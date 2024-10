Le FC Sion à la peine ++ Les New Jersey encore victorieux

Un cinquième match sans victoire pour le FC Sion Dejan Sorgic, un but qui fait du bien au FC Sion. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Cinquième match de rang sans victoire pour le FC Sion ! Tenus en échec (1-1) par Yverdon à Tourbillon, les Valaisans n’auront pas connu les délices d'un succès en Super League durant deux mois. Ce point, toutefois, n’est pas un "mauvais" point. Menés au score sur une frappe de l’homme du match Boris Cespedes à la 40e, les Sédunois ont eu le mérite de ne jamais baisser les bras dans une soirée où l’inspiration a parfois cruellement manqué. Ils ont dû toutefois attendre la 81e pour égaliser avec une subtile déviation de Dejan Sorgic sur un centre d’Ilyas Chouaref, leur attaquant le plus dangereux. Tout aurait été plus simple pour le FC Sion si la réussite l’avait accompagné en début de rencontre. Chouaref a, ainsi, trouvé le poteau et une tête salvatrice de Cespedes sur la ligne lors d’une très belle entame. Mais au fil des minutes, les Valaisans ont baissé le ton pour permettre à Yverdon de tisser tranquillement sa toile. Lausanne relève la tête Une semaine après avoir livré une performance attristante lors du derby du Lac, le Lausanne-Sport a relevé la tête. A Lucerne, il a cueilli son premier point de la saison sur une pelouse naturelle. Ce 2-2 contre le FC Lucerne ne doit pas provoquer des regrets dans le camp vaudois même les réussites d’Alban Ajdnini et d’Alvyn Sanchez leur ont permis de prendre deux longueurs d’avance avant la 20e minute. Face au leader, les Vaudois ont, en effet, témoigné d’un allant que l’on avait vainement attendu sept jours plus tôt face au Servette FC. Ce résultat à Lucerne permettra à Ludovic Magnin de traverser la pause des équipes nationales avec une sérénité retrouvée.

Deuxième succès de New Jersey, Meier marque Timo Meier célèbre le 3-1 des siens Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Les New Jersey Devils ont signé une deuxième victoire face à Buffalo à Prague pour le lancement de la saison de NHL. Buteur, Timo Meier a permis à son club de s'imposer 3-1. Devant sa famille, l'Appenzellois a inscrit le dernier but des siens en parachevant une action initiée par Jack Hughes et Jesper Bratt, ses compères de ligne. L'ancien ailier des Sharks a été le plus chaud au niveau des tirs avec 8 envois. Auteurs la veille d'un but (Nico Hischier) et d'un assist (Jonas Siegenthaler), les deux médaillés d'argent de Prague en mai dernier n'ont pas compté cette fois-ci. Mais le capitaine des Devils a été très précieux aux engagements avec 21 gagnés sur 30 soit un ratio de 70%. Jonas Siegenthaler a lui été celui qui a le plus joué avec 24'29 de glace. Ce petit voyage en Tchéquie aura donc été une réussite totale pour les joueurs de Sheldon Keefe.

Un samedi compliqué pour Gregor Kobel et Granit Xhaka Gregor Kobel et Dortmund battus 2-1 à Berlin... Image: KEYSTONE/EPA Sale samedi pour Gregor Kobel et Granit Xhaka. Le gardien et le capitaine de l’équipe de Suisse ont laissé filer des points précieux dans la course au titre de la Bundesliga que mène le Bayern Munich. A Berlin, Kobel et le Borussia Dortmund se sont inclinés 2-1 pour rester à 3 points du Bayern qui jouera à Francfort dimanche, Quant à Granit Xhaka et au Bayer Leverkusen, ils ont été tenus en échec à domicile 2-2 par le promu Kiel après avoir pourtant mené 2-0 à la... 8e minute. Le Champion en titre est à 2 points du Bayern, mais ce faux pas témoigne d’une fragilité bien inattendue. La journée a également été rude pour Peter Zeidler et Bochum. Battu 3-1 à domicile par Wolfsburg, le club dirigé désormais par l’ancien entraîneur du FC Sion occupe désormais seul la dernière place du classement avec un seul point cueilli en six matches.

Première éclatante en arc-en-ciel pour Pogacar Comme à Zurich, Pogacar a dominé la fin de course du Tour d'Emilie Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Tadej Pogacar a réussi une nouvelle démonstration pour sa première course avec le maillot arc-en-ciel de champion du monde. Il a dominé le Tour d'Emilie samedi à Bologne. Pogacar, 26 ans, a signé sa 23e victoire de l'année en 56 jours de course, un ratio exceptionnel qui fait de sa saison 2024 l'une des plus belles de l'histoire du cyclisme. Sous une pluie intermittente et dans le brouillard, le vainqueur des Tours de France et d'Italie 2024 a encore écoeuré la concurrence, dont le Belge Remco Evenepoel et son compatriote Primoz Roglic, tenant du titre et triple vainqueur de l'épreuve qui permet de préparer le dernier rendez-vous majeur de l'année, le Tour de Lombardie (12 octobre). Six jours après son raid fantastique de 100 km aux Mondiaux à Zurich, "Pogi", 2e de la course en 2022 et 2023, a lâché ses derniers rivaux à 37 kilomètres de l'arrivée à la faveur de la première des cinq ascensions du redoutable mur de San Luca (2,1 km à 9,6%). Il comptait déjà 35 secondes d'avance après le premier tour du circuit final disputé sur une route détrempée, avantage qui n'a fait que croître ensuite pour dépasser un temps les deux minutes. Sur la ligne d'arrivée, au terme des 215,8 km, Pogacar a devancé le Britannique Tom Pidcock, 2e, et l'Italien Davide Piganzoli, 3e, à 1'54. Le phénomène de l'équipe UAE sera de retour en course dès mardi sur les Trois vallées varésines avant le Tour de Lombardie où il visera une quatrième victoire consécutive.

Bagnaia remporte la course sprint à Motegi, Martin 4e Bagnaia a gagné la course sprint au Motegi Image: KEYSTONE/AP/Hiro Komae Francesco Bagnaia (Ducati) a profité d'une chute de Pedro Acosta (KTM) pour remporter la course sprint du GP du Japon. L'Italien revient ainsi à 15 points du leader du championnat du monde Jorge Martin (Ducati), 4e samedi à Motegi. Parti en pole position, le "rookie" Pedro Acosta (KTM), champion du monde en titre en Moto2, est parti à la faute à quatre tours de la fin. En quête d'un premier succès dans la catégorie-reine, l'Espagnol de 20 ans menait alors la course avec plus d'une seconde d'avance sur Francesco Bagnaia. Double tenant du titre en MotoGP et 2e sur la grille, Bagnaia en a profité pour aller cueillir sa sixième victoire de la saison en sprint, la troisième consécutive dans la spécialité. Il a néanmoins tremblé jusqu'au bout, Enea Bastianini (2e) échouant à 0''181 et Marc Marquez (3e) à 0''349. Vainqueur de la course principale en Indonésie, Jorge Martin a pour sa part concédé 2''498 à Francesco Bagnaia, dont le retard passe de 21 à 15 points au championnat du monde. L'Espagnol, seulement 11e sur la grille, a limité la casse grâce à un départ canon qui lui a permis de se retrouver 5e après quelques virages seulement.

Le général pour Keller, la course de Short Trackpour Frei Les vététistes suisses furent à la fête vendredi au Mont-Sainte-Anne. Alessandra Keller a remporté pour la deuxième fois après 2002 le classement général de la Coupe du monde, alors que Sina Frei a gagné l'épreuve de Short Track. Une 8e place a suffi au bonheur d'Alessandra Keller vendredi. La Nidwaldienne, qui s'était assuré la victoire au classement de la discipline une semaine plus tôt à Lake Placid, possédait 322 points d'avance au général sur sa dauphine américaine Savilia Blunk avant la finale. La victoire en apporte 330, et Blunk a fini 7e au Canada. La vice-championne olympique 2021 Sina Frei s'est quant à elle offert un deuxième succès d'affilée en Short Track. La Zurichoise de 27 ans, qui n'avait encore jamais triomphé en Coupe du monde avant sa victoire à Lake Placid, a devancé d'une seconde la Française Loana Lecomte (2e). Pas d'exploit suisse en revanche chez les messieurs vendredi. Meilleur Helvète, Lars Forster a terminé au pied du podium d'une course gagnée par le Français Victor Koretzky, vainqueur du classement de Short Track. Le St-Gallois a échoué à 3'' du 3e, le Sud-Africain Alan Hatherly, à qui une 46e place suffira dimanche en cross country pour s'adjuger le général de la Coupe du monde.

Sion a besoin d'une victoire La 9e journée de Super League offre un derby romand. A Sion, les Valaisans accueillent Yverdon avec l'ambition de gagner en championnat pour la première fois depuis le 10 août. Sixièmes au classement, les Sédunois n'ont plus connu les joies du succès en Super League depuis une victoire 2-0 sur Winterthour. Sur les quatre derniers matches, les Valaisans n'ont récolté que deux points. Neuvièmes avec trois points de retard sur leur adversaire du jour, les Yverdonnois traversent eux une assez bonne passe avec six points sur leurs trois dernières parties. Dixième, le LS fait de son côté le voyage vers Lucerne et le moins que l'on puisse dire c'est que les Vaudois ne partent pas avec les faveurs du pronostic. Battus 1-0 dans le derby lémanique la semaine passée, les hommes de Ludovic Magnin affrontent l'équipe en forme du moment. Sur leurs cinq dernières parties, les Lucernois ont amassé 13 points sur 15, et une victoire leur permettrait de prendre temporairement seuls les commandes du championnat.

Un premier succès pour Ajoie, qui domine Kloten La joie des joueurs du HC Ajoie Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Ajoie tient son premier succès de la saison en National League. Les hommes de Christian Wohlwend ont débloqué leur compteur en s'offrant le scalp du désormais ex-leader Kloten (5-2) vendredi. Lausanne a pour sa part confirmé sa bonne forme en battant Zoug 6-3, alors que Gottéron s'est incliné 6-3 à Berne. Battu lors de ses sept premières sorties sans avoir inscrit le moindre point, Ajoie s'est découvert un héros improbable vendredi en la personne d'Arno Nussbaumer. Formé à Zoug et passé par La Chaux-de-Fonds en 2023/24, le défenseur de 22 ans a réussi un but et un assist pour ses deux premiers points de la saison. Nussbaumer a inscrit le crucial 3-1 à la 36e, en infériorité numérique. Ce but a coupé les ailes des Aviateurs zurichois, qui avaient réduit la marque à 2-1 à la 34e alors que l'attaquant letton d'Ajoie Emils Veckaktins avait écopé d'une pénalité de 5' - ainsi que d'une méconduite de match - seulement 24 secondes plus tôt. Quatre à la suite pour le LHC Ajoie reste lanterne rouge malgré ce succès, alors que Kloten recule de la 1re à la 5e place. C'est Rapperswil-Jona qui a profité du faux pas des Flyers pour s'emparer de la tête. Les Lakers, qui restaient pourtant sur trois revers consécutifs, ont dominé Langnau 4-1 pour cueillir leur cinquième succès de la saison. "Rappi" devance d'une longueur un Lausanne HC en pleine bourre. Les Lausannois ont décroché leur quatrième succès d'affilée en forçant la décision au troisième tiers: Bozon (45e), Suomela (47e, à 5 contre 4) et Bougro (51e) ont fini par faire plier l'EVZ, qui avait égalisé pour la troisième fois de la soirée à la 44e. Berra craque Tout s'est également joué dans la dernière période lors du premier derby des Zähringen de la saison. Mené 2-1 par Berne à l'entame de l'ultime tiers, Gottéron a craqué en encaissant trois buts en un peu moins de 180 secondes entre la 50e et la 53e. Les Dragons ont donc subi leur sixième défaite en huit sorties. Le 5-1, signé Victor Ejdsell, a d'ailleurs fait péter les plombs au portier des Dragons Reto Berra qui a fracassé sa canne avant de rejoindre le banc. Ejdsell s'est fait l'auteur de deux buts et d'un assist vendredi, tout comme l'homme du match Marco Lehmann. Ce troisième succès consécutif permet aux Ours de passer au 3e rang. Bienne renoue avec la victoire Battu lors de ses trois dernières sorties, Bienne a pour sa part renoué avec la victoire face à Lugano (5-3). Les Seelandais ont pu compter sur un Fabio Hofer en feu: l'ailier autrichien a réussi la passe décisive sur le 2-2 de Gaëtan Haas (30e, à 5 contre 4), avant d'inscrire le 3-2 (33e). Il avait déjà ouvert la marque à la 15e. Genève-Servette n'est par ailleurs pas parvenu à enchaîner un troisième succès de rang. Les Grenat se sont inclinés 5-4 après prolongation sur la glace d'Ambri-Piotta, qui a forcé la décision après 91'' en "overtime" grâce à Dominik Kubalik. Le GSHC avait pourtant égalisé à 5'' de la fin du temps réglementaire.

Une première victoire pour les Suisses de New Jersey Nico Hischier a marqué le but du 3-0 face aux Buffalo Sabres. Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Les New Jersey Devils ont donné le coup d'envoi de la saison de NHL vendredi en s'imposant face aux Buffalo Sabres à Prague (4-1). Nico Hischier et Jonas Siegenthaler ont marqué leurs premiers points. Dans la même patinoire où ils avaient perdu la finale des Mondiaux face à la République tchèque en mai, le trio helvétique des Devils a bien lancé son exercice 2024/25. Si Timo Meier n'a pas comptabilisé, ses deux compatriotes se sont illustrés sur la glace tchèque. Le défenseur Jonas Siegenthaler a délivré un assist sur le deuxième but de New Jersey lors du premier tiers-temps (16e). Son capitaine Nico Hischier a quant à lui inscrit le but du 3-0, reprenant un centre plein axe de son compère d'attaque Nathan Bastian d'un tir du poignet (24e). Les deux équipes s'affronteront à nouveau samedi à Prague avant de retourner en Amérique du Nord pour la suite de la saison régulière de la NHL.

La suspension de Paul Pogba réduite à 18 mois par le TAS Paul Pogba est sous contrat jusqu'en 2026 avec la Juventus de Turin (archives). Image: KEYSTONE/EPA ANSA Le champion du monde français 2018 Paul Pogba, suspendu quatre ans pour dopage, a vu sa sanction réduite à 18 mois. Il pourra renouer avec la compétition en mars prochain. "Je vous confirme la décision: 18 mois de suspension à compter du 11 septembre 2023. La décision est rendue sans les motifs, qui suivront plus tard", a déclaré vendredi un porte-parole du Tribunal arbitral du sport (TAS) à l'AFP. Sous contrat avec la Juventus Turin jusqu'en 2026, l'international français (91 sélections, 11 buts), qui aura 32 ans le 15 mars prochain, sera donc autorisé à reprendre la compétition dès le 11 mars. Il a publié vendredi soir sur son compte Instagram une photo en gros plan de deux pieds portant des chaussures de foot siglées Pogba avec des chaussettes à ses initiales ornées du drapeau de la France et des deux étoiles de championne du monde. Contrôlé positif à la testostérone en août 2023 à l'occasion d'un match entre la Juventus et l'Udinese et suspendu provisoirement en septembre de la même année, Paul Pogba avait été suspendu pour quatre ans le 29 février dernier par le tribunal national antidopage.

Première défaite en 16 matches pour Sabalenka Fin de série pour Aryna Sabalenka en Chine. Image: KEYSTONE/EPA Aryna Sabalenka (WTA 2) a été battue pour la première fois en 16 rencontres vendredi. Elle s'est inclinée en quarts du tournoi WTA 1000 de Pékin face à Karolina Muchova (WTA 49), 7-6 (7/5) 2-6 6-4. La Bélarusse de 26 ans restait sur deux titres consécutifs, au tournoi de Cincinnati fin août puis à l'US Open le mois dernier, en battant en finale à chaque fois l'Américaine Jessica Pegula. Avec le forfait de la Polonaise Iga Swiatek pour les deux derniers tournois WTA 1000 de l'année, elle a perdu l'occasion de marquer de précieux points alors qu'elle a fait de la place de no 1 mondiale son objectif déclaré de fin de saison. Une occasion qui ne se représentera pas à Wuhan, où Sabalenka s'alignera la semaine prochaine. La no 2 mondiale s'y était imposée l'année dernière et aura donc de nombreux points à défendre en Chine centrale.

Britannia défiera Team New Zealand Britannia célèbre sa victoire et soulève le trophée du vainqueur Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort On connaît le challenger de Team New Zealand pour la Coupe de l'America. Britannia a remporté la Coupe Louis Vuitton 7-4 face aux Italiens de Luna Rossa. C'est mercredi que les Britanniques ont pris les devants en remportant les deux manches pour faire passer le score de 4-4 à 6-4. Avant cela, les deux équipes s'étaient partagé les victoires. La septième victoire, qui leur a permis de remporter prématurément la série au meilleur des 13 manches, a été remportée de peu par le syndicat britannique qui n'a jamais perdu l'avance prise au départ. Britannia a franchi la ligne d'arrivée avec 17 secondes d'avance. Les Britanniques ont maintenant une semaine pour se préparer, puisque le duel contre les Néo-Zélandais commencera samedi prochain. Sept victoires seront également nécessaires pour remporter le plus vieux trophée sportif du monde.

Des règles encadrant les transferts jugées "contraires au droit" Lassana Diarra, ici avec le PSG, est au coeur d'une affaire qui va changer des règles de transferts Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler Certaines règles de la FIFA encadrant les transferts entre clubs sont "contraires" au droit de l'Union européenne. Elles sont aussi "de nature à entraver la libre circulation" des footballeurs pros. La Cour de la justice de l'UE a ainsi tranché vendredi. A la demande de la justice belge, la haute juridiction établie à Luxembourg examinait le cas de l'ex-international français Lassana Diarra qui avait contesté, il y a dix ans, les conditions de son départ du Lokomotiv Moscou. En raison d'une réduction drastique de son salaire, Diarra avait souhaité rompre son contrat avec le club moscovite, mais ce dernier avait jugé la rupture abusive et lui avait réclamé 20 millions d'euros - ramenés ensuite à 10,5 millions - pour le préjudice subi. Conséquence: le club belge de Charleroi, un temps intéressé, avait finalement renoncé au recrutement du Français par crainte d'avoir à assumer une partie de ces pénalités, conformément à ce qu'exigeait la FIFA. Ces règles, a tranché vendredi la CJUE, "sont de nature à entraver la liberté de circulation des footballeurs professionnels qui voudraient faire évoluer leur activité en allant travailler pour un nouveau club, établi sur le territoire d'un autre État membre de l'Union". La juridiction considère en effet qu'elles "font peser sur ces joueurs et sur les clubs souhaitant les engager des risques juridiques importants, des risques financiers imprévisibles et potentiellement très élevés ainsi que des risques sportifs majeurs, qui, pris ensemble, sont de nature à entraver le transfert international des joueurs". Par ailleurs ces mêmes règles litigieuses "ont pour objet de restreindre, voire d'empêcher, la concurrence transfrontalière à laquelle pourraient se livrer tous les clubs de football professionnel établis dans l'Union". "La possibilité de se faire concurrence en recrutant des joueurs déjà formés joue un rôle essentiel dans ce secteur", ajoute la Cour de Luxembourg dans son arrêt. Saisie par la cour d'appel de Mons d'une question préjudicielle (Diarra avait d'abord porté l'affaire devant la justice belge) la Cour de justice de l'UE lui renvoie la balle. Elle estime que "sous réserve de vérification" par cette cour d'appel belge, ces règles de la FIFA restreignant la concurrence "ne semblent pas indispensables ou nécessaires". L'avocat belge Jean-Louis Dupont, qui défend le joueur français de 39 ans aujourd'hui retraité, s'est félicité de cette décision "majeure pour la régulation du marché du travail dans le football (et plus généralement dans le sport)".

Sinner n'est pas "à l'aise" avec son affaire de dopage Jannik Sinner n'est pas à l'aise avec cette histoire de dopage qu'il pensait terminée Image: KEYSTONE/AP/Ng Han Guan Le no 1 mondial Jannik Sinner a dit qu'il n'était pas "à l'aise" avec l'affaire de dopage qu'il pensait terminée. Mais l'Italien s'est dit prêt pour son premier match au Masters 1000 de Shanghai. "Ce n'est pas une situation dans laquelle je me sens à l'aise, c'est sûr, parce que je pensais que c'était fini... donc ce n'est pas facile", a indiqué Sinner en conférence de presse avant ses débuts à Shanghai contre le Japonais Taro Daniel. Alors qu'il avait été blanchi par l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (Itia) après avoir été contrôlé positif à deux reprises au clostébol, un stéroïde anabolisant, Sinner a été rattrapé par cette affaire. La semaine dernière, l'Agence mondiale antidopage (AMA) a annoncé avoir fait appel et réclame une suspension d'une à deux années du joueur italien. En pleine polémique, le joueur de 23 ans a atteint la finale du tournoi ATP 500 de Pékin, perdue mercredi contre l'Espagnol Carlos Alcaraz. Dans cette affaire, l'Italien s'était défendu en expliquant avoir subi "une contamination par un membre de son staff, qui avait appliqué sur sa propre main un spray en vente libre contenant du clostébol pour soigner une petite blessure", selon l'Itia qui a accepté sa défense et l'a officiellement blanchi fin août. "J'ai eu trois audiences, qui sont allées dans mon sens, ce qui est une bonne chose, mais maintenant nous allons voir ce qu'il en est. Mais j'ai bon espoir que l'issue soit très positive", a affirmé Sinner vendredi. Sinner s'est dit "en pleine possession de ses moyens" avant d'attaquer le tournoi de Shanghai, où il avait été éliminé dès les huitièmes de finale l'an passé.