Le PSG corrige Montpellier ++ Sion chez la lanterne rouge

Le promu valaisan a effectué un excellent début de saison avec trois victoires et une défaite. Sion occupe ainsi une flatteuse 2e place du classement. A l'opposé, GC va mal avec un seul point à son actif, synonyme du 12e et dernier rang. Les Zurichois auront donc la pression face aux hommes de Didier Tholot.

Le pistard, qui avait participé aux JO de Tokyo en 2021, a déclaré s'être minutieusement préparé pour cette tentative sur l'ovale en bois de 250 m avec l'entraîneur national Julien Bossens, en accordant une attention toute particulière à sa position sur le vélo et à la gestion de son effort. "J'ai même été un peu plus rapide que prévu", a-t-il confié.

Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder, qui disputent en Allemagne leur dernière compétition internationale ensemble, se retrouvent elles aussi directement en quarts en ayant remporté leur groupe. Après une victoire et une défaite, la Bernoise et la Zurichoise se sont imposées 21-19 21-18 face aux Brésiliennes Agatha/Rebecca.

Hüberli/Brunner ont terminé la phase de groupe invaincues, même si ce fut un peu plus dur lors de leurs derniers matches. Les médaillées de bronze ont perdu le premier set 21-17 aussi bien contre les Brésiliennes Thamela/Victoria que contre les Italiennes Valentina Gottardi/Marta Menegatti. Mais elles ont su revenir dans le match à chaque fois pour gagner au tie-break 15-12 et 16-14.

Après les départs d'Andrea Glauser et Lukas Frick l'an prochain, Lausanne avait besoin de se renforcer en défense. Le club vaudois annonce avoir signé dès 2025 et pour quatre saisons Iñaki Baragano.

Plus tard, le Suédois s'est occupé de Marcelo Rios, Marcos Baghdatis, Grigor Dimitrov, Marat Safin et aussi de Stan Wawrinka, d'août 2010 à septembre 2011.

Böbner et Zoé Vergé-Dépré disputeront leur dernière compétition ensemble la semaine prochaine lors des championnats de Suisse. Cette saison, elles ont été quarts de finalistes des JO et médaillées de bronze lors des championnats d'Europe aux Pays-Bas.

Bedia avait quitté Servette en janvier 2024. Mais il n'est pas parvenu à s'imposer en Bundesliga, où il a marqué un but en sept brèves apparitions. Il s'était montré plus efficace avec le club genevois, puisqu'il avait inscrit 31 buts en 68 matches.

Victorieux de deux Challengers en cette année 2024 qu’il a entamée au... 485e rang mondial, Jérôme Kym espérait décrocher la lune pour sa première apparition en Grand Chelem. Il quitte New York avec toutefois l’assurance que l’avenir à 21 ans lui appartient. Et le chèque de 63'000 dollars qui ont récompensé ses deux victoires dans ce tableau des qualifications va lui permettre enfin de financer sa carrière.

Jérémy Frick: "Nous sommes toujours en vie"

Jérémy Frick provoque le penalty pour une faute sur Christopher Nkunku. Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant

"Nous sommes encore en vie !" En bon capitaine, Jérémy Frick veut encore y croire. A ses yeux, la messe n’est pas encore dite dans la double confrontation qui oppose le Servette FC à Chelsea.

"Chelsea est bien payé avec ce 2-0. Nous aurions mérité de marquer, rage le gardien. Mais c’est encore ouvert. Nous n’avons pas pris une valise lors de ce match aller. Les Blues doivent venir chez nous, dans un stade plein et sur une pelouse différente que celle de Stamford Bridge. Et 2-0 est un score de m... On n’est jamais serein avec un tel résultat. Si on marque et si les Anglais prennent un rouge, tout peut basculer."

"Nous avons livré le match que nous espérions. Nous avons bien défendu ensemble. Nous avons été très compacts. Nous avons eu nos chances. Mais après une très belle première mi-temps, nous avons commis des erreurs qui n’ont pas pardonné." Il songe, bien sûr, à cette bourde à la relance qui a provoqué le penalty du 1-0 et à son dégagement contré quelques secondes plus tard qui a bien failli être fatal. "Heureusement, j’ai pu rattraper le coup. Avec moi, moins un et moins un font plus", sourit le capitaine.

"J’ai le sentiment que nous les avons regardés les yeux dans les yeux tout le match, poursuit Jérémy Frick. Nous avons répondu sur le plan physique. Dans l’impact, nous étions à leur niveau. Maintenant, il est clair que Chelsea est plus fort. Avec 41 joueurs sous contrat, on peut faire tourner. Nous, notre groupe est restreint. Mais ce soir, nous étions vraiment là. Il semble vraiment que Servette est vraiment capable de se hisser au niveau de ses adversaires lorsqu’il le faut." Le gardien voudrait que cette faculté de se surpasser rythme également le quotidien du championnat.