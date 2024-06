Ehammer est déjà en forme ++ En beach-volley, un revers qui coûte cher

En phase de reprise, Breel Embolo et Denis Zakaria seront également de la partie. Mais les deux joueurs de l’AS Monaco n’entreront pas en ligne de compte pour le premier match contre la Hongrie le 15 juin à Cologne. Murat Yakin espère toutefois qu’Embolo, en premier lieu, et que Denis Zakaria seront en mesure d’intégrer l’équipe au fil du tournoi.

18 joueurs présents lors de la Coupe du monde au Qatar à l’automne 2022 figurent dans cette liste des 26. Yvon Mvogo, Leonidas Stergiou, Cédric Zesiger, Zeki Amdouni, Kwadwo Duah, Dan Ndoye, Vincent Sierro et Steven Zuber sont les "nouveaux entrants". Parmi ces huit joueurs, seuls Mvogo et Zuber possèdent un vécu dans un tournoi majeur.

Les anneaux mesurent 29 mètres de long et 13 mètres de haut. Ils seront éclairés en blanc chaque nuit et comprennent 100'000 LED, a indiqué le comité d'organisation des JO.

La défense d'Alexander Zverev, absent des premières audiences et dont la présence n'était pas exigée par le tribunal, avait contesté toute maltraitance. Elle avait dénoncé des "allégations peu fiables et contradictoires", selon l'avocat du joueur Alfred Dierlamm.

Le tribunal a validé cette demande, sans dévoiler le contenu de l'accord extrajudiciaire entre les deux parties. La star allemande avait contesté un jugement de première instance, qui lui a infligé en octobre 2023 une amende de 450'000 euros pour "coups et blessures" contre son ancienne compagne. La justice lui reprochait d'avoir, en mai 2020 à Berlin, "maltraité physiquement" la plaignante dans le cadre d'une dispute et "d'avoir porté atteinte à sa santé", selon le tribunal.

Absent lors des dix derniers matches en raison d'une blessure à un mollet, l'intérieur Kristaps Porzingis s'est montré décisif pour son retour aux affaires. Le Letton a inscrit 20 points (à 8/13 au tir) en sortant du banc, ajoutant 6 rebonds et 3 contres. Le meilleur marqueur des C's fut Jaylen Brown (22 points), alors que Jayson Tatum a cumulé 16 points, 11 rebonds et 5 passes décisives.

En attendant, Sinner-Alcaraz, c'est un peu une finale avant la lettre, tant la rivalité entre ces diamants bruts de 22 et 21 ans a déjà atteint des sommets. Ce sera leur neuvième duel et pour l'heure, chacun compte quatre victoires, presque toujours obtenues de haute lutte.

L'Italien Jannick Sinner, prochain no 1 mondial, et l'Espagnol Carlos Alcaraz (ATP 3) s'affrontent vendredi à Roland-Garros. Leur demi-finale a déjà des allures de classique.

On ne sait pas encore si Vingegaard participera au Tour. Le vainqueur de 2022 et 2023 avait lourdement chuté lors du Tour du Pays Basque en avril et avait souffert de fractures et d'une contusion pulmonaire. Ce n'est que début mai que le Danois de 27 ans a pu remonter sur son vélo.

Coup dur pour Jonas Vingegaard et l'équipe Visma-Lease a bike avant le Tour de France. Blessés, Dylan van Baarle et Steven Kruijswijk ne pourront pas participer.

L'Angleterre laisse Grealish et Maguire à la maison

Jack Grealish ne sera pas à l'Euro Image: KEYSTONE/EPA REUTERS POOL

Gareth Southgate a décidé de renoncer à Jack Grealish et Harry Maguire pour l'Euro. Ces deux hommes étaient encore des éléments-clés lors de la qualification de l'Angleterre en finale il y a 3 ans.

L'attaquant de Manchester City et le défenseur de Manchester United ne font pas partie de la sélection définitive de l'Angleterre pour l'Euro. Celle-ci a été réduite de sept noms à 26 joueurs. Southgate renonce à Grealish pour des raisons de performance, tandis que Maguire ne s'est pas suffisamment remis d'une blessure au mollet subie en avril.

Grealish et Maguire étaient sur le terrain il y a trois ans, lorsque l'Angleterre avait perdu la finale de l'Euro contre l'Italie à Wembley après les tirs au but. Lors du prochain tournoi, les "Three Lions" affronteront dans le groupe C la Serbie (16 juin), le Danemark (20 juin) et la Slovénie (25 juin).