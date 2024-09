Kobel a failli faire perdre Dortmund ++ Désarroi à Fribourg

Dortmund s'impose malgré une bévue de Kobel Une bévue de Kobel a failli coûter cher au BVB face à Bochum Image: KEYSTONE/EPA Une bévue de Gregor Kobel a failli causer la perte du Borussia Dortmund vendredi lors de la 5e journée de Bundesliga. Mené 0-2 à la 21e minute, le BVB s'est finalement imposé 4-2 face au VfL Bochum, qui est toujours en quête de son premier succès de la saison. Tout avait commencé de la pire des manières pour Dortmund. Battu sur une superbe frappe de Matus Bero (16e, 0-1), Gregor Kobel a en effet offert le 2-0 sur un plateau à Dani De Wit, qu'il a servi bien involontairement après avoir manqué une tentative de dribble dans sa surface de réparation. Mais ses coéquipiers ont su effacer l'ardoise du gardien de l'équipe de Suisse. L'attaquant guinéen Serhou Guirassy a joué les sauveurs, réduisant l'écart juste avant la mi-temps avant d'inscrire le 3-2 à la 75e. Cette victoire permet au BVB de revenir provisoirement à deux points du Bayern Munich, qui accueillera le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka samedi dans le choc du week-end.

Fribourg encore battu, Lausanne bat Berne Le désarroi de Maximilian Streule et des Fribourgeois à Kloten Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Et une quatrième défaite de rang pour Fribourg en National League. Les Dragons se sont inclinés 5-2 à Kloten, alors que Lausanne a eu besoin de la prolongation pour disposer de Berne 3-2. Les Dragons sont-ils en train de brûler leur propre maison? En tous les cas après cinq journées, les hommes de Pat Emond ne comptent qu'une victoire, contre Ajoie à domicile lors de la première soirée. Depuis, quatre revers et le sentiment que Fribourg ne trouve pas la clef en jouant parfois mieux que son adversaire. S'il fallait mettre en avant une situation qui résume les soucis des Fribourgeois, ce serait Killian Mottet. L'ailier buteur, placé d'abord avec Sörensen et Wallmark, a été envoyé sur une autre ligne au profit de Nathan Marchon. Mais le staff est finalement revenu en arrière et replacé le Grolleysan avec les Suédois. Sauf qu'après trente minutes de jeu dans la banlieue zurichoise, le score était de 4-0 en faveur d'Aviateurs qui semblent effectivement avoir des ailes en ce début d'exercice. Après avoir piégé Lausanne, les Zurichois ont fait pareil avec Gottéron. Et Miro Aaltonen a poursuivi son festival avec deux nouveaux buts. Il n'est bien entendu pas encore temps de demander la tête du coach, mais Fribourg va devoir rapidement se reprendre. Et sans accabler Bryan Rüegger, il est évident que les Dragons ne peuvent se passer de Reto Berra, même si le portier de l'équipe nationale n'a jusqu'ici pas livré des matches exceptionnels. LHC: plutôt un point de perdu Après deux défaites, les Vaudois se devaient de retrouver quelques couleurs. Qui plus est à domicile. Les Lions ont dû se contenter de deux points au lieu de trois en raison d'une double pénalité mineure d'Oksanen en fin de match qui a permis à Merelä d'égaliser (2-2). Comme bien souvent, le LHC a dominé son adversaire au niveau des tirs. Les Vaudois menaient 28-11 après 40 minutes. Mais le score n'était que de 2-1 en faveur des joueurs de Geoff Ward grâce à un doublé de Riat. Lors des cinq minutes de jeu supplémentaire, le LHC n'a pas manqué l'occasion sur un power-play à 4 contre 3 bien maîtrisé. Rochette a trouvé Kuokkanen à la 63e pour un tir violent qui n'a laissé aucune chance à Reideborn. Les Vaudois vont maintenant se déplacer samedi chez leur bête noire Rapperswil. Les Lions n'ont remporté qu'un seul de leurs douze derniers duels face aux Saint-Gallois. Ajoie: battu 5 sur 5 Bienne a lui ramené un point de son déplacement à Ambri. Les Seelandais se sont inclinés 2-1 ap. C'est Toni Rajala, l'homme en forme des Biennois, qui a inscrit le but de son équipe. Le Finlandais en est à quatre buts cette saison. Les Bernois ont surtout pu compter sur le retour de leur capitaine Gaëtan Haas. Mais comme Sallinen et Cunti sont à l'infirmerie, Luca Christen a encore dû jouer au centre. Ajoie a enchaîné un cinquième revers consécutif. Sans surprise, les Jurassiens ont été dominés par Zoug 3-1 à Porrentruy. A noter que Christian Wohlwend a envoyé Noah Patenaude devant le filet et qu'il n'y avait que cinq étrangers en raison de l'absence de Jonathan Hazen. Dans le dernier match de la soirée, Zurich a battu Langnau 1-0. Il s'agit de la cinquième victoire en autant de matches pour le champion de Suisse en titre.

La Juventus accroît ses pertes à 200 millions en 23/24 La Juventus a enregistré de lourdes pertes en 2023/24 Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO La Juventus Turin a enregistré des pertes de près de 200 millions d'euros à l'issue de la saison 2023/24. Le club le plus titré du football italien n'avait alors disputé aucune compétition européenne. Selon ses résultats publiés vendredi, la Juve a vu ses pertes passer de 123,7 millions d'euros à 199,2 millions d'euros sur un an, soit un accroissement de 62% en douze mois. Le chiffre d'affaires a reculé à 394,7 millions d'euros, contre 507,7 millions un an auparavant, soit une baisse de 22,3%. "Les résultats de cet exercice ont été pénalisés de manière significative par les effets directs de la non-participation de l'équipe première masculine à la Ligue des champions", a expliqué la Juve dans son communiqué. Selon elle, ce manque à gagner entre droits TV, billetterie et partenariats, est estimé à 90 à 95 millions d'euros "en se basant sur la moyenne des recettes en la matière sur les trois saisons précédentes". En 2023/24, la Juve a remporté la Coupe d'Italie et fini 3e de Serie A mais n'a participé à aucune compétition européenne après avoir été doublement pénalisée la saison précédente au niveau italien pour un retentissant scandale comptable (déduction de points) et au niveau européen pour non-respect du fair-play financier (la privant de la Conference League). Des dépenses exceptionnelles Les résultats financiers de la Juventus ont également été pénalisés par des dépenses exceptionnelles de 35,9 millions, pour mettre fin au contrat de son entraîneur Massimiliano Allegri et son staff et pour solder l'affaire l'opposant à son ex-star Cristian Ronaldo à qui elle a dû verser 9,7 millions d'euros au titre d'arriérés de salaires pour la saison 2020/21.

Feu vert à un projet d'extension controversé Le site de Wimbledon devrait s'agrandir Image: KEYSTONE/AP/MOSA'AB ELSHAMY Wimbledon a reçu vendredi l'autorisation de poursuivre son projet d'agrandissement controversé. Celui-ci triplera quasiment la superficie du site du tournoi du Grand Chelem situé au sud-ouest de Londres. La proposition du All England Club, qui organise le tournoi sur herbe, de construire 39 nouveaux courts - dont un d'une capacité de 8000 places - sur le site adjacent de l'ancien Wimbledon Park Golf Club a été approuvée vendredi par le maire adjoint de Londres chargé de l'urbanisme, Jules Pipe. Les plans avaient été soumis pour la première fois en 2021. Mais le projet s'était heurté à une forte opposition locale de la part notamment de l'association "Save Wimbledon Park" et de manifestants écologistes. Les qualifications à Wimbledon Le All England Club avait de son côté justifié son projet d'extension par la volonté d'organiser les qualifications du tournoi, qui se déroulent actuellement à Roehampton à environ cinq kilomètres, sur le site même de Wimbledon. "Nous sommes impatients de travailler avec toutes les parties pour donner vie à cette vision, en réalisant l'une des plus grandes transformations sportives de Londres depuis les Jeux olympiques de 2012 et en assurant l'avenir de Wimbledon au sommet du sport mondial", a déclaré la présidente du All England Club Debbie Jevans

Jan Christen en chocolat 4e de la course M23, Jan Christen aurait pu prétendre à l'or Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Jan Christen a manqué la médaille qu'il convoitait dans la course en ligne M23 des Mondiaux de Zurich. Après 50 km tout seul, l'Argovien a été rattrapé à 10 km de l'arrivée et terminé 4e. Jan Christen était peut-être le plus fort, mais il n'a pas rempli son objectif. En partant dans un raid solitaire à environ 50 km de l'arrivée, le jeune coureur d'UAE a été probablement trop gourmand. A 10 km de l'arrivée, l'Argovien a été rattrapé par deux coureurs. Christen, considéré à 20 ans comme le plus grand talent de la relève helvétique, a finalement été devancé de onze secondes par le Belge Alex Segaert dans la lutte pour le bronze. Comme une revanche du contre-la-montre où l'Argovien avait décroché le bronze et le Belge la 4e place. Marc Hirschi, qui avait triomphé en 2018, reste donc le seul Suisse champion du monde M23 de la course en ligne. Le titre a été remporté par l'Allemand Niklas Behrens au sprint devant le Slovaque Martin Svrcek.

Saison terminée pour Rodri, blessé à un genou Saison terminée pour Rodri Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Rodri, milieu de Manchester City, victime d'une rupture du ligament croisé du genou droit dimanche dernier contre Arsenal en championnat, ne rejouera pas de la saison. Pep Guardiola l'a confirmé. Son forfait constitue un véritable coup dur pour Manchester City. Même si le riche club aux capitaux émiratis dispose d'une profondeur de banc avec peu d'égal, l'entraîneur perd une de ses pièces maîtresses, une sentinelle infatigable devant la défense, récupérateur de ballon hors pair et créateur permanent de dangers par ses passes ou montées offensives. Le buteur en finale de la Ligue des champions 2023, remportée pour la première fois par les "Citizens", n'a perdu qu'un de ses 84 derniers matches en club et en sélection. Depuis son arrivée en 2019, Manchester City n'a perdu que 11% des 260 matches auxquels Rodri a pris part, selon les chiffres du statisticien Opta. Le pourcentage de défaites s'élève à 24% en son absence durant cette période.

Décès de la jeune coureuse suisse Muriel Furrer Muriel Furrer s'était aussi illustrée sur son VTT, comme ici lors des Mondiaux juniors d'Andorre en août (archives). Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID La jeune coureuse Muriel Furrer, victime d'une grave chute lors de la course sur route junior des Mondiaux de Zurich, est décédée. La nouvelle a été confirmée par les organisateurs vendredi. La Zurichoise de 18 ans a chuté jeudi pour des raisons qui restent à déterminer, avant d'être transportée par hélicoptère à l'hôpital universitaire de Zurich dans un état critique. Victime d'un grave traumatisme crânien, elle a succombé à ses blessures au lendemain de son accident. Vendredi matin, l'Union cycliste internationale (UCI), Swiss Cycling et le comité d'organisation local avaient décidé de la poursuite des épreuves des Mondiaux, qui doivent se conclure ce week-end. Le maintien du programme s'est également fait en accord avec la famille de Muriel Furrer. Quinze mois après Gino Mäder L'annonce du décès frappe le milieu du cyclisme suisse un peu plus de quinze mois après la mort tragique de Gino Mäder, qui avait chuté dans la descente du col de l'Albula lors du Tour de Suisse 2023 et était décédé le lendemain à l'hôpital. A l'époque également, l'épreuve avait été maintenue à la demande de la famille. Ces accidents graves ne sont pas rares dans le cyclisme. En juillet dernier, le cycliste professionnel norvégien André Drege a aussi perdu la vie dans la descente du Grossglockner lors du Tour d'Autriche à la suite d'une chute. Ces tragédies ont déclenché un débat sur la sécurité dans le cyclisme et les tracés risqués de nombreuses courses font l'objet de critiques. Un talent en devenir Muriel Furrer était considérée comme un talent émergent du cyclisme suisse. En juin, elle était devenue vice-championne de Suisse junior sur route et en contre-la-montre. Elle s'est également distinguée en cyclo-cross et en VTT, discipline dans laquelle elle avait décroché le bronze par équipes aux championnats d'Europe en mai. Elle habitait à Egg, non loin d'Uster, où le départ de la course sur route des juniors a été donné jeudi.

Une pancarte raciste prive le Barça de ses supporters à Belgrade Le Barça sera privé de ses supporters lors de son prochain match de Ligue des champions à Belgrade (archives). Image: KEYSTONE/AP/JOAN MONFORT L'UEFA a condamné vendredi Barcelone à évoluer sans supporter lors de son prochain match de Ligue des champions à l'extérieur. Une pancarte raciste exhibée par des supporters à Monaco en est la cause. Lors de cette rencontre de la première journée de la C1, remportée 2-1 par Monaco, des supporters barcelonais avaient exhibé une pancarte "Flick Heil", en écho au "Sieg Heil" des nazis, et en référence à l'entaîneur allemand du club espagnol, Hansi Flick. Le Barça "respectera et appliquera cette sanction lors du match de la quatrième journée de l'UEFA Champions League contre l'Étoile Rouge à Belgrade", a-t-il réagi dans un communiqué. La peine est accompagnée d'une amende d'environ 9400 francs. "Le FC Barcelone rejette toute forme d'apologie de la violence et, comme le stipulent les articles 3 et 4 de ses statuts, veille à la protection et à la promotion de la Déclaration universelle des droits de l'homme contenue dans la Charte internationale des droits de l'homme proclamée par les Nations unies", rappelle-t-il aussi. "Le club renforcera ses moyens actuels et prendra toutes les mesures additionnelles nécessaires pour éviter que de tels faits ne se reproduisent à l'avenir, et pour sanctionner ceux qui en sont les auteurs", conclut-il.

Celine van Till remporte l'argent après l'or Celine Van Till (à gauche) a été battue par la Danoise Emma Lund lors de la course sur route. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Celine van Till a remporté vendredi la médaille d'argent lors de la course sur route des Mondiaux de Zurich en catégorie T2. C'est la deuxième médaille de la Genevoise, déjà sacrée sur le chrono. La Romande de 33 ans a franchi la ligne d'arrivée après 31,8 km, avec une minute de retard sur Emma Lund. La Danoise, déjà championne olympique, a réussi à conserver son titre mondial. Double médaillée d'argent lors des Jeux paralympiques, celle qui est aussi membre du Grand Conseil genevois a donc fait encore mieux lors de ces Mondiaux zurichois. Il s'agit de la huitième médaille pour la Suisse lors de ces championnats, dont six sont à mettre sur le compte du paracyclisme.

Trois des meilleurs marins du pays unissent leurs forces Elodie Mettraux, Alan Roura et Simon Koster formeront dès 2025 la Swiss Offshore Team. Une véritable équipe de Suisse de voile en haute mer qui espère briller sur les plus grandes compétitions. "La voile suisse vit un véritable âge d'or. Il y a un vrai dynamisme dans tous les domaines et des talents qui n'attendent que de s'exprimer", déclare Alan Roura dans un communiqué publié vendredi. "Nous voulons nous inscrire dans cette dynamique positive avec notre projet." "Nati de la voile" L'objectif de cette autoproclamée "Nati de la voile": participer aux plus grandes courses du calendrier IMOCA, en solitaire, en duo et en équipage, mais aussi former les jeunes navigateurs et navigatrices du pays. En ce qui concerne la compétition, la première phase du projet s'articulera autour du bateau actuel d'Alan Roura, Hublot. Le Genevois de 31 ans prendra d'ailleurs le départ de son troisième Vendée Globe le 10 novembre sur cet IMOCA auparavant barré par le Britannique Alex Thomson. En 2025, la Swiss Offshore Team pourrait faire ses débuts sur ce bateau lors de The Ocean Race Europe. Cette course par équipage en cinq étapes partira de Kiel, au nord de l'Allemagne, pour rallier les bouches de Kotor, au Monténégro, en passant par la Manche et le détroit de Gibraltar. En parallèle, des phases de sélection devraient être organisées pour grossir les rangs de cette équipe ambitieuse. Voile en haute mer, Coupe de l'America, olympisme et mêmes "simples marins d'eau douce": tous les profils sont visés pour venir renforcer Alan Roura, Elodie Mettraux et Simon Koster. Deux IMOCA Dans un deuxième temps, l'équipe envisage d'acquérir ou de construire un deuxième IMOCA, plus performant encore que l'actuel monocoque de Roura. "Cela nous permettra de pouvoir toujours naviguer quand l'un d'entre eux sera en chantier", précise le Genevois. A terme, l'une de ces deux embarcations pourrait être dédiée à un équipage de jeunes talents formés au sein de l'équipe, tandis que la plus performante serait celle des professionnels. Ces deux bateaux pourraient même concourir ensemble lors de The Ocean Race 2027, l'un des principaux objectifs de la Swiss Offshore Team. Il faut encore convaincre Les instigateurs informent toutefois qu'ils doivent encore réunir les fonds nécessaires pour mener à bien cette entreprise ambitieuse. Ils espèrent convaincre de potentiels partenaires dans les semaines à venir, mais disent ne pas imaginer "que le projet puisse rester à quai".

Wawrinka battu dès le 1er tour Wawrinka a subi vendredi sa 15e défaite en 21 matches disputés en 2024 Image: KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE Stan Wawrinka (ATP 233) a chuté d'entrée vendredi à Pékin. Le Vaudois de 39 ans s'est incliné 6-3 6-4 devant le "lucky loser" russe Roman Safiullin (ATP 69) au 1er tour de l'ATP 500 disputé dans la capitale chinoise. Forfait sur blessure pour le Challenger de St-Tropez deux semaines plus tôt, Stan Wawrinka a donc entamé sa tournée asiatique sur une défaite, sa 15e en 21 matches disputés cette année (Challengers inclus). Il a pourtant eu sa chance face à Roman Safiullin pour son premier match depuis l'US Open, où il avait aussi chuté d'entrée. L'ex-no 3 mondial s'est ainsi procuré la première balle de break enregistrée dans le deuxième set, à 1-0. Et dans la première manche, il avait bénéficié - alors qu'il était mené 4-2 - d'une occasion d'effacer le break concédé dans le quatrième jeu du match. Mais il n'est jamais parvenu à s'emparer du service adverse. Stan Wawrinka, qui a également hérité d'une "wild card" pour le Masters 1000 de Shanghai (2-13 octobre), a résisté jusqu'à 4-4 dans le deuxième set. Il a alors perdu pour la deuxième fois son service, non sans avoir manqué une balle de 5-4. Son manque d'efficacité au service (51% de premières balles passées) a pesé lourd.

Les anneaux olympiques de la tour Eiffel ont été déposés Les anneaux de la tour Eiffel ont été retirés Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Les anneaux olympiques accrochés sur la tour Eiffel depuis juin ont été retirés, a constaté un photographe de l'AFP. Ils devraient en principe être remplacés par une structure plus pérenne pour y rester jusqu'en 2028 comme le veut la mairie de Paris. Les anneaux aux cinq couleurs - 29 mètres de long, 15 mètres de haut - trônaient entre le premier et le deuxième étage de la Dame de fer. La maire de Paris Anne Hidalgo souhaite que ce symbole de l'olympisme reste sur le monument emblématique de la capitale jusqu'aux JO de Los Angeles en 2028. Mais la structure de trente tonnes confectionnée par le sidérurgiste Arcelor Mittal n'a pas été conçue pour résister aux conditions météorologiques hivernales. La Ville de Paris, propriétaire de la tour Eiffel, et le CIO, propriétaire du logo olympique, ont dit travailler à la construction de nouveaux anneaux pérennes, plus légers, tandis que les anciens seront fondus. En attendant que les nouveaux soient installés, des anneaux plus petits ont été accrochés sur le pont d'Iéna, juste en face, pour "faire une continuité", selon la mairie. Critiques Le projet de la maire socialiste de garder les anneaux jusqu'en 2028 sur la tour Eiffel a soulevé de vives critiques chez les défenseurs du patrimoine et les descendants de Gustave Eiffel. Ces derniers estiment que leur maintien porterait atteinte à l'oeuvre de leur ancêtre érigée il y a 135 ans, qui n'a pas vocation à leurs yeux à afficher une "enseigne publicitaire", les anneaux étant une marque commerciale.

Servette Chênois ne participera pas à la phase de groupes Malgré le but d'Imane Saoud (à gauche), Servette Chênois ne verra pas la phase de groupes de la Ligue des champions féminine. Image: KEYSTONE/EPA/MARTIAL TREZZINI Pas d'exploit pour Servette Chênois au 2e tour de qualification de la Ligue des champions. Battues 3-1 à l'aller à Rome, les Genevoises se sont inclinées 7-2 à domicile au match retour jeudi. Menées 4-1, les Servettiennes avaient déjà dit adieu à la phase de groupes à la mi-temps, avant que les Italiennes n'aggravent l'addition en deuxième période. Les deux buts servettiens ont été marqués par Imane Saoud (23e) et Joana Marchao (59e). Les deux internationales suisses de la Roma n'ont pas joué. Alayah Pilgrim a passé 90 minutes sur le banc et Eseosa Aigbogun ne figurait pas dans l'effectif italien. De son côté, Servette Chênois devra attendre avant de participer à une deuxième phase de groupes de la Ligue des champions, qu'elle avait découverte en 2021/22.

Luna Rossa et Britannia dos à dos après les deux premières courses Britannia (au premier plan) et Luna Rossa s'affrontent pour obtenir le droit de défier Team New Zealand lors de la Coupe de l'America. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Un partout entre Luna Rossa et Britannia en finale de la Coupe Louis Vuitton. Le vainqueur de cette série au meilleur des 13 manches sera le challenger de la Coupe de l'America. Les Italiens ont remporté la première course jeudi dans les eaux de Barcelone, tandis que les Britanniques se sont nettement imposés dans le deuxième duel. Les deux prochains tours auront lieu samedi. Pour rappel, les Britanniques ont éliminé le syndicat suisse Alinghi Red Bull en demi-finale, tandis que les Italiens se sont imposés face au représentant américain American Magic.