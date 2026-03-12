Fosso choisit le Cameroun ++ Fiva sur le podium

Ryan Fosso tourne le dos à la Suisse et jouera pour le Cameroun Ryan Fosso sous les couleurs de Vaduz contre Stade Lausanne Ouchy en 2023. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER L'ancien international suisse M21 Ryan Fosso portera à l'avenir les couleurs du Cameroun. L'ASF a confirmé à Keystone-ATS le changement d'allégeance de l'ancien junior des Young Boys, âgé de 23 ans.

Après avoir ses classes à YB, Fosso a effectué ses débuts professionnels à Vaduz et à Fortuna Sittard aux Pays-Bas, avant de rejoindre Sturm Graz en janvier. Il a été titularisé cinq fois cette saison au milieu de terrain de l'équipe leader du championnat autrichien.

Ryan Fosso a joué à trois reprises pour l'équipe de Suisse M21 à l'automne 2024 dans le cadre des qualifications pour l'Euro.

La sélection camerounaise, équipe phare du continent africain, doit se remettre de son échec dans les qualifications pour la Coupe du monde 2026.



Podium pour Fiva à Montafon Alex Fiva a obtenu en Autriche son 2e podium de Coupe du monde de la saison. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Alex Fiva, médaillé de bronze aux JO de Milan/Cortina, a décroché son deuxième podium de Coupe du monde de la saison en se classant 3e à Montafon, en Autriche.

Le quadragénaire grison s'est montré sous son meilleur jour sur la piste qui accueillera l'an prochain les Championnats du monde. Il n'a été devancé que par le Canadien Reece Howden, le dominateur de la saison, et le champion olympique Simone Deromedis (ITA). Fiva était dans l'attente d'un podium en Coupe du monde depuis sa 2e place en décembre à San Candido (ITA).

Après son titre olympique le mois dernier à Livigno, le Grison a déclaré qu'il n'était pas encore certain de poursuivre sa carrière l'an prochain.

Deuxième Suisse à Montafon, Gil Martin est arrivé 5e, égalant son meilleur résultat en Coupe du monde. Ryan Regez a pris la 8e place.

Chez les femmes, la Suédoise Sandra Näslund a fêté son huitième succès de la saison. Elle a devancé la championne olympique, l'Allemande Daniela Maier, et l'Italienne Jole Galli. Talina Gantenbein, meilleure Suissesse, est arrivée 8e, en l'absence de Fanny Smith, qui a fait l'impasse après sa chute à Kopaonik il y a quinze jours.



Stransky quittera Davos ce printemps déjà Matej Stransky quittera Davos ce printemps, un an plus tôt que prévu. Image: KEYSTONE/PostFinance Davos officialise le départ de son top scorer Matej Stransky au terme de la saison. Le Tchèque veut retourner dans son pays, pour raisons familiales, même si son contrat porte jusqu'au printemps 2027.

"Le HCD regrette énormément ce départ mais exprime sa compréhension à l'égard de la situation", écrit le club dans un communiqué. Le transfert de Stransky (32 ans) dans l'Extraliga tchèque devrait être lucratif pour le leader du Championnat de Suisse.

Arrivé en 2021 dans les Grisons, Stransky a marqué 28 buts et distillé 25 assists cette saison en qualification, contribuant grandement à l'excellent parcours de sa formation.



Djokovic sorti par Draper au bout du suspense Novak Djokovic a été battu en 8es de finale à Indian Wells par le tenant du titre Jack Draper (GBR). Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO A l'issue d'un grand spectacle, Novak Djokovic a été éliminé en 8e de finale du Masters 1000 d'Indian Wells par le tenant du titre britannique Jack Draper, sur le score de 4-6 6-4 7-6 (7/5).

Le Serbe âgé de 38 ans aux 24 titres majeurs, finaliste de l'Open d'Australie en janvier, a fini par céder face au 14e joueur mondial à l'issue d'un match intense de 2h35 terminé épuisé.

Cinq fois vainqueur dans le désert californien, "Nole" n'a plus soulevé le trophée depuis 2016 et n'a plus retrouvé les quarts de finale depuis.

Champion en titre mais revenu depuis peu sur le circuit après plus de six mois d'absence (blessure à un bras), Draper affrontera le Russe Daniil Medvedev (30 ans, 11e) en quart de finale jeudi.

Les deux joueurs ont offert une partie à suspense, achevée au bout d'un 3e set renversant, que Djokovic a attaqué à la fois au sol, à genoux, puis les mains sur les hanches, haletant.

Dès le premier jeu, le Serbe a sauvé un rallye sensationnel de 26 coups où il aura subi trois amorties et deux lobs, puis a déploré une incroyable défense gagnante du Britannique, avant d'être breaké au 3e jeu (2-1).

"Ce point m'a coûté cher, je l'ai gagné mais j'étais vraiment à court d'énergie, je n'ai commencé à me sentir mieux à nouveau qu'en fin de set", a déclaré Djokovic en conférence de presse.

Draper a servi pour le match à 5-4 mais a perdu son engagement sur une magnifique contre-amortie du Serbe. "J'avais le public, l'énergie, je me disais alors que je pouvais gagner".

"Concentré" Dans le jeu décisif, Djokovic, rougi par l'effort, semblait avoir perdu (1-3) puis repris la main (4-3) avant deux ultimes fautes qui ont offert la qualification au Britannique.

"Je suis incroyablement fier d'avoir réussi ce match contre Novak, l'un des plus grands joueurs de l'histoire", a apprécié Draper au micro des organisateurs.

"Je n'ai pas joué sur le circuit pendant longtemps, pour être un des meilleurs il faut de la confiance. Après son retour en fin de partie j'ai réussi à rester concentré et j'en suis fier. Je ne pense pas encore jouer près du niveau que j'espère être le mien. Je fais de mon mieux en essayant d'adopter une bonne attitude."

Tous les quarts de finale des deux tableaux auront lieu jeudi.

Alcaraz souverain Plus tôt mercredi, le no 1 mondial Carlos Alcaraz a enchaîné un 15e succès en autant de matches en 2026 face au Norvégien Casper Ruud 6-1, 7-6 (7/2).

Le vainqueur du dernier Open d'Australie, deux fois titré en Californie (2023 et 2024), est le premier joueur ATP à compter cinq quarts dans le tournoi avant ses 23 ans.

Il affrontera jeudi le Britannique Cameron Norrie (30 ans, 29e), titré lui en 2021.



Geneva Open: Ruud confirme sa participation L'affiche du Geneva Open 2026 (16-23 mai) prend forme. Après Stan Wawrinka (ATP 92), les organisateurs de l'ATP 250 annoncent la participation d'un autre ancien vainqueur, Casper Ruud (ATP 13).

Sacré à trois reprises sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives (2021, 2022 et 2024), Casper Ruud n'a perdu qu'une seule des quatorze rencontres qu'il a livrées dans ce tournoi. Absent l'an dernier en raison d'une douleur à un genou, le Norvégien entend bien reprendre la main.

Casper Ruud (27 ans) affiche un superbe palmarès avec ses 14 titres, dont le Masters 1000 de Madrid en 2025. Il a aussi disputé trois finales en Grand Chelem, à Roland-Garros en 2022 contre Rafael Nadal et en 2023 contre Novak Djokovic, et à l'US Open en 2022 face à Carlos Alcaraz avec la place de no 1 mondial en jeu.



Et si Bienne refaisait le coup de 2024? Dernière équipe qualifiée pour le play-in qui commence jeudi contre Berne, Bienne a bien failli se retrouver en vacances.

Mais l'escouade de Christian Dubé a su trouver les ressources pour devancer Langnau et avoir droit à un peu de rab' de hockey.

L'histoire de 2025 a bien failli se répéter. Seulement, Bienne a préféré jouer un remake de 2024. Ou plutôt un début de remake. En 2024, le directeur sportif Martin Steinegger avait attendu la der' avant de se séparer de Petri Matikainen.

Le coach finlandais avait alors repris l'équipe et avait réussi à la qualifier pour les play-off grâce à des succès sur Genève et Ambri en play-in, avant un quart de finale logiquement perdu 4-0 face au futur champion Zurich.

Mettre des émotions C'est certainement cet esprit-là que Bienne doit chercher à invoquer. "On peut jouer là-dessus", estime Gaëtan Haas. Et même si le cliché perdure, les Biennois doivent mettre de l'émotion. Avec leur nouveau coach, il ne devrait pas y avoir de problème.

Au pied du Jura, l'arrivée de Dubé a offert la possibilité à certains de s'exprimer. "C'est bête à dire, mais on a retrouvé le plaisir d'aller à la patinoire, raconte le capitaine. Et on pourrait se dire que c'est parce que c'est plus cool. Mais en fait non: les entraînements sont plus durs avec Dubé."

Christian Dubé en est à onze matches coachés derrière le banc biennois. Son bilan? 16 points sur 33 possibles, soit environ 1,5 point par match. Lorsqu'il a repris l'équipe, l'ancien pilote de Fribourg avait hérité d'une formation 11e avec 51 points. Berne était alors 10e avec 53 unités et Langnau 9e avec 59. Sous sa gouverne, les Biennois ont su maintenir un bon rythme, tandis que les Emmentalois ont implosé dans le même temps.

Comme Törmänen Et à écouter le capitaine seelandais, il n'y a pas que les aspects sportifs qui font que la mayonnaise a pris avec Dubé. "C'est un émotif qui coache de manière active, analyse le capitaine. C'est un excellent motivateur, mais aussi quelqu'un d'humain. Il est proche des joueurs et est ouvert à la discussion."

Son approche du hockey fait écho à celle d'Antti Törmänen. Le Finlandais a marqué le club de son empreinte. Depuis la finale perdue au septième match face à Genève en 2023, Bienne se cherche une identité comme celle que le club avait sous Törmänen. Peut-être qu'avec Dubé, il y a un peu de ça dans l'air.

"Après Antti, on a un peu fait un virage à 180 degrés, image Gaëtan Haas. Il y a eu beaucoup de changements en une fois, mais là le noyau est resté le même depuis un moment. On retrouve une hiérarchie dans l'équipe."

Fissurer le béton Ehlers En face de Bienne se tient l'Ours bernois avec Heinz Ehlers derrière la bande. "Ce sera un peu le choc des opposés, prédit Haas. Ils ont un système clair et un bon power-play." Les équipes coachées par le Danois sont souvent difficiles à manoeuvrer, surtout en play-off ou dans les matches qui comptent plus que les autres.

Bien que les compteurs soient remis à zéro, le passé récent offre tout de même des informations intéressantes. Et la dernière rencontre face à Berne le 28 février reste un bon souvenir avec un succès 3-2 pour le HCB. Les Seelandais avaient su faire le dos rond dans cette partie où ils avaient pourtant été dominés 39-25 aux shoots.

Jeudi à domicile, Bienne doit essayer de faire la différence dans un match qui n'ira pas au-delà des 60 minutes. Et si les deux équipes sont toujours à égalité samedi à Berne au terme des 120 minutes cumulées, elles partiront en prolongation. Une issue clairement possible au vu des forces en présence.



National League: Les choses sérieuses commencent Les choses sérieuses commencent jeudi soir en National League, après une saison régulière de 51 journées remportée par Davos devant Gottéron.

Grisons et Fribourgeois connaîtront leurs adversaires des quarts de finale des play-off à l'issue du play-in.

Les matches aller du 1er tour de ces barrages d'accession aux séries finales sont programmés jeudi à 20h. Zoug accueille Rapperswil-Jona, qui affrontera à coup sûr Fribourg en quarts en cas de victoire dans cette double confrontation, alors que Bienne reçoit Berne. Les matches retour auront lieu samedi.

Le perdant du double derby bernois sera en vacances, alors que le gagnant retrouvera le perdant du duel Rapperswil-Jona - Zoug au 2e tour du play-in. Davos devra forcément patienter jusqu'au 18 mars, date du match retour du 2e tour, pour connaître son adversaire des quarts de finale.

A noter que, quoi qu'il advienne, Gottéron ne se mesurera de toute façon pas à Berne ou à Bienne en quarts. Deux affiches des quarts de finale, prévus dès le 20 mars au meilleur des sept matches, sont déjà connues: Genève-Servette - Lausanne et Zurich Lions - Lugano.



Valverde se rit de Man City, le PSG prend une option Federico Valverde intenable Image: KEYSTONE/EPA/Juanjo Martin Le Real Madrid et le PSG sont bien partis pour se qualifier pour les quarts de la Ligue des champions. Les Espagnols ont dominé Manchester City 3-0 alors que les Français ont dominé Chelsea 5-2.

Pas de Mbappé, pas de problème pour ce huitième de finale aller. Le Real a réussi une première mi-temps parfaite pour mettre Manchester City groggy sous les yeux du Français blessé à un genou.

Et un homme a décidé d'enfiler son costume de super-héros, c'est l'Uruguayen Federico Valverde. Le milieu de terrain s'est montré irrésistible lors des 45 premières minutes. Il a signé un triplé en 22 minutes avec l'ouverture du score à la 20e, le 2-0 à la 27e et un 3-0 magnifique après un petit coup du sombrero sur un Citizen dans la surface.

Les Madrilènes auraient pu saler l'addition en deuxième mi-temps si Vinicius n'avait pas buté sur Donnarumma lors de son penalty de la 58e. Les joueurs de Pep Guardiola devront donc sortir le grand jeu s'ils ambitionnent de se qualifier pour les quarts. Ils auraient pu réduire la marque à la 74e mais Courtois a sorti un arrêt du pied décisif.

Kvaratskhelia décisif Au Parc des Princes, le tenant du titre a attendu les derniers instants pour véritablement prendre le large. Mais le tournant du match fut certainement le 3-2 de Vitinha à la 74e après une horreur de dégagement du portier Jörgensen qui a donné le ballon à Barcola pour finalement le voir arriver sur le pied du Portugais qui a ajusté un petit lob pour redonner l'avantage aux Parisiens.

Car bien que Paris dominait, on sentait Chelsea tout à fait capable d'aller marquer. Et puis à la 86e, Kvaratskhelia y est allé d'une somptueuse frappe enroulée du droit pour donner deux longueurs d'avance au PSG. Le Géorgien a ensuite ajouté un cinquième but dans les arrêts de jeu pour ce qui sera sûrement le but de la qualification pour les Parisiens.

Arsenal se contente d'un nul Auteur du parcours parfait en phase de groupe, Arsenal s'est montré poussif sur la pelouse de Leverkusen. Les Anglais ont arraché un nul en fin de rencontre (1-1) grâce à un penalty de Kai Havertz.

Dans six jours, les hommes de Mikel Arteta devront afficher un visage plus conquérant et seront dans l'obligation de s'imposer sur leur pelouse de l'Emirates, pour passer en quarts de finale d'une compétition dont ils font figure de favoris après leurs huit victoires en huit matches pendant la phase de groupe.

Dans le quatrième et dernier match de la soirée, Bodo/Glimt a dominé le Sporting 3-0.



Bencic stoppée en huitième de finale Belinda Bencic battue en huitième de finale à Indian Wells Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Belinda Bencic (WTA 12) a été stoppée en 8es de finale du WTA 1000 d'Indian Wells mercredi. La St-Galloise a subi la loi de Jessica Pegula (WTA 5).

La championne olympique 2021 s'est inclinée 6-3 7-6 (7/5) devant l'Américaine, lauréate du récent WTA 1000 de Dubai et victorieuse d'un huitième match consécutif mercredi dans le désert californien. Elle n'a donc pas à rougir de cette défaite, même si elle avait gagné leurs quatre précédents affrontements.

La joueuse de Suisse orientale a été nettement dominée pendant un set et demi, même si elle a bien commencé le match en prenant le service de l'Américaine. Mais elle a malheureusement enchaîné en perdant quatre jeux d'affilée. Pegula a conclu le premier set sur son engagement et sur sa quatrième balle de set. Dans la deuxième manche, Bencic a cette fois enlevé les deux premiers jeux de la manche avant de perdre les quatre suivants. Mais en se battant, la St-Galloise a pu arracher le tie-break. Là aussi elle est revenue de 3-6 à 5-6 avant de céder sur la troisième balle de match après 1h49 de jeu.

Belinda Bencic peut désormais mettre le cap vers la Floride pour y disputera le WTA 1000 de Miami (17-29 mars). Un tournoi dans lequel elle n'a que rarement brillé, à l'exception de l'édition 2022 lors de laquelle elle avait atteint les demi-finales.



Arsenal arrache le nul à Leverkusen (1-1) en 8es de finale aller Kai Havertz après son but Image: KEYSTONE/EPA Auteur du parcours parfait en phase de groupe, Arsenal s'est montré poussif en 8e de finale aller de la Ligue des champions à Leverkusen. Les Anglais ont arraché un nul en fin de rencontre (1-1).

Dans six jours, les hommes de Mikel Arteta devront afficher un visage plus conquérant et seront dans l'obligation de s'imposer sur leur pelouse de l'Emirates, pour passer en quarts de finale d'une compétition dont ils font figure de favoris après leurs huit victoires en huit matches pendant la phase de groupe.

Mercredi soir, Arsenal s'en est remis à deux de ses entrants en jeu en fin de seconde période, Noni Madueke et Kai Havertz. Le premier a provoqué un penalty très généreusement accordé sur une faute de Malik Tillman avec un très léger contact dans son tacle dans la surface de réparation. Kai Havertz a transformé le penalty pour éviter à Arsenal une première défaite cette saison en C1.

Dominateurs pendant les vingt premières minutes de la rencontre, les coéquipiers de Bukayo Saka ont trouvé la transversale de Janis Blaswich par Gabriel Martinelli.

Mais c'est ensuite le Werkself qui a pris le contrôle de la rencontre, ouvrant logiquement la marque en tout début de seconde période. Au retour des vestiaires, Leverkusen a pris Arsenal à son propre jeu, sur un corner parfaitement tiré par l'Espagnol Alejandro Grimaldo, qui a trouvé au second poteau son capitaine Robert Andrich (46e).

L'entrée de Noni Madueke à la place d'un Saka transparent à l'heure de jeu a un peu dynamisé l'animation offensive d'Arsenal, mais les attaques des Gunners ont manqué de rythme pour déstabiliser la défense de Leverkusen.



Swiss Athletics sélectionne 10 femmes et 3 hommes pour Torun Ditaji Kambundji sera la cheffe de file de la délégation suisse à Torun Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Treize athlètes - dont dix femmes - représenteront la Suisse aux Mondiaux en salle de Torun (20-22 mars). La sélection sera emmenée par la championne du monde 2025 du 100 m haies Ditaji Kambundji.

Avec la Fribourgeois Audrey Werro (800 m), Ditaji Kambundji (60 m haies) et Simon Ehammer (heptathlon), la Suisse alignera trois athlètes figurant dans le top 2 du classement mondial de la saison, se réjouit Swiss Athletics dans un communiqué. Tous trois peuvent donc légitimement prétendre aux médailles.

Lors des derniers Mondiaux en salle il y a un an à Nanjing, Ditaji Kambundji s'était parée d'argent. Angelica Moser (bronze au saut à la perche) et Annik Kälin (argent au saut en longueur), qui seront elles aussi à nouveau de la partie à Torun, avaient également connu les joies du podium.



Oksana Masters poursuit sa moisson Oksana Masters en est déjà à trois titres dans ces Paralympiques 2026 Image: KEYSTONE/AP/Shana Abitbol Oksana Masters, l'une des stars du parasport, poursuit sa moisson de médailles aux Paralympiques.

L'Américaine a décroché mercredi son troisième titre depuis le début des joutes en remportant le 10 km assis de ski de fond, mercredi à Tesero.

Déjà titrée en biathlon (sprint) et ski de fond (sprint) depuis son arrivée en Italie, Oksana Masters (36 ans) affiche désormais à son palmarès douze titres paralympiques, pour un total de 22 médailles. A Milan Cortina, elle a déjà fait aussi bien qu'à Pékin en 2022 où elle avait remporté trois titres (2 en biathlon et 1 en ski de fond).

Sa moisson n'est sans doute pas terminée puisqu'elle doit encore prendre part à la poursuite en biathlon vendredi et au 20 km en ski de fond dimanche. Elle présente la particularité de participer aussi aux Paralympiques d'été, en aviron (3e en 2012 à Londres) et en cyclisme où elle a remporté quatre titres en 2022 et en 2026.

Née en Ukraine à quelques centaines de kilomètres de la centrale nucléaire de Tchernobyl, avec de multiples malformations (sans tibia et avec une jambe plus courte que l'autre), Oksana Masters avait été abandonnée à la naissance et passé les premières années de sa vie dans des orphelinats.

Elle y avait subi des violences et abus avant d'être finalement adoptée par une Américaine, Gay Masters, qui changera sa vie en notamment la faisant amputer des deux jambes. Masters partage la vie d'Aaron Pike qui participe lui aussi aux Jeux paralympiques de Milano Cortina en ski et biathlon, dans la catégorie assis.



Fanny Smith forfait pour Montafon Fanny Smith renonce à s'aligner à Montafon Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Fanny Smith renonce à disputer la manche de Coupe du monde de Montafon, dont la phase finale est prévue jeudi.

La Vaudoise n'a pas pu se préparer de manière optimale après sa chute de Kopaonik, a expliqué Swiss-Ski mercredi.

La triple médaillée olympique (argent en 2026, bronze en 2018 et 2022), qui avait lourdement chuté au passage d'une bosse en finale de la deuxième épreuve organisée à la fin février à Kopaonik en Serbie, a eu besoin de temps pour récupérer. Mais elle se sent bien, a souligné Swiss-Ski.

Fanny Smith pointe au 4e rang de la Coupe du monde avec 441 points. Elle n'a plus aucune chance de déloger la leader Sandra Näslund (868 unités au compteur) alors que cinq épreuves restent au programme. Les dernières courses de la saison sont prévues à Craigleith au Canada (21-22 mars) puis à Galliväre en Suède (28-29 mars).



L'équipe iranienne est la bienvenue, a réaffirmé Trump Selon Infantino, Trump a promis que l'Iran serait le bienvenu pour le Mondial Image: KEYSTONE/AP/JACQUELYN MARTIN Le patron de la FIFA Gianni Infantino a assuré que Donald Trump lui avait promis d'accueillir la sélection iranienne au Mondial cet été (11 juin-19 juillet).

Le Valaisan s'est entretenu avec le président américain mardi soir.

"Au cours de nos échanges, le président Trump a réaffirmé que l'équipe iranienne était bien entendu la bienvenue pour disputer le tournoi aux Etats-Unis", coorganisateur aux côtés du Mexique et du Canada, a écrit le dirigeant italo-suisse sur son compte Instagram.

Gianni Infantino a pour la première fois évoqué "la situation en Iran", discutée avec Donald Trump, sans préciser que l'incertitude autour de la venue au Mondial de la "Team Melli" était due aux frappes américano-israéliennes lancées le 28 février sur le pays.

Quelques heures à peine après le début de l'offensive, le président de la Fédération iranienne de football Mehdi Taj avait brandi l'hypothèse d'un boycott de la compétition, précisant que le dernier mot reviendrait aux "autorités sportives" du pays.

"Ces événements ne resteront pas sans réponse (...) Mais ce qui est sûr à l'heure actuelle c'est qu'avec cette attaque et cette cruauté, on ne peut pas envisager avec espoir la Coupe du monde", avait-il déclaré à la télévision iranienne.

Certains observateurs évoquaient aussi la possibilité que les Etats-Unis refusent d'accueillir les Iraniens pour des raisons de sécurité, leurs trois rencontres de poule étant prévues à Los Angeles et Seattle: c'est ce scénario qui semble avoir été écarté par Donald Trump.

"Pour rassembler les gens" "Nous avons tous besoin, plus que jamais, d'un événement comme la Coupe du Monde pour rassembler les gens, et je remercie sincèrement le président des États-Unis pour son soutien, car cela montre une fois de plus que le football unit le monde", a insisté Gianni Infantino.

Le président de la FIFA, seul dirigeant sportif présent à l'investiture de Donald Trump, affiche régulièrement sa proximité avec le président américain, au point de lui avoir remis l'an dernier un "Prix FIFA de la Paix" créé pour l'occasion, dont les critères n'ont jamais été précisés.

