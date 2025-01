Le FC Bâle étrille Sion ++ Fribourg Olympic titré

Il y avait une classe d'écart entre le FC Bâle et le FC Sion Timothy Fayulu peut avoir le masque: sa défense l'a lâché. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Malgré une bravoure certaine, le FC Sion a fait choux blanc au Parc St. Jacques. Les Sédunois se sont logiquement inclinés 4-1 devant le FC Bâle pour concéder leur deuxième défaite de l’année. Emmené par un Xherdan Shaqiri toujours aussi inspiré, le FC Bâle a su gommer l’ouverture du score heureuse de Théo Berdayes de la 20e minute grâce aux réussites de Dominik Schmid (45e), de Kevin Carlos (54e), de Joe Mendes (67e) et de Philip Otele (76e). Auteur d’une parade magnifique en début de match sur une tête de Schmid, Timothy Fayulu a dû composer avec les errances de sa défense, de ses latéraux en premier lieu. Avec ce succès, le FC Bâle reste à un point du FC Lugano. Une semaine après une confrontation directe de toute beauté au Tessin (2-2), les Rhénans et les Luganais possèdent pour l’instant une longueur d’avance sur les dix autres équipes de ce championnat. Leur duel s’annonce aussi indécis que passionnant. Dans l’autre rencontre disputée à 16h30, le FC Lucerne a battu le FC Zurich 3-1. Les Lucernois ont marqué sur... trois penalties, dont deux ont été transformés en deux temps après les parades inutiles de Yanick Brecher. L’expulsion de Daniel Denoon à la 22e alors que le score était déjà de 2-0 a enterré les espoirs d’un FCZ qui peut commencer vraiment à trembler pour sa place dans le top-6.

Un quatrième succès en cinq rencontre pour Uwe Krupp Uwe Krupp: l'homme qui redonne des couleurs au HC Lugano. Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Quatrième succès en cinq rencontres pour le "nouveau" HC Lugano d'Uwe Krupp: un vent nouveau souffle sur les Bianconeri, victorieux 6-2 dimanche à Rapperswil. Menés au score après 74'' de jeu, les Luganais ont très vite renversé la rencontre notamment grâce à l'égalisation obtenue à 4 contre 5 par Daniel Carr, sa sixième réussite sous les couleurs luganaises en infériorité numérique. Ce but a libéré ses coéquipiers qui ont vraiment survolé les débats. Avec cette victoire, Lugano abandonne la place de barragiste à Genève-Servette. Il n'est plus qu'à 3 points de la dixième place, synonyme de play-in, et occupée par son adversaire du jour. Il y aura peut-être un beau printemps à la Resega.

Fribourg Olympic titré pour la 9e fois Auteur de 28 points, Eric Nottage a fait le malheur des défenseurs genevois en finale de la SBL Cup à Clarens Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Favori, Fribourg Olympic a remporté sa 9e Coupe de la Ligue et conservé son titre à Clarens. En finale, les Fribourgeois ont dominé les Lions de Genève 81-68. C'était un peu à qui l'Histoire allait sourire. Est-ce que Fribourg Olympic, sacré à quatre reprises lors des années paires depuis 2018, allait vaincre le signe indien et s'imposer lors d'une année impaire? Ou est-ce que les Lions de Genève, titrés en 2013, 2015, 2019 et 2021 allaient faire valoir leur "impaire-méabilité"? Si finalement le destin a voulu qu'Olympic l'emporte, les Lions ont vendu chèrement leur peau. Menés 63-41 à la 27e, les Genevois auraient pu se laisser glisser gentiment en attendant la fin de la rencontre. Or, petit à petit, les hommes de Patrick Pembele ont entrevu le soleil pour revenir à trois longueurs à la 36e (65-62) en infligeant un 21-2 aux champions de Suisse. La taille des cinq joueurs sur le terrain, au-delà des 2 m, a ennuyé Fribourg, comme l'a reconnu Natan Jurkovitz après le match. Nottage a éteint la lumière La voix du journaliste français Patrick Montel et son fameux "Alors peut-être..." lors de la victoire française sur le 4x400 m des Européens de Zurich en 2014 a peut-être alors résonné dans les têtes de certains fans des Lions. Mais le MVP de la rencontre Eric Nottage a sorti deux paniers à 3 pts pour éteindre la lumière et les espoirs genevois. Eric Nottage a d'ailleurs livré une performance assez impressionnante, notamment en première mi-temps. Le meneur américain a été parfait au tir avec un 6/6 et un 2/2 aux lancers-francs pour un total de 17 points après vingt minutes. Il a terminé sa journée de travail avec 28 points (dont un 5/8 à distance) et 12 rebonds. Le capitaine Natan Jurkovitz s'est également signalé en compilant 15 points et 7 rebonds. En face, Jaqualyn Gilbreath a surnagé avec 21 points, 6 assists, 4 rebonds et 3 interceptions sans quitter le parquet. C'est aussi l'une des explications de la peine des Genevois à faire déjouer les Fribourgeois. Ils ont sûrement été un peu moins efficaces dans le money time en raison de la débauche d'énergie pour revenir dans la rencontre.

Le dimanche noir de Karlo Letica L'erreur fatale de Karlo Letica sur le 3-2. Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Coup d'arrêt pour le Lausanne-Sport ! Réduits trop vite à dix après l'expulsion de Karim Sow, les Vaudois se sont inclinés 3-2 à St. Gall. Ils ont pourtant mené à deux reprises au score grâce à Kaly Sène et à Alvyn Sanches avant de tout perdre sur une erreur de Karlo Letica à la 71e. Déjà coupable sur le 1-1, le portier croate n’a, pour une fois, pas livré la marchandise. Après cinq nuls de rang, le FC St. Gall a renoué avec la victoire dans son antre du kybunpark pour se relancer pleinement dans la course au top-6. Battus pour la septième fois en huit rencontres par le FC St. Gall, les Lausannois peuvent, pour leur part, nourrir bien des regrets. L’expulsion justifiée de Sow à la demi-heure a pesé beaucoup trop lourd pour que cette rencontre se solde par une autre issue. Surtout un dimanche où leur gardien a failli comme jamais.

Le 9e titre pour Elfic Ana Costa Rodrigues et ses coéquipières d'Elfic Fribourg sont allées chercher un 9e titre en SBL Cup à Clarens dimanche Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Elfic Fribourg a conquis dimanche à Clarens sa 9e Coupe de la Ligue en dix ans. Les joueuses de Romain Gaspoz ont dominé Troistorrents 85-52. Il y a des séries que l'on sait destinées à durer. La domination d'Elfic Fribourg sur le basket féminin helvétique en fait partie. Pour bien s'en rendre compte, il suffit de constater que les Elfes ont participé aux onze dernières finales et qu'elles en ont remporté neuf! Hormis un incroyable coup du sort en 2020 face à Winterthour, elles ont enlevé tous les titres depuis 2016. Dans un remake de la finale de l'an dernier, Troistorrents a tout tenté pour inverser la tendance et déjouer les pronostics. Seulement les Valaisannes ont été trop inconstantes, réussissant parfois de bonnes séquences offensives, mais en étant incapables de capitaliser dessus. Lors du premier quart, elles sont par exemple parvenues à revenir de 15-3 à 15-13. Mais Fribourg a ensuite appuyé sur l'accélérateur et le score est passé à 23-15. Il convient également de mentionner que les Valaisannes ne peuvent pas s'appuyer sur des leaders comme Césaria Ambrosio (8 pts, 9 rebonds, 7 assists et 4 interceptions), Viktoria Ranisavljevic (16 pts) ou Abigail Fogg (9 pts/12 rebonds). Ni même sur le même banc que les Elfes.

Nef 7e en slalom à Kitzbühel, Noël victorieux Tanguy Nef salue ses supporters après sa 7e place à Kitzbühel Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Les Suisses ont manqué le coche dans le slalom de Kitzbühel. Meilleur Helvète, Tanguy Nef a terminé 7e d'une course remportée par le Français Clément Noël, Daniel Yule se classant quant à lui 11e. Ce huitième slalom de l'hiver a épousé un scenario complètement fou. Respectivement 1er et 2e de la première manche, le Norvégien Timon Haugan et le Français Steven Amiez sont ainsi tous les deux partis à la faute sur le second tracé. Bien plus solide, Clément Noël (4e le matin) en a profité pour aller chercher son quatrième succès de l'hiver, le 14e au total sur le Cirque blanc. Le Français a devancé de 0''09 l'Italien Alex Vinatzer (2e) et de 0''19 le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen (3e) pour reprendre la tête de la Coupe du monde de slalom. Dans ce contexte, Tanguy Nef ne va pas trop regretter les deux places perdues sur le second tracé, même s'il échoue à seulement 0''44 du vainqueur. Le Genevois devra encore patienter avant de cueillir son premier podium mais, avec quatre trop 8 à son actif cet hiver, il pointe au 10e rang du classement de la discipline. Le constat est le même pour Daniel Yule, 7e le matin et 11e au final à 0''58 de Clément Noël. Le Valaisan a perdu une demi-seconde sur les 12 dernières secondes d'un second tracé très difficile. Il s'offre néanmoins son cinquième top 15 d'affilée après un début d'hiver plus que poussif. Meillard se rate Marc Rochat (20e) retrouve quant à lui des couleurs après ses cinq éliminations consécutives du début de saison. Le Vaudois, 10e à Adelboden et 25e à Wengen, marque des points pour la troisième fois d'affilée. Cela va également un peu mieux pour Ramon Zenhäusern, 23e dimanche alors qu'il restait sur cinq "zéros pointés". Eliminé en première manche deux semaines plus tôt à Adelboden, Loïc Meillard a quant à lui connu le même sort à Kitzbühel mais sur le second tracé. Le skieur d'Hérémence, seulement 25e le matin après avoir commis une grosse faute, recule ainsi du 2e au 3e rang dans la Coupe du monde de la discipline. Cette sortie de piste est d'autant plus dommageable que le désormais ex-leader du classement de la spécialité, Henrik Kristoffersen, a été éliminé en première manche. Loïc Meillard, qui accuse 94 points de retard sur Noël dans la Coupe du monde de slalom, peut néanmoins toujours viser ce petit Globe.

Yorick Treille prolongé, Hedlund débarque Yorick Treille est d Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Aujourd'hui assistant de Genève-Servette, Yorick Treille a été confirmé à la tête de l'équipe. Le Français de 44 ans a même signé une entente pour la saison prochaine. Assistant de Jan Cadieux depuis 2022, le Tricolore a été promu coach principal avec son acolyte Rikard Franzen lorsque Cadieux a été limogé à la fin de l'année passée. Comme Franzen va rejoindre Fribourg la saison prochaine en tant qu'assistant de Roger Rönnberg, il paraissait normal de confier davantage de responsabilités à Treille. Sous sa houlette, les AIgles n'ont toutefois pas réussi à inverser la tendance. En 11 matches avec Treille à la barre, les Genevois comptent quatre succès pour sept revers. Pour aider Treille, le directeur sportif Marc Gautschi a réussi à convaincre Stefan Hedlund de rejoindre le staff des Aigles. Limogé par Rapperswil le 8 décembre après trois saisons et demie à la tête du club saint-gallois, Hedlund a signé un bail jusqu'en 2026 également.

Le doublé pour Jannik Sinner à Melbourne Jannik Sinner savoure son 3e titre du Grand Chelem Image: KEYSTONE/AP/Vincent Thian Jannik Sinner a défendu victorieusement son titre à l'Open d'Australie. Le no 1 mondial a dominé son dauphin Alexander Zverev 6-3 7-6 (7/4) 6-3 dimanche en finale à Melbourne. Il comptera lundi 3695 points d'avance sur l'Allemand au classement. Egalement sacré l'été dernier à l'US Open, l'Italien de 23 ans affiche donc désormais trois trophées du Grand Chelem à son palmarès. C'est un de moins que son rival Carlos Alcaraz (21 ans), mais c'est déjà autant que le Vaudois Stan Wawrinka ou que le jeune retraité Andy Murray. Jannik Sinner - qui est le huitième joueur de l'ère Open (depuis 1968) à remporter ses trois premières finales majeures - a certes connu une petite alerte avec une douleur à une cuisse ressentie durant le deuxième set. Mais il a su serrer les dents, et sa garde, pour éviter de prolonger les débats. Sinner a ainsi livré un tie-break quasi parfait pour s'adjuger la deuxième manche. A 4/4, il a bénéficié d'un coup de pouce du destin du filet, qui a transformé un revers "neutre" de l'Italien en amortie gagnante. Il a ensuite négocié à la perfection les deux points suivants sur son service pour se mettre à l'abri. 0/3 pour Zverev La pilule était alors dure à avaler pour Alexander Zverev. Déjà battu dans ses deux premières finales majeures (US Open 2020 et Roland-Garros 2024), l'Allemand avait pourtant déclaré après sa demi-finale qu'il espérait enfin avoir de la chance dans une finale de Grand Chelem. Mais les dieux du tennis ne l'ont pas écouté... Le champion olympique 2021 - qui ne s'est pas procuré la moindre balle de break dimanche - n'a pas non plus trouvé la solution au troisième set face à un adversaire retrouvé sur le plan physique. Et le couperet est rapidement tombé: Jannik Sinner a signé le break décisif dans le sixième jeu pour s'envoler vers la victoire.

Lara Gut-Behrami tient son premier succès de l'hiver Lara Gut-Behrami tient son 1er succès de la saison Image: KEYSTONE/AP/Piermarco Tacca Lara Gut-Behrami tient son premier succès de la saison. La Tessinoise a remporté dimanche le Super-G de Garmisch-Partenkirschen, devant Kajsa Vickhoff Lie (à 0''35) et l’Italienne Federica Brignone (à 0''38). Cette victoire, sa 46e au total sur le front de la Coupe du monde, tombe au moment idéal, à neuf jours du début des championnats du monde de Saalbach. Elle lui permet aussi de prendre le large au classement de la spécialité. La skieuse de Comano, qui avait déjà gagné à quatre reprises en Super-G à Garmisch, a maîtrisé les passages-clés et a pleinement profité de la partie technique de cette piste du Kandahar pour tendre ses lignes. Douzième de la descente la veille, Kajsa Vickhoff Lie a cueilli son deuxième podium de la saison, son premier en Super-G. Federica Brignone, auteure d’une saison décidément exceptionnelle, a quant à elle décroché son septième podium de l'hiver (cinq succès). Victorieuse de la descente la veille et grande favorite pour le gain du classement général de la Coupe du monde, la Transalpine a fait la différence dans les passages techniques pour emmagasiner un maximum de vitesse. Elle promet d’être redoutable aux Mondiaux. Déception pour les autres Suissesses La course s’est nettement moins bien passée pour les autres Suissesses. Corinne Suter, qui monte pourtant en puissance, s’est ainsi placée au 14e rang (à 1''60). Janine Schmitt (17e à 2''01) va également marquer des points, tout comme Priska Ming-Nufer (28e). Quant à Michelle Gisin, elle a manqué une porte, beaucoup trop large à la sortie d’un saut. Cette élimination résume bien sa saison en demi-teinte où elle n’a pas fait mieux qu'une 9e place dans la discipline.

1re manche: Nef et Yule à la lutte pour le podium à Kitzbühel Tanguy Nef peut viser le podium à Kitzbühel Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Tanguy Nef (5e de la première manche) et Daniel Yule (7e) sont à la bagarre pour le podium dimanche dans le slalom de Kitzbühel. Le Norvégien Timon Haugan domine les débats devant le Français Steven Amiez (à 0''07) et le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen (à 0''25). Les deux Romands ne figurent pas aux avant-postes, mais ils sont bien placés pour espérer monter sur la boîte (deuxième manche à 13h30). Dans une forme éblouissante, Tanguy Nef a sorti une superbe manche pour se retrouver à 0''49 du leader Timon Haugan. Il se trouve à 0''24 de Braathen et de la troisième place. Seize centièmes derrière le Genevois, Daniel Yule a, lui aussi, prouvé qu’il monte en puissance. Auteur d'une sixième place à Wengen le week-end dernier, le Valaisan se sait capable de faire mieux. En contact sur tout le parcours, il a perdu passablement de temps sur le bas. De son côté, Ramon Zenhäusern pointe au 21e rang après 45 passages, à 1''63 du leader. Il entrevoit peut-être le bout du tunnel. Mauvaise performance Cette manche s'est nettement moins bien déroulée pour les autres Suisses. Loïc Meillard a commis une grosse faute sur le haut du parcours qui l'a sorti de sa course. Il occupe la 24e place à 1''91. Marc Rochat (27e à 2''04) et Luca Aerni (31e à 2''40) n'ont quant à eux pas trouvé les clés sur cette piste. À noter qu'Henrik Kristoffersen, le leader de la Coupe du monde de slalom, n'a pas franchi la ligne d'arrivée. Le Norvégien a enfourché après le premier temps intermédiaire sur une faute de ligne. Il s'agit de sa première élimination dans la discipline cet hiver.

Les Devils gagnent mais perdent Hischier, blessé Entouré par ses équipiers après son but, Nico Hischier n'a pas terminé le match samedi à Montréal Image: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi Nico Hischier est passé par tous les états d'âme samedi à Montréal en NHL. Auteur de son 24e but de la saison dans un match gagné 4-3 en prolongation par New Jersey, le capitaine des Devils s'est blessé au deuxième tiers et n'a pas terminé cette partie. Touché sur un coup de crosse de Nick Suzuki durant la période médiane, le centre valaisan a regagné définitivement les vestiaires après avoir tenté un seul shift au troisième tiers. La nature exacte de sa blessure n'est pas connue, et son état de santé doit être réévalué au jour le jour selon son coach Sheldon Keefe. Une longue absence de Nico Hischier, qui a ouvert la marque après 15'52 samedi, constituerait un sacré coup dur pour une équipe qui doit déjà composer pendant 4-6 semaines sans son gardien titulaire Jacob Markström (entorse à un genou). Le Valaisan est le meilleur buteur de son équipe. Sans lui, les Devils sont tout de même parvenus à décrocher leur deuxième victoire d'affilée, après avoir pourtant vu les Canadiens revenir de 1-3 à 3-3. L'Appenzellois Timo Meier s'est montré décisif en prolongation, signant l'assist sur le but de Jack Hughes marqué à 54 secondes de la fin de la période supplémentaire. Fin de série pour Nashville L'attaquant saint-gallois des Kings Kevin Fiala a pour sa part réalisé deux assists samedi, en vain. Los Angeles s'est incliné 3-2 après prolongation à Columbus, subissant une cinquième défaite dans ses sept dernières sorties. Les Predators de Roman Josi, qui restaient sur cinq succès de rang, ont également connu la défaite samedi (5-2 à Anaheim). Victoire en revanche pour les Stars de Lian Bichsel (2-0 à St. Louis) et pour les Canucks de Pius Suter (2-1 face à Washington).

Une 4e défaite de suite pour les Hawks, une 13e pour les Wizards Clint Capela (15) et les Hawks ont été battus par Toronto samedi, comme deux jours plus tôt Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Clint Capela et Kyshawn George ont tous deux connu la défaite samedi en NBA. Le Genevois et les Hawks ont été battus 117-94 par Toronto, alors que le Valaisan et les Wizards se sont inclinés 119-109 à Phoenix. Absent deux jours plus tôt face aux mêmes Raptors en raison d'une douleur au genou droit, Clint Capela a eu droit à 14 minutes de jeu samedi. L'intérieur meyrinois a réussi 5 points et 4 rebonds en sortant du banc, pour un différentiel de -9. Cette 4e défaite consécutive, la 23e en 45 matches, fait reculer les Hawks au 9e rang de la Conférence Est. Les Hawks doivent qui plus est composer sans leur deuxième meilleur marqueur Jalen Johnson, touché à une épaule jeudi face à Toronto. Plus mauvaise équipe de la Ligue, Washington a pour sa part subi samedi à Phoenix un 13e revers consécutif, le 38e en 44 parties disputées cette saison. De retour dans le cinq de base des Wizards, le "rookie" Kyshawn George a cumulé 5 points et 6 rebonds en 32 minutes passées sur le parquet, avec un différentiel de +6.

Lausanne et Sion en déplacement dimanche Contraint au nul face à Lucerne pour la reprise, Lausanne a manqué dimanche dernier une belle occasion de prendre les commandes de la Super League. Le LS se déplace à St-Gall dimanche (coup d'envoi à 14h15) avec la ferme intention de renouer avec la victoire. Devancé d'un point par le leader Lugano avant cette 20e journée, Lausanne a une revanche à prendre face à St-Gall. La troupe du coach Ludovic Magnin s'était en effet inclinée 4-3 en terre vaudoise lors de sa première confrontation avec les Brodeurs. Mais ce duel remonte au 4 août. Depuis, Lausanne s'est installé dans le peloton de tête avec notamment 7 victoires dans ses 10 derniers matches. St-Gall, qui a également entamé l'année sur un nul (à Genève face à Servette), n'a pour sa part gagné que 2 de ses 13 dernières parties en championnat. Battu 1-0 à Tourbillon par Grasshopper huit jours plus tôt, Sion effectue pour sa part le périlleux déplacement de Bâle dimanche (coup d'envoi à 16h30). Les Rhénans pointaient au 2e rang avant cette journée à égalité avec Lausanne, et avec un point d'avance sur Lucerne et Zurich qui seront directement opposés au même moment.

Lugano arrache la victoire à la 93e Georgios Koutsias jubile: il vient de doner la victoire au FC Lugano. Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Le leader a du caractère ! Mené 2-0 à la pause, le FC Lugano s’est imposé 3-2 à Winterthour sur une réussite de sa nouvelle recrue Giorgios Koutsias à la... 93e minute. Transfuge du Chicago Fire cet hiver, le Grec a surgi pour tromper son compatriote Stefanos Kapino et pour offrir à ses nouvelles couleurs trois points qui pourraient peser en fin de saison. Mais le héros de la soirée se nomme Yanis Cimignani. Introduit à la pause, le Français a tout d’abord signé au doublé pour permettre au FC Lugano de recoller au score. Et c’est lui qui a adressé le centre au premier poteau pour le 3-2 de Koutsias. Avec cette victoire improbable, le FC Lugano met la pression sur le Lausanne-Sport et le FC Bâle, désormais relégués à 4 points. Les Vaudois, à St. Gall, et les Rhénans, qui reçoivent le FC Sion, se doivent de l’emporter ce dimanche s’ils entendent demeurer dans le sillage du FC Lugano, qui s’affirme de plus en plus comme le favori no 1 de ce championnat.