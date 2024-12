Josi et Nashville s'enfoncent ++ Washington perd

Roman Josi et Nashville s'enfoncent Roman Josi et son gardien Justus Annunen bataillent face à Juraj Slafkovsky. Image: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi Roman Josi traverse sans doute sa saison la plus laborieuse en NHL. Battu 3-0 à Montréal, Nashville a concédé une sixième défaite de rang. Avec leurs 20 points en 27 matches, les Predators ne devancent que Chicago dans la course à la pire équipe de la Ligue... Alors que les venues à l'intersaison de Steven Samkos, Jonathan Marchessault et Colton Sissons devaient hisser la franchise vers les sommets. A Montréal, le capitaine Josi, crédité d’un -2, et ses équipiers ont été surpris par Jake Evans pour une ouverture du score à la 8e alors qu’ils évoluaient en supériorité numérique. Ils se sont ensuite brisés devant le brio du portier Sam Montembeault , auteur de 29 arrêts pour son troisième blanchissage de la saison. Nino Niederreiter a, quant à lui, retrouvé les délices de la victoire. Battu lors de ses quatre derniers matches, Winnipeg s’est imposé 3-2 à Buffalo grâce à une réussite d’Adam Lowry après 3’59’’ de jeu dans la prolongation. Nino Niederreiter a été crédité d’un bilan neutre pour un temps de jeu de 15’54’’. Janis Moser a été le seul joueur suisse à soigner ses statistiques jeudi soir. Le Seelandais a comptabilisé un neuvième point avec un assist lors du large succès 8-1 de Tampa Bay face à San Jose. Il a été crédité d’un bilan de +3 dans cette rencontre qui a vu le Lightning mener 5-0 après le premier tiers grâce notamment aux deux buts inscrits par Brandon Hagel en l’espace de... 23’’.

Washington perd sans Kyshawn George Luka Doncic arme devant Alex Sarr pour un 78e triple-double. Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass Sans Kyshawn George touché à la cheville mardi contre Cleveland, Washington a concédé une défaite de plus, la seizième de rang. Sur leur parquet, les Wizards se sont inclinés 137-101 devant Dallas. La saison dernière, les Wizards avaient également perdu seize fois de suite. Washington est la sixième équipe de l’histoire à accuser un tel enchaînement. Et rien ne dit que cette série ne va pas se poursuivre avec les quatre prochaines rencontres qui opposeront les Wizards à Denver, Memphis, Cleveland et Boston. On ignore si Kyshawn George sera rétabli pour ces prochains matches... Auteur du...78e triple-double de sa carrière avec 21 points, 10 assists et 10 rebonds, Luka Doncic s’est régalé devant la défense des Wizards, Epaulé par Kyrie Irving qui a inscrit 25 points, le Slovène avait placé la barre beaucoup trop haut pour ce Washington à la dérive.

Odermatt et Sarrazin reprennent leur duel en vitesse Leur duel avait animé l'hiver dernier: le roi Marco Odermatt et le nouveau prétendant Cyprien Sarrazin entament la saison de vitesse de Coupe du monde à Beaver Creek. La station du Colorado accueille une descente, un super-G et un géant de vendredi à dimanche. Triple vainqueur du classement général, champion olympique de géant et double champion du monde en 2023 (géant et descente), le prodige nidwaldien Marco Odermatt a définitivement étendu son règne à la descente l'hiver dernier. Le petit globe de la spécialité lui avait cependant été disputé jusqu'aux derniers instants par le Français Cyprien Sarrazin, sensation de la dernière saison, vainqueur des descentes prestigieuses de Bormio et Kitzbühel (deux fois en deux jours), en plus d'un super-G à Wengen. Ancien spécialiste du géant abonné aux problèmes physiques, Sarrazin, qui a fêté ses 30 ans à l'intersaison, a vécu une éclosion aussi inattendue que spectaculaire. Une chute à l'entraînement à Kvitfjell mi-février et une météo capricieuse à Saalbach fin mars avaient privé le Français d'une fin de saison en apothéose. Finir le boulot Les prémices des exploits de Cyprien Sarrazin avaient eu lieu il y a un an à Beaver Creek, lorsqu'il avait terminé premier et deuxième des deux entraînements officiels, avant l'annulation des courses. Il a ainsi l'occasion de finir le boulot sur la piste "Birds of Prey". "Les conditions sont top, le feeling est de retour et je me sens vraiment bien. C'est la première fois depuis Kitzbühel (en janvier) que je retrouve de la neige dure comme ça sous les pieds pour faire de la descente et je me suis régalé", a réagi mardi Cyprien Sarrazin. "Je me sens bien, je me sens posé, je ne me mets pas la pression et tout se met en place, c'est cool." Mardi, il a terminé l'entraînement officiel un centième de seconde derrière Odermatt, les deux étant seulement devancés par le Slovène Miha Hrobat qui a manqué une porte. Le circuit féminin est en revanche en pause alors que les deux géants programmés à Mont Tremblant samedi et dimanche ont été annulés faute de neige. Les dames doivent reprendre le week-end suivant à Beaver Creek pour une descente et un super-G.

Lausanne à Bellinzone en quarts, Etoile Carouge recevra Bâle Lausanne se déplacera à Bellinzone fin février pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Le Lausanne-Sport se déplacera au Tessin fin février pour affronter Bellinzone en quarts de finale de la Coupe de Suisse. Etoile Carouge recevra lui le FC Bâle. Après avoir éliminé St-Gall, Bellinzone, 7e de Challenge League, tentera de faire tomber une autre équipe de Super League. Deuxième de cette même Challenge League, Etoile Carouge a l'honneur de recevoir Bâle qui a éliminé Sion en huitièmes de finale. Leader de Promotion League, Bienne aura la lourde tâche d'accueillir Lugano qui reste sur trois finales de Coupe. Et enfin il ne reste plus qu'un duel, le seul entre clubs de Super League, avec le FC Zurich qui va recevoir la visite d'YB. Les quarts de finale auront lieu les 25, 26 et 27 février.

Lausanne et Etoile Carouge se qualifient pour les quarts Alvyn Sanches et le LS ont le sourire Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Le Lausanne-Sport s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse. Les Vaudois se sont imposés 3-0 sur le terrain de Winterthour jeudi soir. On ne peut pas dire qu'il y ait eu véritablement photo dans cette rencontre. Les Zurichois n'ont jamais trouvé la solution face à un LS joueur et capable de monopoliser le ballon. L'ouverture du score est tombée à la 20e de Bernede sur un contre parfaitement mené. Les Lausannois ont pu doubler la mise juste avant la pause grâce à une magnifique inspiration d'Alvyn Sanches. La pépite vaudoise a expédié une superbe frappe de vingt mètres dans la lucarne. Les joueurs de Ludovic Magnin ont définitivement validé leur ticket pour la suite de la compétition à la 86e sur une très jolie volée de Diabaté. Carouge passe La Romandie est à l'honneur puisqu'à Aarau, Etoile Carouge a réussi à se qualifier sur le plus petit des scores (1-0) grâce à une réussite de Caslei à la 70e. Les Genevois n'ont franchement rien volé, eux qui ont tiré au but bien plus souvent que leur adversaire. Et dans la dernière partie, Bellinzone, 7e de Challenge League, a créé la surprise en s'offrant St-Gall. Une victoire 1-0 grâce à un but de Chukwuemeka à la 55e. Les Tessinois ont été relativement bien payés avec deux tirs cadrés et un but qui suffit finalement à leur bonheur.

Lausanne renoue avec la victoire, Genève se contente d'un point Ahti Oksanen et Lausanne se sont battus pour écarter Bienne Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lausanne a renoué avec la victoire lors de la soirée de National League. Un succès 1-0 sur Bienne, alors que Genève a dû se contenter d'un point en s'inclinant 2-1 ap contre le leader Davos. Pour les hommes de Geoff Ward, cette partie relevait d'une certaine importance. Il fallait en effet mettre fin à une série négative de trois défaites de rang, mais aussi prendre une revanche après la fessée reçue (6-1) à Bienne voici plus d'une semaine. Dans une rencontre où les défenses ont pris le pas sur les attaques, les 9000 spectateurs ont dû attendre la 23e et un lancer victorieux de Lauri Pajuniemi pour avoir droit à un but. Lausanne, avec Oksanen et Glauser de retour, n'a pas ménagé ses efforts avec 40 tirs sur un excellent Harri Säteri. Les Seelandais eux se sont montrés plus discrets avec 21 lancers. Cela a permis à Kevin Pasche de soigner ses statistiques en s'offrant un cinquième blanchissage cette saison. Et pourtant Martin Filander a donc pu finalement compter sur leur top scorer Toni Rajala, après que le recours biennois contre la suspension de deux matches pour avoir touché un officiel eut été accepté. Ce succès permet au LHC de récupérer la troisième place avec 49 points. Bienne fait lui du surplace au 7e rang avec 37 unités. Genève, un point c'est tout Il n'a pas manqué grand-chose aux Genevois pour signer un cinquième succès consécutif. Il n'aurait sans doute pas fallu que Vincent Praplan aille sur le banc des pénalités en fin de troisième tiers pour une canne dans le visage d'un davosien. Car même si Stransky a inscrit le 2-1 décisif à 4 contre 4 en prolongation, les joueurs de Jan Cadieux venaient de retrouver leur homme puni sur la glace. Sans Teemu Hartikainen, revenu mardi en Coupe d'Europe mais à nouveau blessé, le coach grenat a dû faire avec. Heureusement, il a pu aligner six étrangers avec Raanta aux buts, Lennström et Vatanen en défense, et Granlund, Manninen et Palve en attaque. Manninen s'est d'ailleurs signalé avec son 11e but de l'exercice à la 11e en power-play, mais cela n'a pas suffi. Tambellini a pu égaliser à la 44e et Stransky offrir le deuxième point à sa formation.

La Suisse logiquement battue par l'Allemagne La Suisse s'est logiquement inclinée face à l'Allemagne à Vienne Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Pour le début du tour principal du championnat d'Europe de handball féminin, les Suissesses n'ont aucune chance. Elles se sont inclinées 36-27 face à l'Allemagne à Vienne. Sans le soutien dont elles avaient bénéficié à Bâle, les Suissesses, qui participent pour la première fois au tour principal d'un championnat d'Europe, n'ont pas pu réitérer leurs bonnes performances du premier tour. Mais contre la Slovénie (samedi), les Pays-Bas (lundi) et la Norvège (mercredi), elles auront des chances d'obtenir des résultats positifs. Menées 18-14 à la pause, les Suissesses n'ont jamais pu recoller en commettant trop d'erreurs personnelles et en se heurtant à la gardienne allemande Sarah Wachter. Après l'euphorie d'avoir passé pour la première fois le tour préliminaire et le voyage de Bâle à Vienne, il a manqué un peu d'énergie.

Dujardin suspendue pour avoir fouetté "excessivement" un cheval La triple championne olympique Charlotte Dujardin a écopé d'une suspension d'un an Image: KEYSTONE/AP/David Goldman La Fédération équestre internationale (FEI) a annoncé jeudi la suspension pour une année de la Britannique Charlotte Dujardin. La triple championne olympique de dressage s'est rendue coupable d'un acte de maltraitance isolé sur un cheval. La cavalière de 39 ans était suspendue provisoirement depuis le 23 juillet dans l'attente de la conclusion d'une enquête. La sanction dévoilée mercredi prendra fin en 2025 à la même date. "Le 22 juillet 2024, la FEI a reçu une vidéo, soumise par un avocat représentant un plaignant dont l'identité n'a pas été révélée, montrant Dujardin en train de fouetter excessivement un cheval lors d'une séance d'entraînement dans une écurie privée", a relaté la fédération. Dujardin avait elle-même immédiatement annoncé son retrait des JO 2024 de Paris, où elle aurait pu devenir la sportive britannique la plus décorée de l'histoire olympique. "Ce qui s'est passé ne me correspond pas et ne reflète pas la façon dont j'entraîne mes chevaux ou dont j'entraîne mes élèves, mais il n'y a pas d'excuse. J'ai profondément honte et j'aurais dû donner un meilleur exemple à ce moment-là", avait dit Dujardin, précisant que la vidéo en question datait d'il y a "quatre ans". Une amende de 10'000 francs suisses, soit environ 10'700 euros, a aussi été infligée à la cavalière, privée également de compétitions nationales le temps de sa suspension. Charlotte Dujardin a reconnu les faits et a pleinement coopéré avec la fédération internationale, a précisé cette dernière dans un communiqué. Depuis le début de l'affaire, la FEI "n'a reçu aucune autre plainte" concernant d'éventuels autres actes de maltraitance de la sextuple médaillée olympique.

Stefan Schärer quitte la présidence de la fédération Stefan Schärer quitte avec effet immédiat la présidence de la SIHF Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Stefan Schärer quitte avec effet immédiat le poste de président du Conseil d'administration de Swiss Ice Hockey (SIHF), qu'il occupait depuis septembre 2023. La fédération a annoncé la démission de l'ancien handballeur international jeudi matin. La direction du CA est confiée au vice-président de la fédération Marc-Anthony Anner, conformément aux statuts. Le processus de nomination d’un nouveau président et la recherche du successeur de Stefan Schärer seront lancés sans délai, souligne le communiqué de la SIHF. "Malheureusement, je me suis rendu compte que nos structures étaient particulièrement complexes et qu’il était loin d’être aisé d’aboutir à des décisions acceptables par la majorité, étant donné le manque de volonté de compromis parfois affiché par les différentes parties prenantes", regrette Stefan Schärer, cité dans le communiqué de la fédération. "Dans ce contexte, je suis arrivé à la conclusion que je souhaitais, dès 2025, investir mon temps et mon énergie dans des mandats et des projets susceptibles de progresser plus rapidement", poursuit Schärer, qui se réjouit ainsi "de pouvoir continuer à représenter la SIHF au sein du comité de l'association Jeux olympiques et Paralympiques d’hiver Suisse 2038", explique-t-il encore.

Un 5e revers d'affilée pour Nahsville Auston Matthews (34) a signé un doublé face aux Predators mercredi Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn Les Predators sont à nouveau dans le dur. Roman Josi et ses coéquipiers ont subi mercredi leur cinquième défaite consécutive en NHL, s'inclinant 3-2 sur la glace de Toronto. C'est la deuxième fois de la saison que les Predators connaissent une telle série négative, eux qui avaient entamé ce championnat en perdant leurs cinq premiers matches. Les Preds ont pourtant ouvert la marque après 5'26 grâce à un but de Jonathan Marchessault et à une passe décisive de Josi (23e point de la saison). Nashville a tenu bon jusqu'à la fin du deuxième tiers. Mais Toronto est parvenu à renverser la vapeur avec un doublé d'Auston Matthews. L'ex-attaquant des Zurich Lions a inscrit le 1-1 après 31 secondes de jeu au deuxième tiers puis le 2-1 à peine 118 secondes plus tard. Le 3-1 signé William Nylander après 45'06 a "tué" le match. Malgré cette cinquième défaite d'affilée, leur 19e en 26 rencontres, les Predators n'affichent pas le moins bon bilan de la Ligue, ni même de la Central Division. Avec 20 points, ils font pour l'heure mieux que les Blackhawks (18) du Bernois Philipp Kurashev, qui ont pour leur part subi à Boston (4-2) leur quatrième défaite d'affilée. La soirée s'est mieux passée pour Kevin Fiala, même si le St-Gallois est resté "muet" face aux Stars de Dallas. Les Kings de Los Angeles ont cueilli mercredi leur quatrième succès consécutif (4-2), face à une équipe texane qui restait elle même sur trois victoires de rang.

Un 5e succès de suite pour Atlanta Clint Capela (15) et les Hawks ont cueilli face aux Bucks leur 5e victoire d'affilée Image: KEYSTONE/AP/Aaron Gash Les Hawks ont signé une performance de choix mercredi pour cueillir leur cinquième victoire de suite en NBA. Clint Capela et ses coéquipiers sont allés s'imposer 119-104 sur le parquet de Milwaukee, qui restait pour sa part sur sept victoires d'affilée. Clint Capela est resté discret sur le plan offensif face aux Bucks, avec 8 points à 4/10 au tir. Mais, comme deux jours plus tôt face à La Nouvelle-Orléans, l'intérieur genevois a maîtrisé les airs. Il a ainsi capté 17 rebonds, égalant justement son meilleur total de la saison réalisé face aux Pelicans. Qualifié pour les quarts de finale de la NBA Cup où il devra affronter les New York Knicks mercredi prochain, Atlanta a d'ailleurs survolé les débats sous les panneaux: 55 rebonds à 40, et 64 points marqués dans la raquette contre 34 pour les Bucks de Giannis Antetokounmpo (31 points, 11 rebonds). Les Hawks, qui menaient de 11 points à la mi-temps, ont forcé la décision en signant au retour des vestiaires un partiel de 9-0 qui leur a donné 20 longueurs d'avance (79-59). Ils ont ensuite parfaitement géré leur affaire, leur marge excédant toujours les 7 unités.

Des occasions à saisir pour Lausanne et Carouge Deux clubs romands seront en lice ce jeudi lors des 1/8 de finale de la Coupe de Suisse. Lausanne se déplace à Winterthour alors qu’Etoile Carouge se rend à Aarau dans un duel de Challenge League. A la Schützenwiese, Lausanne entend prendre sa revanche sur la défaite 1-0 concédée le 9 novembre en championnat. Brillante samedi à Bâle, la formation de Ludovic Magnin ne devrait pas se prendre les pieds dans le tapis une seconde fois. Malgré l’appui de son public, le FC Winterthour semble, en effet, à court d’arguments pour s’opposer une seconde fois à la jouerie des Lausannnois cette fois avertis. Au Brügglifeld face à un adversaire qui a éliminé le FC Lucerne au tour précédent et qui amorce un redressement intéressant en championnat, Etoile Carouge aura une belle carte à jouer. Le néo-promu n’arrête pas de surprendre cette saison avec une deuxième place en championnat. Le style de jeu prôné par Adrian Ursea fait merveille dans cette Challenge que les Carougeois ont très vite apprivoisée. Les deux équipes ont déjà été opposées à deux reprises cette saison. Le 24 août, Aarau s’était imposé 1-0 au Brügglifeld avant de s’incliner 2-1 à Carouge le 1er novembre. A qui la belle ?

Schär marque, Manchester City gagne Fabian Schär exulte après son 3-3 contre Liverpool Image: KEYSTONE/AP/Ian Hodgson Fabian Schär se sent bien. Le défenseur helvétique a marqué le 3-3 de Newcastle à domicile contre Liverpool à la 90e lors de la 14e journée de Premier League. L'ancien Bâlois a inscrit son troisième but de la saison. Après ce nul, l'avance du leader Liverpool est toujours de sept points. Manchester City a lui mis fin à sa misérable série de sept matches sans victoire. L'équipe de Pep Guardiola l'a emporté 3-0 à domicile contre Nottingham. Bernardo Silva, Kevin de Bruyne et Jérémy Doku ont marqué pour le champion d'Angleterre. Manuel Akanji n'a disputé que la première mi-temps pour City.

Le Real Madrid sombre à Bilbao, Mbappé rate encore un pénalty Kylian Mbappe a raté un penalty Image: KEYSTONE/EPA/LUIS TEJIDO Le Real Madrid a concédé mercredi sa deuxième défaite de la saison en championnat face à l'Athletic Bilbao (2-1). Ceci lors d'une rencontre avancée de la 19e journée de Liga. L'autre information de cette rencontre, c'est Kylian Mbappé qui a connu un nouvel échec sur penalty à la 68e. Les Merengues sont revenus dans la rencontre à la 79e avec de la réussite grâce à un but de renard de l'Anglais Jude Bellingham, mais ils ont plié une deuxième fois quelques secondes plus tard devant le buteur basque Gorka Guruzeta, bien aidé par une perte de balle de Federico Valverde (81e). Le club madrilène (2e, 33 points), qui s'était relancé dans la course au titre en profitant des faux pas de Barcelone (1er, 37 points), se retrouve à nouveau à quatre longueurs de la tête, avec cependant un match en retard à disputer à Valence. Les Basques confortent eux leur quatrième place, qualificative pour la Ligue des champions, avec 29 points.