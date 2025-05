Oliver Achermann contre la Lettonie au Mondial de hockey 2025. image: www.imago-images.de

«Mon père serait heureux de me voir battre la Nati»

L'attaquant du HCC, Oliver Achermann, est sans aucun doute le plus suisse de tous les hockeyeurs autrichiens. Il nous parle de son quart de finale si spécial à venir contre les hommes de Patrick Fischer.

Oliver Achermann s’apprête à disputer un quart de finale particulier ce jeudi dès 16h20 contre la Suisse, étant donné qu’il est binational.

Né à Altdorf (UR) d’un père suisse et d’une mère autrichienne, Achermann a grandi à Sisikon, sur les rives du lac des Quatre-Cantons. Il a fait ses premiers pas sur la glace avec l’EHC Seewen, avant de poursuivre sa formation à Davos et à Coire.

L'attaquant s'est ensuite exilé en Suède et en Autriche, puis il s'est engagé avec le HC Viège durant trois saisons. Il joue désormais sous licence suisse au HC La Chaux-de-Fonds, un club qu'il a rejoint en 2020 et avec lequel il s'est véritablement révélé, au point de devenir international autrichien et de prendre part à son premier Championnat du monde en 2022, à l'âge de 28 ans.

Oliver Achermann participe maintenant à son troisième Mondial, mais ce jeudi à Herning, il vivra une première: celle d’affronter la Suisse. «Ce match est très spécial pour moi, car j’ai des liens avec les deux pays. Je suis vraiment excité et j’attends ce quart de finale avec impatience. Je ressens aussi un peu de nervosité, mais j'essaie d'aborder ce match comme n'importe quel autre. Je veux pouvoir donner le meilleur de moi-même», souffle-t-il à watson depuis le Danemark, à la veille de son duel contre la Nati.

Comment vit-on cet événement chargé en émotions au sein de sa famille? «Mes parents sont arrivés aujourd'hui à Herning et verront le match en direct», raconte Achermann, qui ajoute: «Je crois qu'ils soutiennent tous les deux l'Autriche. Mon père aussi».

«Bien qu'il soit Suisse, il serait très heureux de nous voir gagner» Oliver Achermann

Oliver Achermann, en club avec le HC La Chaux-de-Fonds. Image: www.imago-images.de

Battre les hommes de Patrick Fischer: le défi est de taille pour une équipe autrichienne dont l'objectif initial était avant tout d’éviter la relégation. Mais forte de son parcours inattendu, elle abordera ce quart de finale sans pression, elle qui n’avait plus atteint ce stade de la compétition depuis 1994.

Or face à une Nati qu'Oliver Achermann juge «très forte», avec «de bonnes individualités» et des joueurs «très bons en patinage», l'Autriche devra obligatoirement compter sur «la chance» si elle veut l'emporter, estime celui qui évolue dans une ligne résolument défensive, dont l’objectif est d’éviter d’encaisser des buts et d’apporter de l’énergie à l’équipe.

«Tout doit être parfait pour l'Autriche. Nous savons que nous ne pouvons réussir que collectivement et que nous devons travailler très dur. Que nous ne devons pas leur laisser trop d'espaces et que nous devons exploiter les chances que nous avons. Enfin, la chance doit être de notre côté» Oliver Achermann

Quelle que soit l'issue de cette rencontre, ce Mondial est d'ores et déjà une réussite pour Oliver Achermann. Et pas seulement parce que l'Autriche s'est distinguée dans la poule A. Rappelons que l'attaquant du HCC a été victime d'une grave blessure en janvier 2024 (rupture des ligaments croisés). Son retour en club a été retardé, au point qu'il n'a disputé que six matchs avec les Chaux-de-Fonniers. Sa présence au Championnat du monde était donc loin d'être garantie.