Klidjé quitte Lucerne ++ Sanches travaille dur

Cross country: Alessandra Keller deuxième à Vallnord Alessandra Keller en pleine action Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Alessandra Keller est montée pour la première fois de la saison sur un podium de Coupe du monde en cross country. La Nidwaldienne a fini deuxième à Vallnord, après avoir gagné en short track vendredi.

La Suissesse n'a été devancée que par la Néo-Zélandaise Samara Maxwell, leader de la Coupe du monde. Elle s'est imposée avec 9 secondes d'avance sur Alessandra Keller et 15 sur la Suédoise Jenny Rissveds.

Trois autres Suissesses ont terminé dans le top 10. Il s'agit de Nicole Koller (5e à 1'05), Ronja Blöchlinger (8e à 1'45) et Jolanda Neff (9e à 1'56).



Lucerne: Klidjé part à Hibernian Edimbourg Thibault Klidjé quitte Lucerne Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Thibault Klidjé (24 ans) quitte le FC Lucerne un an avant la fin de son contrat. L'attaquant togolais s'est engagé pour trois ans avec Hibernian Edimbourg.

Le directeur sportif lucernois Remo Meyer a indiqué que le transfert avait été matérialisé selon le souhait du joueur. "Nous avons trouvé une bonne solution, qui convient à toutes les parties", a-t-il dit. En 76 matches avec Lucerne, Klidjé a marqué 16 buts.



LS: Alvyn Sanches travaille dur pour retrouver les terrains Alvyn Sanches: une blessure qui l'a rempli de tristesse Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Trois mois après sa grave blessure au genou (ligament croisé), Alvyn Sanches (22 ans) travaille dur pour retrouver les pelouses. Il rêve de jouer la Coupe du monde 2026, a-t-il dit au "Sonntagsblick".

Le joueur du Lausanne-Sport s'est blessé en mars lors de son premier match international en Irlande du Nord. Sa réhabilitation suit son cours normalement, et Sanches affiche une grande motivation. "Je vais très bien vu les circonstances. Il faut que cela continue comme ça", a-t-il déclaré au journal dominical.

Pour l'instant, l'accent est mis sur le renforcement musculaire. "J'ai commencé les exercices de force pour mon genou. Et je travaille aussi sur la stabilité. Je suis content des progrès, mais le chemin est encore long. Je suis au milieu du processus", a résumé le joueur.

Tristesse L'objectif des prochaines semaines et mois? "Il faut devenir plus fort, afin de revenir sur les terrains sans ressentir de douleurs."

Alvyn Sanches, dont la valeur marchande est estimée à 13 millions de francs, est passé par des moments difficiles sur le plan moral après sa blessure. "D'abord, j'ai espéré qu'il n'y avait rien de grave. Mais la réalité s'est vite imposée, et j'ai été très triste."

Cette blessure est survenue alors que le Lausannois traversait une excellente période. Sa famille, ses coéquipiers et l'équipe nationale l'ont beaucoup soutenu. "Mais il m'a fallu trois ou quatre jours pour digérer le coup. Cela a été difficile d'accepter cette blessure."

Objectif Coupe du monde 2026 Alvyn Sanches a un gros objectif qui le motive. La Suisse entamera en septembre les qualifications pour la Coupe du monde, à domicile contre le Kosovo puis la Slovénie. "Cela va être très juste pour moi, c'est clair. Mais cela ne me stresse pas, ce n'est pas un contre-la-montre. Je dois faire preuve de patience et attendre de voir comment je serai en automne", explique le joueur du LS.

Mais la Coupe du monde 2026 est dans son viseur. "J'en rêve! Cet objectif me pousse chaque jour. C'est la plus grande compétition du monde, et je veux y participer."



Del Ponte en 11''29 sur 100 m, son meilleur temps depuis 2022 Ajla Del Ponte a couru en 11''29 samedi, son meilleur temps depuis trois ans Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Ajla Del Ponte entrevoit peut-être le bout du tunnel. La 5e du 100 m des JO de Tokyo 2021 a couru la ligne droite en 11''29 samedi à Courtrai, signant son meilleur chrono depuis plus de trois ans.

La Tessinoise, freinée par des blessures à répétition depuis son exceptionnelle saison 2021, a abaissé de 0''20 son meilleur temps de l'année. Elle n'était plus passée sous les 11''30 depuis les championnats de Suisse 2022 à Zurich (11''26). Ses 11''29 font d'elle la 4e performeuse suisse de la saison.

Ajla Del Ponte, qui a pris la 4e place samedi en Belgique, fêtera ses 29 ans mardi. Son record personnel, 10''90, avait été établi en août 2021 à La Chaux-de-Fonds dans la foulée des Jeux de Tokyo où elle avait réalisé 10''91 en demi-finale.



Messi marque un 5e doublé de suite en MLS Lionel Messi a signé samedi un 5e doublé de suite en MLS Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky Lionel Messi a marqué un cinquième doublé de suite en championnat lors du succès 2-1 de l'Inter Miami face à Nashville samedi. Sa série, débutée avant le Mondial des clubs, est inédite en MLS.

L'Argentin de 38 ans avait marqué deux buts contre Montréal il y a une semaine pour le retour de Miami en championnat après une lourde élimination en 8e de finale du Mondial des clubs contre le PSG (4-0), puis de nouveau deux face au New England Revolution mercredi.

Samedi, l'octuple Ballon d'Or a ouvert le score sur coup-franc à la 17e minute avant de profiter d'une énorme erreur du gardien adverse à la 62e. L'octuple Ballon d'Or a ainsi marqué 16 buts en 16 matches de MLS cette saison, et pointe à égalité du classement des buteurs avec l'attaquant de Nashville Sam Surridge.



Le PSG à une marche de conquérir le globe Le Paris Saint-Germain champion d'Europe peut finir sa saison historique par le trophée du Mondial des clubs synonyme de quintuplé.

Les Français seront favoris contre Chelsea, dimanche (21h00) en finale au stade Metlife, près de New York.

Les joueurs l'avaient dit, ils l'ont fait: atteindre la finale pour se donner une chance de marquer un peu plus l'histoire dans une saison déjà exceptionnelle. Ce cinquième titre, après la Ligue des champions, le championnat, la Coupe de France et le Trophée des champions, graverait un peu plus l'équipe entraînée par Luis Enrique dans les mémoires.

Même si la compétition ne réunit pas toutes les meilleures équipes et n'a pas toujours fait le plein dans les stades et sur les écrans européens, remporter le premier Mondial des clubs de l'histoire n'aurait rien d'anecdotique. "On est conscients de l'importance de ce match, c'est une opportunité en or d'être en finale, ça ne se passe que tous les quatre ans", a rappelé le capitaine Marquinhos.

"Ce serait majestueux que de pouvoir gagner la Coupe du monde des clubs", a souri Désiré Doué. "Cela serait notre cinquième trophée, c'est aussi l'occasion pour nous de marquer l'histoire. Donc on va tout faire pour remporter cette finale", a promis l'éblouissant attaquant français de 20 ans.

Un nouveau Chelsea Du 4-0 infligé à l'Atlético au premier match à l'humiliation sur le même score du Real Madrid en demi-finale, en passant par la résilience à 9 contre 11 face au Bayern Munich en quarts (2-0), le PSG a impressionné. L'équipe a évolué dans la foulée de sa finale de Ligue des champions étincelante contre l'Inter Milan (5-0) le 31 mai.

En comparaison, Chelsea ne paraît pas être un test ultime insurmontable. Personne ne voyait en finale les Londoniens, qui ont bénéficié d'un tableau ouvert avec les faillites de Manchester City et de l'Inter Milan. Néanmoins, après un premier tour soldé par deux victoires et une défaite, les hommes d'Enzo Maresca ont été solides pour tenir leur rang face à Benfica (4-1), Palmeiras (2-1) et Fluminense (2-0).

Le coach italien a expliqué qu'un nouveau Chelsea avait émergé ces derniers mois: "Notre équipe mérite toute la confiance des supporters, car cette saison, nous avons terminé parmi les quatre premiers de la Premier League, remporté la Conférence League et sommes en finale de la Coupe du monde. Il y a un an, personne ne parlait de Chelsea concernant le football, on ne parlait que de la taille de l'effectif et de l'argent dépensé. Maintenant, plus personne ne parle de tout ça, on ne parle que du jeu, de la manière dont nous gagnons, c'est ma plus grande réussite".



Alcaraz-Sinner, la finale des temps modernes Le double tenant du titre Carlos Alcaraz (ATP 2) et le no 1 mondial Jannik Sinner écrivent dimanche dans le temple de Wimbledon un nouveau chapitre de leur rivalité au sommet.

L'Espagnol et l'Italien se retrouvent un mois après leur finale épique à Roland-Garros.

Ils ont 22 et 23 ans, et donc l'avenir devant eux, mais les voilà déjà installés au zénith du tennis mondial, à la place occupée avant eux par Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Le Serbe de 38 ans, dernier joueur actif du "Big Three", s'est fait sortir vendredi en trois sets et moins de deux heures par Sinner, un de ses clones sur les courts, en plus jeune et plus fringant.

Alcaraz a lui mis presque une heure de plus pour écarter la menace Taylor Fritz (ATP 5) et atteindre la sixième finale de sa jeune carrière en Grand Chelem, la troisième d'affilée sur le gazon anglais. Les quatre tournois majeurs sont devenus une chasse gardée pour ces jeunes rois de la balle jaune: ils se sont partagé équitablement les six derniers titres en jeu.

Mais Sinner ne veut pas entendre parler d'un nouveau duopole sur la planète tennis. "On ne peut pas comparer avec ce que le +Big Three+ a fait pendant plus de quinze ans. Six tournois du Grand Chelem, c'est un an et demi, ce n'est pas encore du même niveau".

L'actuel patron du circuit ATP reconnaît néanmoins que sa discipline a besoin de s'enthousiasmer pour des nouveaux duels: "Je pense que c'est bon pour notre sport. Plus on aura des rivalités, mieux ce sera car les gens veulent voir de jeunes joueurs s'affronter".

Pas d'avantage psychologique Alcaraz partage cet avis et se voit bien prendre le relais de ses aînés. "J'espère que nous ferons beaucoup de choses ou que nous continuerons à faire ce qu'il faut pendant, je ne sais pas, les cinq ou dix prochaines années, pour que notre rivalité soit la même que celle de ces joueurs", a-t-il lancé vendredi devant la presse.

"Carlitos" mène pour l'heure huit victoires à quatre dans ses confrontations avec Sinner. La dernière en date, début juin, est encore dans tous les esprits. Les belligérants ont fait souffler un vent d'histoire sur la terre battue de Roland-Garros, durant 5h29 et cinq sets, la plus longue finale de l'histoire du tournoi parisien. L'Espagnol, acculé, a écarté trois balles de match dans le troisième set avant d'accomplir une "remontada" héroïque.

"C'est le meilleur match auquel j'aie jamais participé. Je ne suis pas surpris qu'il m'ait poussé dans mes retranchements", a rembobiné le vainqueur, qui s'attend à une nouvelle bataille dimanche. "J'espère juste ne pas passer à nouveau cinq heures et demie sur le court", a-t-il souri, avant d'embrayer: "s'il le faut, je le ferai".

Le Murcien estime ne pas avoir d'avantage psychologique sur l'Italien. Et ce dernier affirme avoir digéré la déception de Paris, à grand renfort de repos, de barbecues et de parties de ping-pong entre amis. "Si c'était resté dans ma tête, je ne serais pas en situation de rejouer une finale, j'imagine", a-t-il glissé avec malice.

Dernière défaite en 2022 Le no 1 mondial va disputer sa quatrième finale d'affilée en Grand Chelem, mais il préfère retenir qu'il s'agit de sa première sur le gazon sacré de l'All England Club, pour mieux refiler l'étiquette de "favori" à son dauphin au classement ATP. "Il a gagné ici deux fois de suite, il revient encore en finale", a listé Sinner. "C'est vraiment dur de le battre sur gazon, mais j'aime ces défis".

"Je pense que je donne un léger avantage à Carlos", appuie Novak Djokovic, "parce qu'il a gagné deux titres et au vu de ses niveaux de jeu et de confiance actuels. Mais c'est juste un léger avantage car Jannik frappe très bien la balle", a nuancé le finaliste des six précédentes éditions.

A Wimbledon, Carlos Alcaraz reste sur 20 victoires successives. Il faut remonter à 2022 pour trouver trace de sa dernière défaite sur le gazon londonien. C'était en huitièmes de finale contre un certain Sinner, Jannik.



Euro dames 2025: deux matches à enjeu ce soir dans le groupe D Personne n'est encore ni qualifié ni éliminé avant la dernière journée du groupe D de l'Euro dames 2025 ce soir. La France, qui a gagné ses deux premiers matches, est la mieux placée pour continuer.

Les Bleues affrontent dès 21h00 les Pays-Bas à Bâle. Un nul leur suffit pour être certaines de finir en tête. Elles peuvent même se permettre une défaite par deux buts d'écart maximum. Leur qualification sera aussi entérinée si l'Angleterre ne bat pas le Pays de Galles simultanément à Saint-Gall.

Tenantes du titre, les Anglaises rejoindront les quarts de finale si elles battent les Galloises, ou si elles font match nul et que les Pays-Bas ne s'imposent pas contre la France.

Les Néerlandaises peuvent aussi se qualifier en battant les Bleues avec trois buts d'écart ou plus, ou si elles gagnent sur n'importe quel score et que l'Angleterre ne bat pas les Galloises. Un nul leur suffirait en cas de défaite anglaise dans le derby.

Les chances du Pays de Galles semblent par contre être minces. Pour passer, les Galloises doivent d'une part gagner contre l'Angleterre avec au moins quatre buts d'écart et, de l'autre, les Pays-Bas doivent perdre contre la France.



La Suède mate l'Allemagne et marque les esprits La joie des Suédoises, qui ont marqué les esprits en dominant l'Allemagne samedi Image: KEYSTONE/GAETAN BALLY La Suède termine en tête du groupe C de l'Euro 2025. La sélection de Peter Gerhardsson a dominé l'Allemagne 4-1 samedi à Zurich dans un choc qui a tenu ses promesses.

Les deux équipes étaient déjà assurées de se hisser en quart de finale. Dans l'autre match, sans enjeu, la Pologne a battu le Danemark 3-2 à Lucerne.

Sacrée une seule fois dans un championnat d'Europe, lors de la première édition en 1984, la Suède a marqué les esprits samedi soir. Dernière des 16 équipes en lice en Suisse à ne pas encore avoir encaissé de but, le Tre Kronor s'est pourtant retrouvé mené logiquement au score après moins de 7 minutes de jeu.

Dominées en début de partie par une "Mannschaft" très joueuse, les Suédoises ont cependant témoigné d'une efficacité redoutable. Des réussites de la star Stina Blackstenius, à la conclusion d'un contre-éclair (12e), et de Smilla Holmberg (25e) leur ont permis de renverser rapidement la vapeur.

Et la tâche de l'Allemagne est devenue quasi insurmontable à la 34e. Fridolina Rolfö a alors transformé un penalty sifflé pour une faute de main commise juste devant sa ligne de but par la défenseuse allemande Carlotta Wamser, qui a été expulsée. A 11 contre 10, la Suède a pu gérer, Lina Hurtig scellant le score à la 80e.

Suédoises et Allemandes se frotteront en quarts de finale aux équipes qui sortiront de la poule D. Il devrait logiquement s'agir de la France (1re, 6 points) et de l'Angleterre (2e, 3 points), tenante du titre. Mais les Pays-Bas (3es, 3 points également) peuvent encore y croire avant de se frotter aux Bleues dimanche.



Gianni Infantino s'enthousiasme pour le Mondial des clubs Gianni Infantino s'enthousiasme au sujet du Mondial des clubs Image: KEYSTONE/AP/Chris Szagola Le président de la FIFA Gianni Infantino a qualifié samedi le Mondial des clubs "de compétition de clubs la plus réussie au monde".

Le Valaisan s'est exprimé à la veille de la finale prévue dimanche entre le Paris Saint-Germain et Chelsea.

Lors d'un rendez-vous avec les médias à la Trump Tower de New York, Infantino a contré les critiques formulées ces dernières semaines à l'encontre de la nouvelle compétition qui réunit 32 équipes. Interrogé sur l'Allemand Jürgen Klopp, qui avait qualifié ce Mondial des clubs disputé sur quatre semaines de "pire idée jamais mise en œuvre dans le football", il a réagi de manière plutôt générale: "Je respecte tout le monde et les opinions de tout le monde.".

Lui-même se sent conforté dans son projet de cœur. "L'âge d'or du football des clubs a commencé", a lâché Gianni Infantino, qui a cité divers chiffres: au total, 2,5 millions de spectateurs se sont rendus dans les stades pour les 63 matches, soit une moyenne de 40'000 par rencontre.

2,1 milliards de chiffre d'affaires Le contrat TV "révolutionnaire" conclu avec le service de streaming DAZN a permis à 20 milliards de téléspectateurs dans le monde entier de regarder tous les matches gratuitement, s'est-il réjoui. "Citez-moi une compétition de football de clubs dont la diffusion est entièrement gratuite", a demandé Infantino de manière rhétorique.

Quelque 2,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires ont été générés, soit une moyenne de 33 millions de dollars par match. Le montant des primes pour les participants s'élève à 1 milliard d'euros, la victoire finale de dimanche étant à elle seule récompensée par 40 millions d'euros. "Ensemble, nous avons créé quelque chose de nouveau qui change la carte du football", a encore déclaré Gianni Infantino.

Les remerciements à Trump Sa proximité avec Donald Trump a également été évoquée. Infantino a exprimé sa "grande gratitude" au président américain pour son soutien lors du tournoi. Celui-ci était indispensable lors de cet événement dans un nouveau grand format. Il le sera aussi pour la Coupe du monde qui réunira pour la première fois 48 équipes nationales l'année prochaine au Canada, au Mexique et aux Etats-Unis.

"On ne peut pas envisager d'organiser une telle compétition sans le soutien absolu et l'engagement total du gouvernement concerné. C'est pourquoi j'adresse mes plus vifs remerciements au président Trump et à toute son équipe. Ils ont été fantastiques", a-t-il souligné à ce sujet.



Pas de finale pour Wawrinka dans le Challenger d'Iasi Stan Wawrinka a échoué en demi-finale du Challenger d'Iasi Image: KEYSTONE/EPA/TERESA SUAREZ Stan Wawrinka (ATP 153) a échoué en demi-finale du Challenger d'Iasi. Le "quadra" vaudois s'est incliné 6-2 7-6 (7/4) devant Elmer Möller (ATP 117) samedi sur la terre battue roumaine.

Largement dominé dans un premier set où il a perdu trois fois son service, Stan Wawrinka a eu le mérite de s'accrocher face au Danois de 22 ans. Il a ainsi recollé à 5-5 dans la deuxième manche après avoir écarté une première balle de match à 5-3 et une deuxième à 5-4. Mais il a fini par plier au tie-break.

L'ex-no 3 mondial va pouvoir rejoindre Gstaad, où il sera opposé au Kazakhe Alexander Shevchenko (ATP 98) au 1er tour du tableau de simple. Il est également engagé en double dans l'Oberland bernois, où il sera associé au Bâlois de 18 ans Henry Bernet.



Iga Swiatek s'offre un 6e titre majeur La joie d'Iga Swiatek, qui s'est imposée pour la première fois à Wimbledon Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Iga Swiatek a remporté samedi son premier Wimbledon. La Polonaise, sacrée pour la sixième fois en Grand Chelem, a écrasé l'Américaine Amanda Anisimova 6-0 6-0 en finale sur le gazon londonien.

Tombeuse 6-0 6-2 de la St-Galloise Belinda Bencic en demi-finale, Iga Swiatek s'est à nouveau montrée impitoyable samedi sur le Centre Court de Church Road. Amanda Anisimova (WTA 12) a il est vrai grandement facilité sa tâche.

L'Américaine de 23 ans est passée à côté de sa première finale majeure. Elle n'a passé que 45% de ses premières balles de service (33% au premier set), commettant 28 fautes directes au total. Elle aura ainsi vécu le même cauchemar que Natasha Zvereva, laminée 6-0 6-0 en 34 minutes par Steffi Graf en finale de Roland-Garros 1988. Son calvaire aura duré 23 minutes de plus.

Retombée à la 8e place mondiale le 16 juin, Iga Swiatek (WTA 4) a surgi là où on l'attendait le moins pour cueillir son premier titre de l'année, son 23e au total en 28 finales disputées sur le circuit principal. L'ex-no 1 du classement WTA n'avait d'ailleurs pas soulevé le moindre trophée depuis juin 2024 et son quatrième sacre sur la terre battue de Roland-Garros.

Six sur six Depuis, Iga Swiatek n'avait pas connu de véritable contre-performance. Mais ses résultats n'étaient pas à la hauteur de ses attentes, à l'image de cette médaille de bronze olympique obtenue à Roland-Garros où elle était la femme à battre. Elle avait ainsi échoué en quart de finale de l'US Open 2024, puis en demi-finale de l'Open d'Australie et de Roland-Garros en 2025.

Ce n'est certainement pas à Wimbledon, où elle n'avait atteint qu'une seule fois les quarts (en 2023) et où elle restait sur une élimination au 3e tour, qu'elle s'imaginait renouer avec la victoire. Mais sa finale jouée sur le gazon de Bad Homburg juste avant cette quinzaine lui a donné des idées.

La Polonaise de 24 ans a su saisir chance sur l'herbe mythique de Wimbledon, où elle n'a lâché qu'un seul set en sept matches (au 2e tour face à l'Américaine Caty McNally, pourtant seulement 208e mondiale). Elle est ainsi toujours invaincue en six finales majeures, après avoir triomphé à Paris en 2020, 2022, 2023 et 2024 ainsi qu'à Flushing Meadows en 2022.



Bernet sauve l'honneur suisse en qualifs Henry Bernet est Image: KEYSTONE/EPA AAP/JAMES ROSS Henry Bernet (ATP 780) a sauvé l'honneur helvétique samedi en qualifications du Swiss Open de Gstaad. Le Bâlois est le seul des trois représentants de Swiss Tennis à avoir franchi le 1er tour.

Le champion junior de l'Open d'Australie 2025 s'est imposé 7-6 (7/3) 6-3 devant le Kazakhe Dmitry Popko (ATP 176), tête de série no 8 du tableau de qualifications. Il dispute simplement son quatrième match depuis son sacre à Melbourne fin janvier, après avoir dû longuement soigner une fracture de fatigue aux côtes.

Henry Bernet (18 ans), qui avait déjà passé un tour en qualifications l'automne dernier dans l'ATP 500 de Bâle, jouera sa place dans le tableau final dimanche. Au 2e et dernier tour, il se frottera à l'Argentin Marco Trungelliti (ATP 149), tombeur du Zurichois Alexander Ritschard (ATP 188) 7-5 6-4 samedi.

Deux autres Suisses étaient engagés dans les qualifications sur la terre battue bernoise. Mika Brunold (ATP 304) a été dominé 6-3 6-2 par la tête de série no 1, l'Italien Francesco Passaro (ATP 131), alors que Marc-Andrea Hüsler (ATP 167) s'est incliné 1-6 6-3 7-6 (7/4) devant le Péruvien Gonzalo Bueno (ATP 286).



Tour de France: Jonathan Milan s'impose au sprint dans la 8e étape Un succès souverain pour Jonathan Milan à Laval Image: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy L'Italien Jonathan Milan a remporté au sprint la 8e étape du Tour de France à Laval. Le maillot jaune reste sur les épaules du Slovène Tadej Pogacar.

Le puissant Milan (24 ans), formé sur la piste où il a été notamment champion olympique de poursuite à Tokyo en 2021, a parfaitement maîtrisé l'emballage final pour décrocher son premier succès sur la Grande Boucle. Il a précédé le Belge Wout van Aert et l'Australien Kaden Groves. L'Italie attendait une victoire d'étape sur le Tour depuis 2019. Milan a aussi repris la tête du classement par points.

Cette étape de transition, qui menait les coureurs de Saint-Méen-Le-Grand à Laval sur 171 km, n'a pas donné à une grosse bagarre. La seule attaque notable a été le fait des Français Mathieu Burgaudeau et Matteo Vercher, deux coureurs de la même équipe. Burgaudeau a résisté au peloton jusqu'à neuf kilomètres de l'arrivée.

Samedi, les sprinters devraient aussi être à la fête lors de la 9e étape entre Chinon et Châteauroux (174 km). Aucune difficulté n'est répertoriée sur le parcours.