert Andrich, de jouer les gardes-chiourmes. Après avoir survolé la Bundesliga, le capitaine de l'équipe de Suisse sera attendu au tournant. Comme si les Allemands entendaient lui faire payer une sorte d'arrogance dont il ne peut se détacher parfois. Quant à Xherdan Shaqiri, il y a fort à parier que Murat Yakin lui attribuera cette fois un rôle de joker. Face à un adversaire qui va chercher à exercer d'entrée de jeu une emprise très nette, le Bâlois sera peut-être plus utile en sortant du banc. Invaincue face à l'Allemagne depuis quatre matches avec une dernière défaite qui remonte déjà au 26 mars 2008 - une gifle 4-0 à Bâle -, la Suisse se heurtera à une "Mannschaft" qui est en passe de revivre le "Sommermärchen" de 2006 lorsque la sélection de Jürgen Klinsmann avait enchanté toute une nation avant que son rêve ne se brise en demi-finale face à l'Italie. Victorieuse 5-1 de l'Ecosse et 2-0 de la Hongrie, la formation dirigée par Jürgen Nagelsmann a livré la marchandise lors de ses deux premiers matches. Dans une organisation en 4-2-3-1, le trio formé juste derrière Kai Havertz par Florian Wirtz, Ilkay Gündogän et Jamal Musiala donne sa pleine mesure. Il faudra donc un exploit XXL pour que la Suisse s'impose une dixième fois contre l'Allemagne. La dernière victoire fut obtenue le 26 mai 2012 à Bâle, où Eren Derdiyok, auteur d'un triplé ce samedi-là, avait décidé de rappeler qu'il aurait pu être "le" grand attaquant de l'équipe de Suisse. A Francfort, Murat Yakin cherchera bien sûr à assurer ses arrières face la pression que l'Allemagne ne manquera pas d'imposer. Mais il sait aussi que des ouvertures vont s'offrir pour ses attaquants. Un Dan Ndoye trouvera très certainement un contexte favorable pour exploiter sa vitesse. Le souvenir de 2018 Il sera aussi demandé à Murat Yakin de bien gérer la problématique des cartons jaunes. Il y a six ans en Russie, Vladimir Petkovic avait abordé le huitième de finale contre la Suède sans Stephan Lichtsteiner et Fabian Schär, lesquels avaient reçu un second avertissement lors du troisième match de poules contre le Costa-Rica dont l'enjeu demeurait bien relatif. Celui qui demeure aujourd'hui le meilleur sélectionneur de l'histoire avait alors failli autant par orgueil que par bêtise. Silvan Widmer, Ricardo Rodriguez, Remo Freuler et Vincent Sierro sont, à leur tour, sous la menace d'une suspension pour le huitième de finale. La sagesse commande de les laisser savourer sur le banc ce derby. Le jour qui importe, c'est le 29 juin, pas dimanche !

La Belgique dos au mur avant d'affronter la Roumanie Battue 1-0 par la Slovaquie pour son entrée en lice alors qu'elle avait dominé les débats, la Belgique se doit de réagir à l'Euro 2024. Le spectre d'une élimination prématurée, comme celle vécue lors du Mondial 2022, plane déjà au-dessus du vestiaire belge. Les Diables rouges n'auront pas le droit à l'erreur samedi dès 21h face à une équipe de Roumanie en pleine confiance: les Roumains, qui ont terminé la phase qualificative invaincus en devançant la Suisse et ont écrasé l'Ukraine 3-0 lors de la 1re journée de ce groupe E. La Belgique possède des individualités capables de forcer la décision à tout moment. Mais son manque chronique d'efficacité, symbolisé par les nombreuses occasions manquées par Romelu Lukaku face aux Slovaques, pourrait lui coûter cher. Autre grand d'Europe, le Portugal aborde pour sa part son deuxième match en pleine confiance après avoir renversé les Tchèques (2-1) mardi. Les Lusitaniens, qui ont gagné leurs dix matches durant les éliminatoires, se frotteront dès 18h à la Turquie dans le choc des vainqueurs de la 1re journée du groupe F. Malheur au vaincu dans le match des battus de cette poule, Géorgie - République tchèque (15h). Les Tchèques partent avec les faveurs du pronostic, mais les Géorgiens peuvent espérer décrocher le premier succès de leur histoire dans une phase finale s'ils évoluent dans le même registre prometteur que face à la Turquie.

Euro 2024: un triste 0-0 entre les Pays-Bas et la France Duel entre Frimpong et Kanté Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Il a fallu attendre le 21e match de l'Euro 2024 pour assister à un 0-0. Le choc très attendu dans le groupe D entre les Pays-Bas et la France à Leipzig n'a en effet de loin pas répondu aux attentes. Ce résultat permet aux deux pays de compter quatre points en deux matches, soit un de plus que l'Autriche alors que la Pologne n'en a aucun. Mais les spectateurs neutres espéraient sans doute avoir davantage d'occasions de vibrer lors de cet affrontement entre les deux poids lourds supposés du groupe. Il n'en a malheureusement rien été. D'une part, les systèmes défensifs ont pris le dessus sur les intentions offensives et, de l'autre, une extrême prudence a été de mise des deux côtés. Tant Didier Deschamps que Ronald Koeman ont visiblement pu se satisfaire d'un point quasi synonyme de ticket pour les 8es de finale. Pas de Mbappé Les Français, sans leur capitaine Kylian Mbappé resté sur le banc avec sa fracture du nez, ont cependant été un peu plus dangereux que des Oranje très timides. Griezmann a ainsi hérité de deux occasions nettes (14e/65e), mais il a chaque fois manqué son affaire. Les Néerlandais ont cru marquer à la 70e par Simons, mais le but a été refusé par la VAR pour une position de hors jeu de Dumfries après de longues minutes d'examen. Lors de la dernière journée mardi à 18h00, la France sera aux prises avec la Pologne à Dortmund, alors que les Pays-Bas affronteront l'Autriche à Berlin. Sauf grosse surprise, les Bleus et les Néerlandais devraient être au rendez-vous de la phase à élimination directe.

Mamié et Djakovic décrochent du bronze Deux jours après l'argent sur 100 m brasse, Lisa Mamié a obtenu le bronze sur 200 m libre. Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Lisa Mamié sur 200 m brasse et Antonio Djakovic sur 200 m libre se sont parés de bronze aux Européens en grand bassin de Belgrade. Leurs finishs ont été décisifs. La délégation suisse présente aux Européens de Belgrade compte désormais quatre médailles, soit autant que le bilan record réalisé en 2002, à Rome. Vendredi, Lisa Mamié et Antonio Djakovic ont obtenu le bronze, respectivement sur 200 m brasse et 200 m libre. Deux jours après sa médaille d'argent sur 100 m brasse, Lisa Mamié est donc montée sur la marche la plus basse du podium. Quatrième au moment du dernier virage, la Zurichoise a gagné une position dans les 20 derniers mètres. Revers de la médaille, son chrono de 2'26''10 ne lui a pas permis d'atteindre la limite olympique sur la distance, fixée à 2'23''91, ni à bisser son titre européen sur la distance obtenu à Rome. "La déception est très grande", a-t-elle avoué, au micro de Swiss Aquatics., en songeant à son temps "Je me suis pourtant bien entraînée, et je ne me suis pas senti si mal dans l'eau. Mais cela n'a pas payé." Lisa Mamié pourrait toutefois être repêchée par Swiss Olympic, aucune autre athlète suisse n'ayant réussi les minimas. Finish renversant Sixième en demi-finale, Antonio Djakovic a pour sa part fait beaucoup mieux à l'occasion de la finale du 200 m libre. Loin du prodigue roumain David Popovici (1er en 1'43''13), le Zurichois a signé une fin de course remarquable, décrochant le bronze dans un temps de 1'46''32, soit exactement à 1'' de son record national. De bon augure pour les Jeux olympiques de Paris. "Je suis très heureux d'avoir obtenu cette médaille", a-t-il déclaré au micro de Swiss Aquatics. "J'ai vraiment tout donné dans les 50 derniers mètres. Je me donne une note de 11/10 pour mon finish." En 2022, Djakovic avait terminé premier dauphin de Popovici. Toscan s'arrête en demi Avec ces deux médailles, la Suisse compte désormais 22 breloques continentales depuis la création des Européens de natation en grand bassin. Un troisième nageur helvète était en lice, ce vendredi. Qualifié pour les demi-finales du 200 m papillon avec le 11e temps des séries, Marius Toscan a obtenu le même résultat, en soirée, en nageant en 1'58''47, à 1''32 d'une place en finale.

Euro 2024: l'Autriche préserve ses chances Marko Arnautovic célèbre son but Image: KEYSTONE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH L'Autriche a préservé ses chances de qualification pour les 8es de finale de l'Euro 2024. A Berlin, dans le groupe D, elle s'est imposée 3-1 contre la Pologne, qui reste à zéro point. Les Autrichiens du sélectionneur allemand Ralf Rangnick, battus 1-0 par la France lors de la 1re journée, ont ainsi rectifié le tir. Ils ont acquis leur succès grâce à des réussites de Trauner (9e), Baumgartner (67e) et Arnautovic (78e/penalty). La Pologne avait égalisé par Piatek (30e). Malgré l'entrée à l'heure de jeu de leur capitaine et buteur Robert Lewandowski (35 ans), les Polonais ont donc subi une deuxième défaite de suite. Elle plombe sérieusement leurs espoirs de qualification, surtout qu'ils affronteront la France lors de leur troisième match et qu'ils n'ont jusqu'ici pas convaincu du tout. L'Autriche, pour sa part, est mieux placée avec trois points. Elle a aussi montré davantage de qualité et d'inspiration dans le jeu que son adversaire et donc pleinement mérité d'empocher la totalité de l'enjeu vendredi dans la capitale allemande.

Euro 2024: l'Ukraine domine la Slovaquie La superbe action de Yaremchuk pour le 2-1 Image: KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL L'Ukraine s'est relancée dans le groupe E de l'Euro 2024. A Düsseldorf, elle a battu la Slovaquie 2-1 après avoir été menée à la pause. Les deux équipes ont trois points après deux matches. L'Ukraine avait pourtant mal débuté la rencontre en encaissant un but d'Ivan Schranz à la 17e sur une erreur de marquage. Le même joueur avait déjà été décisif en marquant le seul but lors du succès des Slovaques contre la Belgique. Mais l'équipe de Serhiy Rebrov, privé notamment du gardien de but du Real Madrid Andriy Lunin, laissé sur le banc, a pris l'ascendant en fin de première période. Elle a logiquement égalisé par Mykola Shaparenko (54e). Et le remplaçant Roman Yaremchuk a donné l'avantage à son équipe de superbe manière à la 80e en glissant le ballon sous le gardien slovaque Martin Dúbravka après un contrôle d'anthologie. Avant le match Belgique - Roumanie de samedi (21h00 à Cologne), trois équipes ont trois points, à savoir la Roumanie, l'Ukraine et la Slovaquie. La Belgique ferme la marche avec zéro point. Il n'y a ainsi toujours pas eu de 0-0 lors de cet Euro après 19 matches, ce qui constitue une nouvelle très positive.

"Entraîner Servette est un honneur", affirme Thomas Häberli Thomas Häberli: le nouvel entraîneur du Servette a été présenté Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Engagé par son prédécesseur, Thomas Häberli se lance à 50 ans dans le plus grand défi de sa carrière d’entraîneur : maintenir le rang du Servette FC parmi les trois meilleures équipes du pays. Tel est le message délivré par le Lucernois lors de sa première conférence de presse en tant qu’entraîneur de Servette. L’ancien sélectionneur de l’Estonie mesure l’ampleur de sa tâche, tout ce que ce club signifie aussi dans la vie sociétale, son identité, sa culture et sa tradition. "Entraîner le Servette FC est un honneur, dit-il. Je connais ce club. J’étais d’ailleurs dans le camp des Young Boys lors du premier match disputé à la Praille." C’était le 16 mars 2003, un dimanche où Thomas Häberli formait le trio d’attaque des Bernois avec Joël Magnin et Stéphane Chapuisat. C’est René Weiler qui l’a contacté le mois dernier. "J’étais en Estonie. Je préparais le match de Lucerne contre la Suisse (ndlr : son dernier à la tête de la sélection balte). J’ai été surpris par ce coup de fil dans la mesure où je ne connaissais pas René Weiler. Nous nous étions croisés une fois alors qu’il était directeur sportif à St. Gall. Je n'y ai pas réfléchi à deux fois pour accepter cette proposition." Trouver des attaquants Thomas Häberli souhaitait entraîner à nouveau au quotidien après son expérience en Estonie. "J’aime être au contact des joueurs tous les jours", dit-il. Il le sera à nouveau dès lundi à Crans-Montana où le Servette FC entamera sa préparation. Il avoue ne pas être impliqué dans le mercato estival du club qui doit, en premier lieu, se tourner vers l’engagement de nouveaux attaquants. "Je travaillerai avec les joueurs qui seront à ma disposition", glisse-t-il. A René Weiler de jouer désormais, de bâtir un effectif qui doit permettre à René Häberli de, comme il dit, "poursuivre sur le chemin qui a été tracé". Un très joli chemin d’ailleurs depuis six ans. "Tout le monde connait les règles du jeu. Il faut performer", ajoute-t-il. Surtout sous l’œil de son prédécesseur qui est devenu l’homme fort du club. "Je crois que nous formerons un bon binôme", conclut Thomas Häberli.

La pelouse de Francfort au centre de l'attention La pelouse du stade de Francfort pose problème Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER La pelouse du stade de Francfort est au centre de l'attention avant le match Allemagne - Suisse, dimanche pour la dernière journée de groupe de l'Euro. Elle a été mise à rude épreuve lors de la partie entre l'Angleterre et le Danemark (1-1) Jeudi soir, la pelouse de Francfort s'est dérobée à certains endroits sur des appuis de joueurs anglais et danois, le capitaine des Three Lions Harry Kane reconnaissant, qu'à côté de la chaleur, l'état de la pelouse avait été l'autre facteur compliqué à gérer dans le match contre le Danemark. "On peut pas se chercher d'excuses pour le niveau de notre prestation. On avait remarqué que la pelouse se dégradait lors du match qu'on a regardé il y a quelques jours (Belgique-Slovaquie)", a glissé le sélectionneur anglais Gareth Southgate. "Un plan détaillé de maintenance est en place pour traiter certains problèmes, et pour continuer à améliorer la qualité (de la pelouse) pour les rencontres à venir", a réagi l'UEFA dans un communiqué envoyé aux médias. Un problème chronique L'instance a expliqué que des spécialistes indépendants avaient travaillé avec l'équipe en charge de la pelouse à Francfort en amont du tournoi "pour garantir des conditions optimales de jeu" et qu'elle avait constaté une amélioration au cours de la saison écoulée. "Il y a encore quelques jours avant de rejouer à Francfort, d'ici là ça s'améliorera peut-être. Mais on doit pouvoir faire avec les circonstances, au final, il faut que l'on gagne le match dimanche", a estimé le milieu de terrain offensif de Stuttgart Deniz Undav. Les Allemands ont affronté les Pays-Bas (victoire 2-1) à Francfort fin mars et l'état de la pelouse avait déjà soulevé des critiques. "Je suis content d'avoir survécu à ça", avait soulevé Jamal Musiala après la rencontre.

Pas de médaille par équipe pour les Suissesses Angéline Favre et les Suissesses ont terminé 5e de l'épreuve par équipe Image: KEYSTONE/EPA/ERDEM SAHIN L'équipe de Suisse féminine à l'épée doit se contenter d'une 5e place aux Européens de Bâle. Elle s'est inclinée dès les quart de finale vendredi à la Halle St-Jacques. La formation composée de Pauline Brunner, de la médaillée de bronze individuelle Angéline Favre, de Noemi Moeschin et d'Aurore Favre avaient pourtant idéalement lancé sa journée en battant l'Allemagne 42-39 en 8es de finale. Mais les Suissesses ont dû s'avouer vaincues dès leur deuxième match face à la Pologne, 43-38. L'équipe de Suisse, qui a remporté ensuite la poule de classement en battant la Grande-Bretagne et Israël, menait pourtant 33-32 avant l'ultime assaut de son quart de finale. Mais Angéline Favre a été nettement dominée par Martyna Swatowska-Wenglarczyk (11-5), qui a ainsi offert la victoire aux Polonaises.