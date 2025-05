Jan Ullrich (à gauche) et Lance Armstrong étaient réunis en Allemagne ce week-end. image: getty/watson

L'Allemagne a célébré deux anciens pestiférés du peloton

Le tout premier Jan Ullrich Cycling Festival a eu lieu ce week-end en Forêt-Noire. Lance Armstrong était présent.

L'événement a de quoi surprendre. On parle d'une «cyclo» au nom de Jan Ullrich, coureur au passé sulfureux, suspendu six mois en 2002 (amphétamines) et deux ans avec effet rétroactif en 2011 (affaire «Puerto»).

L'épreuve s'est tenue dimanche et a attiré près de 500 participants, malgré un parcours relativement simple – une boucle non chronométrée de près de 30 kilomètres, à effectuer de une à quatre fois – et un ticket d'entrée oscillant entre 200 et 300 euros.

Le prix à payer pour rouler aux côtés d'anciennes légendes du sport, telles que Sir Bradley Wiggins ou Timo Hildebrand, venues rendre hommage à Jan Ullrich, que l'Allemagne a pardonné, certes depuis sa descente aux enfers dramatique, mais surtout depuis qu'il a enfin reconnu en 2023 avoir eu recours au dopage.

Cependant, des figures controversées du cyclisme ont également été invitées, à commencer par Lance Armstrong, radié à vie du cyclisme. Le coureur déchu de ses sept titres du Tour de France entretient une relation d'amitié avec son ancien rival de la Deutsche Telekom et a été l'un de ses plus grands soutiens lorsqu'il traversait ses moments les plus sombres.

Parmi les autres têtes d’affiche communiquées par les organisateurs: un certain Johan Bruyneel, ancien directeur sportif de Lance Armstrong, pareillement suspendu à vie de toute activité liée au sport.

Mais aussi Didi Thurau, dont la carrière a été marquée par de nombreuses infractions, Udo Bölts, qui avait démissionné de son poste de directeur sportif chez Gerolsteiner après avoir reconnu s’être dopé, ou encore Andreas Klöden, également accusé dans l’affaire «Puerto».

L'ancien leader de l'équipe Deutsche Telekom, Jan Ullrich, acclamé par son public. Image: www.imago-images.de

Jan Ullrich, quant à lui, n’a pas pris le départ. Victime d’un accident la semaine précédente, percuté par une voiture à l'entraînement, il souffre d'une fracture à la clavicule. L'Allemand était toutefois bien présent en Forêt-Noire, pour le plus grand bonheur des 5 000 personnes venues profiter du village et saluer l'ancien champion par une jolie ovation. Par ailleurs, ceux ayant déboursé 950 euros pour participer la veille au «Dîner des légendes» ont eu le privilège d'échanger avec lui.

Mais comment expliquer un tel engouement pour ce festival, pour Jan Ullrich, mais aussi pour le vénéré Lance Armstrong qui, assurément, a contribué au succès de l'événement par sa présence? Interrogé par la presse locale, nationale et internationale, le public, visiblement encore marqué par les performances des deux anciens champions, semble toujours vouer un culte à Ullrich et Armstrong, alors que le temps a un effet adoucissant sur les jugements.

Parfois, des excuses sont aussi trouvées aux deux anciennes stars du peloton professionnel. Et inlassablement, les mêmes phrases reviennent: «Tout le monde était dopé» ou encore «Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché jette la première pierre». Cependant, ces explications s'appliquent davantage à Ullrich, car Lance Armstrong ne s'est pas contenté de consommer des substances interdites. Il était l'instigateur de tout un système.

Jan Ullrich peut également s'appuyer sur son après-carrière désastreuse pour toucher ses fans. «Il était l'un des plus grands talents du cyclisme. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Nous célébrons l'homme», a déclaré Bradley Wiggins en référence aux addictions que l'Allemand a surmontées, rapporte le Tages-Anzeiger. Le Britannique parle en connaissance de cause. Il a plongé dans la drogue et l'alcool après avoir rangé son vélo, avant que Lance Armstrong ne lui tende la main et l'aide à se relever.

«Il a été l'un de mes plus grands soutiens au cours des 12 derniers mois. Il m'a inspiré à arrêter de boire et à m'éloigner de tout ça, à remettre ma vie sur les rails. Il a été un véritable cadeau du ciel», a formulé Wiggins, cité par la presse spécialisée. Lance Armstrong, soutien des cyclistes en difficulté. Une manière supplémentaire de regagner la sympathie du public, et d'être toujours plus soutenu par ceux qui ne l'ont jamais lâché.

En fin de compte, c'est Jan Ullrich lui-même qui exprime le mieux l'enthousiasme autour de cette journée: «Nous avons dit la vérité aux gens. Ils savent et ils nous ont pardonnés. Chacun était libre de décider s’il voulait venir et célébrer avec nous».