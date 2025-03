Djokovic file en finale ++ Pas de cadeau pour Wawrinka

Masters 1000 de Miami: Djokovic file en finale Novak Djokovic: en grande forme à Miami Image: KEYSTONE/EPA Le Serbe Novak Djokovic (ATP 5) s'est qualifié pour la finale du Masters 1000 de Miami. Il a battu le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 15) 6-2 6-3 et tentera de décrocher un 100e titre en carrière. Le vainqueur de 24 Grands Chelems, qui à 37 ans et 10 mois était le demi-finaliste le plus âgé de Masters 1000, atteint sa 60e finale de cette catégorie de tournoi, égalant ainsi le record d'André Agassi. Il n'avait plus atteint de finale depuis octobre 2024 à Shanghai. Son dernier titre remonte aux Jeux olympiques de Paris, mais sa dernière victoire d'un tournoi ATP remonte aux finales du Masters de Turin en novembre 2023. Sextuple vainqueur à Miami, le champion serbe aux 99 titres affrontera en finale le vainqueur de l'autre demie entre l'Américain Taylor Fritz (ATP 4) et le Tchèque Jakub Mensik (ATP 54). Un 100e titre sur le circuit ATP rapprocherait Novak Djokovic des 103 sacres de Roger Federer et des 109 de Jimmy Connors, joueur le plus titré de l'histoire sur le circuit masculin.

Pas de cadeau d'anniversaire pour Stan Wawrinka Stan Wawrinka: une d Image: KEYSTONE/AP/MANISH SWARUP Stan Wawrinka ne s’est pas offert le cadeau d’anniversaire qu'il espérait pour ses 40 ans. Son parcours au Challenger de Naples s’est malheureusement conclu en ce jour de fête. Le Vaudois s’est incliné 6-3 6-4 en quart de finale devant la tête de série no 1 du tableau, l’Italien d’origine argentine Luciano Darderi (ATP 61). Il n’a pas à rougir de cette défaite consommée après 1h19' d’une rencontre de qualité. Comme la veille face à Borna Coric, Stan Wawrinka a évolué à un niveau qui doit lui permettre de tirer vraiment son épingle du jeu lors de cette saison sur terre battue. Elle se poursuivra la semaine prochaine à l’ATP 250 de Bucarest. Au bénéfice d’une wild card, Stan Wawrinka a vraiment les moyens de tracer sa route en Roumanie. Malgré son âge désormais canonique, il peut croire que les beaux jours vont revenir.

Mathieu Van der Poel remporte le Grand Prix E3 Encore un magnifique succès pour Mathieu Van der Poel Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Mathieu Van der Poel a remporté le Grand Prix E3 à Harelbeke en solitaire pour la deuxième année consécutive. Le Néerlandais a devancé le Danois Mads Pedersen et l'Italien Filippo Ganna. Sous la pluie, Van der Poel est parti seul dans l'ascension du Vieux Quaremont, à 39 km de l'arrivée. Ses rivaux ne l'ont jamais revu ensuite puisque Pedersen a franchi la ligne à 1'07 et Ganna à 2'05. Le Néerlandais a ainsi fêté un nouveau très beau succès, moins d'une semaine après son triomphe dans Milan - San Remo. Le Suisse Stefan Küng, toujours à l'aise dans ce genre de classiques sur les pavés, a pris une encourageante 6e place à 2'34. Le Thurgovien espère s'illustrer lors des grands rendez-vous que seront le Tour des Flandres (6 avril) et Paris - Roubaix (13 avril).

HC Lugano: Uwe Krupp et six joueurs non conservés Uwe Krupp: son passage à Lugano ne se prolongera pas Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le HC Lugano fait le ménage. Le club tessinois a annoncé que les contrats, qui arrivaient à échéance à fin avril, de l'entraîneur Uwe Krupp et de six joueurs ne seront pas prolongés. Outre Krupp, qui avait succédé à la bande à mi-janvier à Luca Gianinazzi, les joueurs suivants quitteront les bianconeri: le gardien Adam Huska, le défenseur Valtteri Pulli et les attaquants Mark Arcobello, Daniel Carr, Radim Zohorna et Aleksi Peltonen. La collaboration avec Antti Törmänen, qui officiait comme conseiller technique, va aussi prendre fin. Lugano a connu une saison très décevante, le club ayant dû sauver sa place en National League via un play-out gagné contre Ajoie.

Saut: la Coupe du monde pour Daniel Tschofenig Daniel Tschofenig: vainqeueur de la Coupe du monde Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic Daniel Tschofenig s'est offert un beau cadeau le jour de son 23e anniversaire. L'Autrichien a en effet obtenu l'assurance de remporter la Coupe du monde pour la première fois. Tschofenig a inscrit les points nécessaires en finissant au 4e rang du premier concours de vol à skis à Planica. Son dernier rival, son compatriote Jan Hörl, n'a pas pu faire mieux que 8e. La victoire est revenue au Slovène Domen Prevc, qui a lui remporté le petit globe du vol à skis. Vendredi, il a devancé son compatriote Anze Lanisek et le Japonais Ryoyu Kobayashi. Les Suisses sont restés discrets. Gregor Deschwanden a dû se contenter du 23e rang alors que Sandro Hauswirth a fini 32e.

Tour de Catalogne: Brennan gagne la 5e étape Matthew Brennan encore le plus rapide au sprint Image: KEYSTONE/EPA/Siu Wu Le Britannique Matthew Brennan (19 ans) a signé un deuxième succès sur le Tour de Catalogne. Il a remporté la 5e étape au sprint. L'Espagnol Juan Ayuso a quant à lui repris le maillot vert et blanc de leader du classement général au Slovène Primoz Roglic. Vainqueur de 1re étape, le coureur de la Visma-Lease a bike a été une nouvelle fois le plus fort dans un sprint à l'arrivée d'une étape animée, mais sans difficulté majeure, à Amposta. L'ambitieux coureur espagnol Juan Ayuso est lui allé chercher les bonifications des sprints intermédiaires pour reprendre la tête du classement général, avec une petite seconde d'avance sur le Slovène Primoz Roglic. Cela promet un duel haletant entre les deux favoris jusqu'à l'arrivée dimanche à Barcelone.

Berne recule d'un rang mais reste sur le podium Berne n'affiche désormais plus que la 3e meilleure affluence d'Europe Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Longtemps meilleure affluence d'Europe, Berne n'affiche désormais plus que la 3e meilleure moyenne. La faute à Cologne et au SKA St-Pétersbourg. Après avoir occupé la première place pendant 22 ans, les Ours ont été évincés l'année dernière par les Allemands. Et cette année ils perdent encore un rang malgré une augmentation de plus de 300 spectateurs en moyenne pour atteindre 15'821 personnes par match. Le SKA St-Pétersbourg occupe désormais la deuxième place. Le club russe de KHL a profité de sa nouvelle arène qui, depuis 2023, est la plus grande arène de hockey sur glace en Europe avec 21'500 places. Juste devant les Kölner Haie bombent le torse avec une moyenne record de plus de 17'800 fans par match. Les clubs du top 10 sont restés les mêmes que la saison précédente, seul l'ordre a légèrement changé. Outre Berne, les Zurich Lions conservent leur place parmi les dix meilleurs en se classant 9es. Les Romands apparaissent eux dans le top 15 avec Fribourg au 14e rang (9194) et Lausanne au 15e (9116).

Carlo Ancelotti jugé la semaine prochaine pour fraude fiscale Carlo Ancelotti jugé la semaine prochaine pour fraude fiscale Image: KEYSTONE/EPA/Mariscal L'entraîneur du Real Carlo Ancelotti sera jugé la semaine prochaine par un tribunal de Madrid pour une affaire de fraude fiscale vieille de dix ans. Le parquet a requis 4 ans et 9 mois de prison. L'entraîneur italien, accusé d'avoir fraudé le Trésor public espagnol de plus d'un million d'euros en 2014 et 2015, doit comparaître mercredi et jeudi devant le tribunal supérieur de justice (TSJ) de Madrid, a indiqué un porte-parole de cette instance judiciaire. Selon ce porte-parole, il a l'obligation d'être présent lors de son procès. "J'ai confiance en la loi et en la justice, je ne suis pas inquiet. Bien sûr cela me dérange un peu qu'on considère que j'ai fraudé, mais je vais aller déposer avec espoir", a réagi vendredi l'entraîneur lors d'une conférence de presse avant le match de son équipe en championnat, samedi contre Leganes. Le tribunal devant lequel il comparaîtra avait annoncé à l'été 2023, après trois ans d'enquête, son renvoi en correctionnelle. Le parquet, qui fait connaître en Espagne ses réquisitions avant l'ouverture du procès, avait précisé en mars 2024 qu'il réclamerait quatre ans et neuf mois de prison à son encontre. "Bien qu'il ait lui-même déclaré être résident fiscal en Espagne et qu'il ait indiqué que son domicile se trouvait à Madrid, il n'a indiqué dans ses déclarations fiscales que la rémunération personnelle reçue du Real Madrid", avait alors justifié le parquet. D'après l'administration fiscale, l'entraîneur italien a déclaré au fisc ses revenus en tant qu'entraîneur du Real en 2014 et 2015, mais pas ceux provenant des droits à l'image ni d'autres sources de revenus, notamment immobiliers. Le ministère public a évalué à 1,24 million d'euros en 2014 et 2,96 millions d'euros en 2015 les revenus que l'entraîneur italien a tirés de la cession de ses droits à l'image, sur lesquels porte le litige qui sera jugé la semaine prochaine. "Une vieille histoire" Dans son communiqué publié voilà un an, le parquet espagnol avait estimé que l'omission de Carlo Ancelotti était volontaire, l'entraîneur italien ayant eu recours à "un réseau complexe et déroutant de trusts et de sociétés-écrans pour canaliser la perception des droits à l'image". M. Ancelotti a ainsi "simulé la cession de ses droits à l'image à des entités dépourvues d'activité réelle" domiciliées hors d'Espagne, dans le but d'entretenir "l'opacité vis-à-vis du Trésor public espagnol", avait assuré le parquet. D'après le ministère public, Carlo Ancelotti avait conclu en juillet 2013, "parallèlement" à la signature d'un contrat en tant qu'entraîneur du Real Madrid, un autre contrat privé avec le club merengue dans lequel il cédait au club 50% de ses droits à l'image. Selon les termes de ce contrat, les 50% restants étaient détenus par une société "anonyme" et "indéterminée", "qui agissait au nom et pour le compte de l'entraîneur italien". Cette société s'est finalement avérée "être Vapia LLP", une entreprise domiciliée à Londres, avait détaillé le parquet. Interrogé il y a un an lors d'une conférence de presse sur les réquisitions du parquet, l'entraîneur du Real s'était alors dit "très calme". "Ce que je peux dire, c'est qu'il s'agit d'une vieille histoire qui, je l'espère, sera bientôt résolue", avait-il déclaré. D'après un document judiciaire datant de 2023, Carlo Ancelotti a reconnu les faits durant l'enquête. Cet aveu de culpabilité pourrait ouvrir la voie à un accord à l'amiable avec le parquet, même en dernière minute. M. Ancelotti, 65 ans, a entraîné le Real entre 2013 et 2015 avant de revenir sur le banc madrilène où il officie depuis 2021. Celui qui est surnommé le "Mister" a gagné de nombreux titres avec les clubs prestigieux qu'il a entraînés (AC Milan, Chelsea, Bayern Munich...), remportant cinq C1 et le titre de champion dans les cinq plus grands championnats européens.

La condamnation pour viol de Dani Alves annulée en appel La condamnation pour viol de Dani Alves annulée en appel Image: KEYSTONE/AP POOL EUROPA PRESS La peine de 4 ans et demi de prison infligée à Dani Alves pour le viol d'une femme en 2022 a été annulée par une cour d'appel. Celle-ci a pointé notamment le manque de "fiabilité" de la plaignante. La condamnation de l'ancien international brésilien a été marquée par "une série de manquements, d'imprécisions, d'incohérences et de contradictions sur les faits", a assuré dans un communiqué la cour d'appel de Barcelone, évoquant des "insuffisances" dans les preuves apportées. Pour cette raison, les quatre magistrats composant cette cour ont accepté "à l'unanimité" le recours déposé par le joueur et annulé sa condamnation, ajoute le communiqué, qui précise par ailleurs que l'appel du parquet, qui réclamait une peine plus sévère de neuf ans de prison, a été rejeté. "Nous sommes très heureux. Il est innocent et cela a été prouvé. La justice a parlé", a réagi sur la radio RAC1 l'avocate de l'ancienne star du FC Barcelone et du PSG, Me Inés Guardiola, interrogée alors qu'elle se trouvait au côté du joueur. Dani Alves avait été condamné le 22 février 2024 à quatre ans et demi de prison et à verser 150'000 euros à la plaignante. Le tribunal lui avait également imposé une interdiction de l'approcher durant neuf ans et demi et cinq ans de liberté surveillée après sa sortie de prison. Le joueur a passé 14 mois derrière les barreaux avant de sortir de prison le 25 mars 2024, en échange d'une caution d'un million d'euros et dans l'attente de la décision en appel. "Culture d'impunité" L'ancien latéral droit, aujourd'hui âgé de 41 ans, était accusé d'avoir violé une jeune femme durant la nuit du 30 au 31 décembre 2022 dans la zone VIP d'une discothèque de Barcelone, où il était venu faire la fête avec un ami. Selon l'acte d'accusation, le joueur, qui venait de rentrer de la Coupe du monde au Qatar, aurait offert du champagne à la plaignante, ainsi qu'à sa cousine et à une amie, avant de l'inviter à le suivre dans une pièce attenante comportant des toilettes. Il aurait alors eu une "attitude violente" envers la jeune femme. "La victime lui a demandé à plusieurs reprises de la laisser partir, disant qu'elle voulait s'en aller mais l'accusé l'en a empêché", avait détaillé le parquet, en évoquant une "situation d'angoisse et de terreur". Cette version avait été niée par le joueur durant son procès: "A aucun moment elle ne m'a dit quoi que ce soit (...) Si elle avait voulu partir, elle pouvait partir à tout moment, elle n'était pas obligée d'être là", avait-il assuré. Sa défense avait cependant été fragilisée par ses nombreux changements de versions: Dani Alves avait en effet affirmé dans un premier temps n'avoir jamais rencontré la plaignante, avant de reconnaître eu une relation sexuelle avec elle, mais selon lui consentie. Dans leur arrêt, les magistrats de la cour d'appel de Barcelone soulignent que leur décision ne signifie pas pour autant que "l'hypothèse vraie" dans cette affaire soit celle défendue par le joueur. Ils insistent toutefois sur le manque de preuves objectives et sur les doutes entourant les déclarations de la plaignante. Certains éléments de son récit ont en effet été démentis par les images de vidéosurveillance transmises par l'établissement. Ces divergences font que la jeune femme ne peut pas être considérée comme "fiable" et compromettent "gravement la fiabilité de son témoignage", insiste la cour. Un argument vivement dénoncé par l'ex-ministre de l'Egalité Irène Montero, à l'origine d'une loi contre les violences sexuelles de 2023. Ce jugement est "un exemple clair" de "justice patriarcale qui ne protège pas les femmes et maintient la culture d'impunité des agresseurs", a-t-elle jugé. Footballeur parmi les plus titrés de l'histoire, Dani Alves a connu la période la plus glorieuse de sa carrière au Barça, entre 2008 et 2016. Au moment de son incarcération, il jouait dans le club mexicain des Pumas, qui l'a licencié.

Odermatt encore une fois le plus riche Marco Odermatt et les quatre boules de cristal Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Grâce à ses huit victoires cette saison, Marco Odermatt est le skieur ayant remporté le plus d'argent. Le Nidwaldien a empoché 725'640 francs. Le quadruple vainqueur du classement général de la Coupe du monde a presque gagné deux fois plus que son coéquipier Loïc Meillard (376'550), classé 2e. En 3e position, Franjo von Allmen, vainqueur de trois courses comme Meillard, complète ce podium entièrement suisse avec 327'750 francs. Chez les femmes, la gagnante du général de la Coupe du monde Federica Brignone a récolté 679'100 francs. Lara Gut-Behrami s'est classée derrière la championne italienne (356'190). Camille Rast pointe à la 4e place. La Valaisanne, championne du monde de slalom et vainqueure de deux courses cet hiver, a gagné environ 245'000 francs de prize money.

Un festin pour Janis Moser et le Lightning Une belle soirée pour Tampa Bay. Image: KEYSTONE/AP/Ian Maule C’est la fête pour le Tampa Bay de Janis Moser. Sur sa glace, le Lightning s’est imposé 8-0 devant Utah pour signer un succès qui ne peut que marquer les esprits. Passeur sur le 2-0, Janis Moser s’est invité à la table de ce festin avec son 13e point de la saison. Mais l’homme du match fut bien Nikita Kucherov avec 1 but et 3 assists. Auteur de 25 arrêts, Andrei Vasilevskiy a, pour sa part, réussi son 6e blanchissage de la saison, le 40e de sa carrière. La soirée fut moins rose pour Kevin Fiala et Los Angeles. Après quatre victoires de rang, les Kings se sont inclinés 4-0 à Denver face à Colorado. Le Saint-Gallois a toutefois été crédité d’un bilan neutre. Wayne Gretzky perd un premier record Sous la menace d’Alex Ovechkin pour le titre du meilleur compteur de tous les temps, Wayne Gretzky a perdu un premier record cette année : celui des saisons avec une moyenne d’au moins un point par match. Il a été battu par Sidney Crosby. Buteur à Buffalo, l’attaquant de Pittsburgh va boucler une 20e saison de rang avec cette moyenne fabuleuse. Il a inscrit jeudi son 80e point de l’exercice.

Alexandra Eala tombe les armes à la main Alexandra Eala: une pépite sortie de l'académie de Rafael Nadal. Image: KEYSTONE/AP/Marta Lavandier Le magnifique parcours d'Alexandra Eala (WTA 140) à Miami s'est arrêté en demi-finale. La Philippine de 19 ans est tombée les armes à la main devant Jessica Pegula (WTA 4). Elle s'est inclinée 7-6 (7/3) 5-7 6-3 devant l'Américaine après 2h26' de jeu. Menée 7-6 3-1, la joueuse formée à l'académie de Rafael Nadal est revenue dans le match pour pousser son adversaire dans ses derniers retranchements. Victorieuse de la Championne d'Australie Madison Keys et de la no 2 mondiale Iga Swiatek, Alexandra Eala doit maintenant poursuivre sur sa lancée pour justifier les folles promesses qu'elle a suscitées en Floride. Jessica Pegula affrontera samedi la no 1 mondiale Aryna Sabalenka dans un remake de la finale de l'US Open en 2024. Elle risque bien de sourire comme à New York à la Bélarusse qui survole son sujet depuis le début du tournoi. Encore deux victoires pour Novak Djokovic On connait, par ailleurs, les affiches des demi-finales du simple messieurs. Elles opposeront Novak Djokovic (ATP 5) à Grigor Dimitrov (ATP 15) et Taylor Fritz (ATP 4) à Jakub Mensik (ATP 54). A 37 ans et 10 mois, Novak Djokovic est devenu le demi-finaliste le plus âgé de l'histoire des Masters 1000. Il surpasse Roger Federer, demi-finaliste dans ce même tournoi de Miami en 2019 à 37 ans et 7 mois.Il n'est plus, surtout, qu'à deux victoires de remporter son 100e titre sur le Circuit pour se rapprocher des 103 succès de Roger Federer et des 109 de Jimmy Connors.

Lukas Britschgi 11e du programme court Deux fautes à la réception pour Lukas Britschgi. Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Champion d'Europe en titre, Lukas Britschgi n'a pas vraiment tenu son rang à Boston. Le Schaffhousois a dû se contenter du 11e rang du programme court des Championnats du monde. Sa performance n'a pas répondu à ses attentes. Elle a été ternie par deux réceptions incertaines sur le quadruple toeloop et sur le triple axel. Avec 85,85, il est resté à plus de 7 points de son record personnel. Lukas Britschgi n'avait également pas rendu une copie parfaite lors de son programme court en janvier dernier à Tallin avec une 8e place. Mais à la faveur d'un libre magnifique, il avait pu cueillir le titre. A Boston, il ne pourra sans doute pas signer une telle remontada. L'objectif est désormais d'égaler son 6e rang de l'an dernier. Tenant du titre, Ilia Malinin mène le bal pour la plus grande joie du public. L'Américain a établi un nouveau record personnel avec un total de 110,41 points. Seul le Japonais Yuama Kagiyama (107,09) peut le priver d'une nouvelle médaille d'or.

Slalom messieurs: Meillard échoue dans sa quête de globe Lo Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Loïc Meillard devra encore patienter avant de soulever un premier globe de cristal. Le skieur d'Hérémence, 5e du slalom des finales à Sun Valley, doit se contenter du 2e rang dans une Coupe du monde de la discipline remportée par Henrik Kristoffersen. Le champion du monde 2025 de la spécialité avait quasiment perdu toute chance de détrôner le Norvégien dès le premier tracé, qu'il avait conclu en 8e position avec 1''54 de retard sur son rival et ami. Il a sorti le grand jeu sur le second parcours, réalisant le meilleur chrono, mais en vain. Devancé de 47 points par Henrik Kristoffersen avant cette course, Loïc Meillard (28 ans) échoue au final à 52 longueurs du Norvégien. Henrik Kristoffersen (30 ans) s'est assuré son cinquième petit globe, le quatrième en slalom, en prenant la 4e place jeudi dans une course gagnée par son compatriote Timon Haugan. Meillard et Kristoffersen ont brillé par leur régularité cet hiver dans la spécialité: six podiums dont deux victoires pour le premier nommé, cinq top 3 et deux succès pour le deuxième. Loïc Meillard s'est même classé dans le top 5 lors des 10 slaloms qu'il a bouclés durant cette Coupe du monde 2024/25. Au final, ses deux éliminations de l'hiver dans la discipline - en première manche à Adelboden et sur le second tracé à Kitzbühel - lui auront coûté cher. Henri Kristoffersen n'a, lui, connu qu'une seule sortie de piste, terminant 11 fois parmi les huit premiers en 12 slaloms disputés cet hiver. Nef dans le top 10 Les deux autres Suisses en lice dans l'ultime course de cette Coupe du monde 2024/25 sont restés plus discrets. Tanguy Nef, 9e jeudi, a néanmoins signé son septième top 10 de l'hiver. Le Genevois termine au 8e rang du classement de la discipline. Daniel Yule a quant à lui échoué au 21e et dernier rang, devancé notamment par le champion du monde junior de la discipline Theodor Braekken (19e).